Laschet für höhere CO2-Preise

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Armin Laschet hat sich angesichts der aktuellen Debatte um eine Verschärfung der Klimaziele für eine Verteuerung der Treibhausemissionen ausgesprochen.

"Wir brauchen einen höheren CO2-Preis als marktwirtschaftliches Steuerungselement - aber nicht mit dem Ziel, die Staatskassen zu füllen", sagte der Laschet dem Handelsblatt. "Der Preis muss als Lenkungsinstrument Investitionen fördern und darf Industrien nicht vertreiben", erklärte Laschet. Gleichzeitig müsse das Erneuerbare Energien-Gesetz "abgeschafft und die Stromsteuer gesenkt werden".

Bundesumweltministerin Svenja Schulze will in dieser Woche ein neues Klimaschutzgesetz vorlegen, nachdem das Bundesverfassungsgericht vergangene Woche von der Bundesregierung Vorgaben für die Emissionsminderung ab 2031 verlangt hat. Sie hat auch in Aussicht gestellt, die deutschen Minderungsziele von 55 Prozent bis 2030 gegenüber dem Wert in 1990 noch zu verschärfen.

Investitionsfonds mit staatlichen und privaten Mitteln

Laschet begründete seinen Vorstoß zu höheren CO2-Preisen und niedrigerer Stromsteuer damit, dass die soziale Frage beim Klimaschutz "mindestens gleichberechtigt" sei. Er schätze das Instrument der CO2-Bepreisung, weil es den Geist der Marktwirtschaft atme und jeder mit seinem Verhalten seine Kosten senken könne. Es sei niemandem geholfen, wenn Deutschland die höchsten Klimastandards habe, die Unternehmen aber abwanderten und woanders in der Welt produzierten. Das gelte auch in der Agrarpolitik. "Wir müssen auch die Folgen im Blick haben", mahnte Laschet im Handelsblatt. Deutschland solle "ein attraktiver Standort für energieintensive Unternehmen bleiben".

In seinem Interview machte sich Laschet auch für einen "Deutschlandfonds" für Investitionen stark, mit dem angesichts der hohen Verschuldung des Staates künftig auch mit privatem Kapital staatliche Investitionen ermöglicht werden sollen.

Kurzfristig habe der Staat zwar genügend Geld und leide eher darunter, dass die Planungsverfahren und Genehmigungen zu lange dauerten. "Mittelfristig müssen wir Wege finden, Investitionen neu zu finanzieren", kündigte der CDU-Bundesvorsitzende im Handelsblatt an.

