Laschet hält vor CDU-Vorstand an Kanzlerkandidatur fest - Kreise

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Armin Laschet hat bei der Sitzung des CDU-Bundesvorstands seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur bekräftigt, wie es am Montag aus Teilnehmerkreisen der Sitzung hieß. Auch habe er die Teilnehmer der Beratungen zu einer "offenen Diskussion" darüber aufgefordert, wer Kanzlerkandidat werden solle, hieß es von Teilnehmern, die nicht namentlich genannt werden wollten.

"Ich ermutige Euch zu einer offenen Debatte", sagte Laschet den Angaben zufolge. Laschet regte in der Sitzung an, dass nicht nur die gewählten Vorstandsmitglieder, sondern auch die beratenden Mitglieder sich zu Wort melden sollten.

Die Gespräche mit dem Mitbewerber, CSU-Chef Markus Söder, seien sehr gut gewesen und der CSU-Vorsitzende habe am heutigen Montag klar gemacht, dass er das Votum des CDU-Bundesvorstands akzeptieren werde.

"Das ist ein sehr wichtiges Signal", so Laschet. Der Bundesvorstand sei das Gremium, das die Stimmung an der Basis aufnehme. Viele Mitglieder hätten ihm in den vergangenen Tagen Unterstützung zugesagt. "Du musst stehen", zitierte Laschet den Angaben zufolge in den Beratungen.

Laschet hatte vor einer Woche die Rückendeckung der CDU-Parteigremien für seine Kanzlerkandidatur bekommen. Söder, der in der Bevölkerung höhere Zustimmungswerte genießt, fordert hingegen eine breite Zustimmung zum Kanzlerkandidaten, bei der auch die Stimmung in der Bundestagsfraktion und den Parteiverbänden einbezogen werde.

Söder hatte die CDU am Montag zu einer Entscheidung aufgefordert. Er werde eine "klare Entscheidung" des CDU-Bundesvorstands akzeptieren, so Söder.

April 19, 2021