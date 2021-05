Laschet: Karlsruher Urteil wichtig für Rente und Staatsverschuldung

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Für CDU-Chef Armin Laschet hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz auch Auswirkungen auf die Frage der Generationengerechtigkeit in der gesetzlichen Rentenversicherung und Staatsverschuldung.

Das Karlsruher Gericht habe sein Urteil, in dem es die Regierung zu schärferen Klimagesetzen ab 2030 verpflichtet, mit "Freiheitsrechten künftiger Generationen" verbunden, so Laschet.

"Dieser Grundgedanke kann man natürlich auch anwenden auf Staatsverschuldung, auf Einschränkung finanzieller Spielräume künftiger Generationen", sagte er auf einer Veranstaltung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). "Das gilt auch für das Rentensystem . Das muss so ausgestaltet sein, dass auch in zehn und zwanzig Jahren die dann junge Generation noch Raum zum Atmen hat."

In der aktuellen Corona-Pandemie hat der Staat der Wirtschaft und den Sozialsystemen mit Milliardenhilfen unter die Arme gegriffen, was die Verschuldung der Bundesregierung auf Rekordhöhe getrieben hat. Auch die Staatsverschuldung stieg sprunghaft. Dafür wurde die gesetzlich verankerte Schuldenbremse vorübergehen außer Kraft gesetzt. Die Union will, dass sie möglichst schnell wieder eingehalten wird.

Laschet betonte, dass man vor anspruchsvollen Aufgaben stehe. Hier sei etwas mehr vom Geiste der sozialen Marktwirtschaft nötig. Denn es sei sozial gerecht, wenn man Kindern gute Bildung ermögliche, damit sie nicht von sozialen Sicherungssystemen leben müssten.

Ziel von Politik müsse sein, so viel Beschäftigung wie möglich zu haben, hohe Erwerbstätigkeit und sozialen Aufstieg durch eigene Leistung und Bildung zu ermöglichen.

Für ihn sei klar, "dass der Staat nicht besonders sozial ist, wenn er viel für Soziales ausgibt, sondern dass er dann sozial ist, wenn jeder selbst auf eigenen Füßen stehen kann", betonte der CDU-Chef, der für die Unionsparteien Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl im Herbst ist.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2021 09:18 ET (13:18 GMT)