Laschet lehnt Staatsbeteiligung bei thyssenkrupp ab

BERLIN (Dow Jones)--Im Tauziehen um die Rettung von Thyssenkrupp hat sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) gegen eine Beteiligung des Staats an dem Stahlkonzern ausgesprochen. "Das sehe ich nach derzeitigem Stand nicht", sagte Laschet in einem Interview mit dem Magazin Wirtschaftswoche. Allerdings sei "der Stahl für unsere Wirtschaft und Wertschöpfungsketten systemrelevant", betonte Laschet. Deshalb müsse man alles tun, um in Deutschland weiter Stahl produzieren zu können. Es sei aber "wohl klüger, die Umstellung bei der Produktion auf grünen Stahl zu fördern als sich am Unternehmen selbst zu beteiligen".

