Laschet: Linksrutsch bei der Wahl würde Zukunft Europas verändern

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) hat vor einem Linksrutsch nach der Bundestagswahl gewarnt, bei dem eine von SPD, Grünen und Linken gebildete Regierung die Zukunft Europas verändern würde. "Es steht mehr auf dem Spiel, als wer ist der Nettere im Moment", erklärte der CDU-Chef in Berlin auf einer Pressekonferenz zum Thema innere Sicherheit in Berlin.

"Ich bin sicher, dass die Mehrheit der Deutschen nicht nur wegen dieses Themas innere Sicherheit, das wir heute behandeln, sondern auch wegen der Wirtschaft- und der Finanzpolitik und vieler anderer Themen kein rot-rot-grünes Bündnis und auch kein rot-grün dominiertes Bündnis will", sagte Laschet. "Das ist die einzige Frage, die jetzt bis zum 26. September ansteht."

Die Wahlprogramme von SPD, Grünen und Linken seien in den finanz-, sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen eng beieinander. "Ob da dann eine Konstellation entstehen könnte am Tag nach der Wahl, die ganz Europa verändern würde, das ist eine Frage, über die wir jetzt sprechen müssen. Davon hängt ab, wer führt dieses Land und welche Grundrichtung hat Deutschland in der Zukunft", so Laschet.

Er betonte, dass für ihn mit dem geplanten Fernseh-Triell am Sonntag mit seinen Konkurrenten Olaf Scholz von der SPD und Annalena Baerbock der Endspurt im Wahlkampf beginne.

Aktuelle Umfragen zur Bundestagswahl, bei der Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht erneut antritt, sehen die SPD vor der Union, die Grünen liegen auf Rang drei.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2021 08:11 ET (12:11 GMT)