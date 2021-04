Laschet: Nirgendwo wird so viel getestet wie in NRW

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - In keinem anderen Bundesland wird nach Angaben von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) so viel gegen die Ausbreitung des Corona-Virus getestet wie in Nordrhein-Westfalen. Von den 15 000 Teststellen in Deutschland befänden sich 6500 in Nordrhein-Westfalen. "Fast jede zweite Teststelle in Deutschland steht in Nordrhein-Westfalen", sagte Laschet am Donnerstag im Landtag in Düsseldorf. "Wir können in Nordrhein-Westfalen stolz darauf sein, dass wir so weit vorn sind bei den Teststellen." Impfungen seien das schärfste Schwert im Kampf gegen Corona, aber die Testungen seien ein weiterer zentraler Pfeiler./vd/DP/nas