Laschet plant Rentenreform und Entlastung der Beschäftigten - Bericht

BERLIN (Dow Jones)--Der Kanzlerkandidat der Unionsparteien Armin Laschet plant laut Bild-Zeitung eine Rentenreform. Nach dem der Bild-Zeitung vorliegendem Entwurf für das Wahlprogramm will die CDU ihr Profil als Sozialpartei schärfen. Es soll es mehr Rente für jene geben, die über 67 Jahre hinaus noch arbeiten. Wer vor dem regulären Rentenalter in Ruhestand geht, soll demnach künftig etwas höhere Abschläge in Kauf nehmen.

Wer über das reguläre Rentenalter hinaus arbeitet, soll höhere Zuschläge erhalten. Personen, die Angehörige pflegen, sollen auch nach Rentenbeginn problemlos ihre Bezüge (Rentenanwartschaften) erhöhen können, so Bild weiter. Bislang mussten sie erst kompliziert eine Teilrente beantragen. Firmenchefs sollen außerdem Geringverdienern eine Betriebsrente anbieten müssen. Die Beiträge sollen Firma, Arbeitnehmer und der Staat zahlen.

Beim Verkauf von Wertpapieren nach mindestens zehn Jahren sollen bis zu 50.000 Euro steuerfrei sein, schreibt die Bild-Zeitung weiter unter Berufung auf den Entwurf. Zugleich soll die Verdienstgrenze bei Minijobs soll von 450 Euro auf 550 Euro im Monat steigen. Um besser privat vorsorgen zu können, soll unter anderem der steuerfreie Pauschbetrag für Arbeitnehmer von 1.000 auf 1.250 Euro pro Jahr steigen. Der Spitzensteuersatz von 42?Prozent soll künftig erst deutlich später als der bisherigen Grenze von 57.?919 Euro brutto im Jahr greifen.

CDU und CSU finalisieren aktuell ihr gemeinsames Wahlprogramm. Mit einem finalen Entwurf ist am Wochenende zu rechnen, so ein Sprecher der CDU. Dieser soll dann den Spitzengremien von CDU und CSU am Montag zur Abstimmung vorgelegt werden.

