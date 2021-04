Laschet pocht auf härtere Corona-Maßnahmen für "zwei, drei Wochen"

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Angesichts der weiterhin hohen Corona-Fallzahlen pocht Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet auf härtere Corona-Maßnahmen für die nächsten "zwei, drei Wochen".

Es gehe darum, die Zahl der Corona-Neuinfektionen unter eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 zu drücken, um dann Modellversuche mit einer Testpflicht zu ermöglichen, sagte CDU-Chef Laschet am Dienstag im ZDF. Das Saarland mit einer Inzidenz von 85,7 startete am Dienstag mit der Öffnung etwa von Kinos, verbunden mit einer Testpflicht. In Rheinland-Pfalz ist bereits wieder die Außengastronomie geöffnet. Auch Sachsen und Sachsen-Anhalt erlauben punktuelle Öffnungen. 35.000 Hausarztpraxen beginnen in dieser Woche mit der Verimpfung von 940.000 Impfdosen.

Unklar blieb zunächst, ob sich Laschet mit seiner Forderung durchsetzt, das bisher für den 12. April geplante nächste Bund-Länder-Spitzengespräch auf diese Woche vorzuziehen, um über einen "Brücken-Lockdown" zu sprechen. Als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz hatte dies Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) zurückgewiesen - während Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) den Vorschlag begrüßte. Die Bundesregierung äußerte sich zurückhaltend. "Der Bund steht immer bereit für gemeinsame Beratungen. Voraussetzung ist, dass diese gut vorbereitet sind", sagte eine Regierungssprecherin.

Das Treffen am 12. April wird in Bund-Länder-Kreisen als problematisch angesehen, weil an diesem Tag bereits wieder die Schulen nach den Osterferien öffnen. Schulen und Kitas gelten mittlerweile als ein wichtiger Ort für Corona-Ansteckungen. Die Länder wollen deshalb teilweise eine Testpflicht für Lehrer und Schüler einführen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag 6885 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Das RKI weist allerdings selbst darauf hin, dass die Zahlen wegen der Osterfeiertage nicht belastbar seien. An Ostern würde weniger getestet, zudem meldeten nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten. Am Dienstag der Vorwoche hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen bei 9546 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 123,0 von 128,0 am Vortag. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen sich auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche angesteckt haben. Auch Laschet verwies darauf, dass man einige Tage abwarten müsse, um zu sehen, wie sich die dritte Welle entwickele.

Weitere 90 Menschen sind laut RKI in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,9 Millionen Infektionen in Deutschland bestätigt. 77.103 Personen starben dem RKI zufolge nach einer Infektion mit dem Virus. Das sogenannte Divi-Register hatte am Montag mitgeteilt, dass die Zahl der in Krankenhäusern registrierten Corona-Intensivpatienten seit dem 12. März ununterbrochen steige und mittlerweile bei 4132 liege. Der Intensivmediziner Gernot Marx, hatte am Sonntag gewarnt, dass die Zahl über 5000 steigen dürfte. Das Präsidiumsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) forderte deshalb wie Laschet schärfere Corona-Maßnahmen.

AUSGANGSBESCHRÄNKUNGEN UND ÖFFNUNGEN

Die 16 Bundesländern gehen aber bereits wieder sehr unterschiedliche Wege. Zwar hatten etliche Bundesländer wegen der in den vergangenen Wochen gestiegenen Zahl an Neuinfektionen nächtliche Ausgangsbeschränkungen eingeführt. Aber viele wollen die verabredeten Modellprojekte zu Öffnungen mit Testpflicht auch dann umsetzen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert von 100 liegt. Sachsen-Anhalt plant etwa ab Freitag (9. April) Öffnungen in Hotels und Gaststätten in Modellregionen unter einer Inzidenz von 200. Sachsen ließ ab Dienstag Lockerungen im Handel, bei Museen und körpernahen Dienstleistungen unabhängig von der Inzidenz zu. Kanzlerin Angela Merkel hatte dagegen darauf gepocht, dass ab dem Wert von 100 die verabredete "Notbremse" greifen müsse, also Öffnungsschritte dann zurückgenommen werden müssten.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund kritisierte sowohl Laschet als auch die Öffnungsschritte. "Wenn Sie eine Brücke bauen, müssen Sie wissen, sehe ich das andere Ufer und wie weit ist es weg", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg im ZDF zu dem geforderten "Brücken-Lockdown". Man wisse aber gar nicht, wann sich die Impfungen auf die Infektionen auswirkten. Vielmehr müssten Länder die vereinbarte Notbremse umsetzen. "Also wäre es sinnvoll zu sagen: Wer über 100 ist, da gibt es kein Click & Meet, und da gibt es auch keine Modellregion", sagte Landsberg. Die Linken-Chefin Janine Wissler forderte einen sofortigen Stopp aller Modellversuche. CSU-Generalsekretär Markus Blume erneuerte gegenüber der "Bild" den Vorschlag, dass ein Bundesgesetz kommen solle, wenn die Ministerpräsidenten weiterhin nicht an einem Strang zögen.

Die regionalen Unterschiede bei den Corona-Fallzahlen sind laut RKI weiter sehr groß - aber auch hier können die Werte durch unterschiedliche starke Meldungen verzerrt sein. Thüringen wies laut RKI am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 216,6 auf. In vier Bundesländern lag die Zahl unter 100 - am niedrigsten dabei in Schleswig-Holstein mit 66,6.