Laschet sagt Baerbock fairen Wahlkampf zu

BERLIN (dpa-AFX) - Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat Annalena Baerbock zur Nominierung als Kanzlerkandidatin der Grünen gratuliert und ihr einen "fairen Wahlkampf" zugesichert. "Wir müssen menschlich fair miteinander umgehen", sagte er am Montag in Berlin. Das sei in diesen Zeiten der Pandemie ganz besonders wichtig. "Wir sollten unter Demokratinnen und Demokraten vom ersten Moment an respektvoll miteinander umgehen."

Laschet versprach: "Es wird ein fairer, ein frischer, vielleicht auch manchmal ein fröhlicher, jedenfalls ein ernsthafter Wahlkampf werden." Die Union werde in diesem Wahlkampf dafür eintreten, die Zeit nach der Pandemie gut zu bewältigen und "die sozialen, die kulturellen, die wirtschaftlichen Folgen gemeinsam zu stemmen".

Der CDU-Vorsitzende wies auf das Negativbeispiel USA hin: "Wir wissen aus den USA, was es bedeutet, polarisierte Wahlkämpfe zu führen. Und wir wissen auch, wie lange nach einer demokratischen Entscheidung dort ein neuer Präsident gebraucht hat und immer noch braucht, um das Land wieder zu versöhnen. Das sollten wir uns in Deutschland ersparen."/sk/DP/mis