Laschet schließt weitere Teil-Lockdowns nicht aus

BERLIN (Dow Jones)--Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) befürchtet, dass es im kommenden Jahr zu weiteren Teil-Lockdowns wegen der Corona-Krise kommen könnte. Im Sommer habe es sich leichter mit dem Virus leben lassen. "Aber solange das Virus da ist, können uns Infektionswellen wie derzeit immer wieder ereilen, wenn die Menschen zu leichtfertig werden und sich nicht mehr an die Regeln halten", sagte der CDU-Politiker in einem Video-Chat mit den Lesern des Kölner Stadt-Anzeiger. "Die Gefahr, dass weitere Wellen auf uns zu kommen, auf die wir mit Gegenmaßnahmen reagieren müssen, bleibt bestehen", fügte er nach Angaben des Blattes hinzu.

Laschet brachte auch längere Winterferien ins Spiel. Man könne einen früheren Ferienbeginn in Erwägung ziehen, "um Familien mit mehreren Generationen ein unbeschwerteres Weihnachtsfest zu ermöglichen, wenn die Corona-Fallzahlen im Dezember weiter auf einem hohen Niveau bleiben sollten", erklärte er. Weihnachten habe in den meisten Familien "eine sehr hohe Bedeutung, da wollen die Menschen Begegnungen haben, beisammen sein, gemeinsam Zeit verbringen", so der Ministerpräsident. Konkrete Entscheidungen über Weihnachten stünden aber derzeit noch nicht an: "Dazu müssen wir die Entwicklung der Infektionszahlen abwarten", sagte Laschet.

