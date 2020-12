Laschet sieht wenig Raum für Ende des Lockdowns

BERLIN (Dow Jones)--Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht im Moment keinen Spielraum, um den Lockdown schon im Januar zu beenden. Im Moment werde das Infektionsgeschehen nicht vollständig abgebildet, weil Gesundheitsämter und Testlabore über die Feiertage nur bedingt arbeiten würden.

"Wir werden Anfang Januar mit der Bundeskanzlerin und den 16 Ministerpräsidenten zusammenkommen. Ich sehe im Moment wenig Raum, dass dieser Lockdown beendet werden könnte", sagte er im ARD-Mittagsmagazin. "Was das genau bedeutet, das werden wir Anfang Januar im Lichte der Zahlen erörtern." Ähnlich wie Laschet hatten sich bereits andere Länderchefs geäußert.

Laschet wies zudem Kritik an der Informationspolitik zur Impfkampagne zurück. Derzeit gebe es mehr Impfwillige als Impfdosen, es bestünden also andere Probleme, als dass Überzeugungsarbeit geleistet werden müsste. "Das Hauptproblem ist derzeit, wo kommen genügend Impfdosen her", sagte Laschet.

