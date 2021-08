Laschet startet mit einwöchiger Verzögerung Wahlkampftour

BERLIN (dpa-AFX) - Unionskanzlerkandidat Armin Laschet startet an diesem Mittwoch nun doch mit seiner Wahlkampftour, die eigentlich schon in der vergangenen Woche hätte beginnen sollen. Damals sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident den Beginn mit der Begründung ab, dass die Bewältigung der Flutkatastrophe in seinem Bundesland oberste Priorität habe.

Wie ursprünglich geplant wird der CDU-Vorsitzende zum Auftakt das Boxcamp Gallus in Frankfurt (Main) besuchen. Die anschließend in Baden-Württemberg vorgesehenen Stationen wird es jetzt jedoch nicht geben. Stattdessen zieht es Laschet in den Osten. Unter anderem will er am Freitag die Tesla-Gigafactory in Brandenburg besichtigen und an der Glienicker Brücke bei Potsdam an einer Gedenkveranstaltung zum Jahrestag des Mauerbaus teilnehmen./sk/DP/men