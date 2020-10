Laschet und Pinkwart fordern höhere Verdienstgrenze für Minijobs

BERLIN (Dow Jones)--Statt bislang 450 Euro soll die Verdienstgrenze für Minijobs künftig auf 530 Euro monatlich steigen. Das sieht eine umfassende Bundesratsinitiative des Landes Nordrhein-Westfalen zur Entfesselung der Bürokratie vor, die Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) an diesem Dienstag in Berlin vorgestellt haben. Seit Anfang 2013 sei die Verdienstgrenze nicht mehr angehoben worden, betonte Pinkwart. Das Gesamtpaket mit 48 Vorschlägen für die Reform der Wirtschaft will das Land am Freitag bei der nächsten Sitzung des Bundesrats einbringen.

Das Programm sieht Maßnahmen zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren vor, aber auch Vereinfachungen im Beihilferecht, dem Steuer-, Umwelt- und Arbeitsrecht. "Um aus der coronabedingten Wirtschaftskrise herauszukommen, reichen aus unserer Sicht Konjunkturprogramme nicht aus", sagte Laschet. Nach den milliardenschweren Rettungspaketen und dem Konjunkturprogramm des Bundes müsse als dritte Säule zur Überwindung der Pandemie nun "ein großangelegtes Bürokratieabbau-Programm" kommen. Neues öffentliches Geld oder neue Schulden seien dafür nicht nötig.

Nordrhein-Westfalen schlägt dabei auch eine Aussetzung des Lieferkettengesetzes vor, solange die Pandemie anhält. Das Thema sei "hochkomplex für den Mittelstand", erklärte Pinkwart. Zudem würde die Initiative von Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) aus seiner Sicht "eher zulasten der Schwellenländer gehen".

Entlastet werden sollen sowohl der Mittelstand als auch Start-ups von Bürokratie und Dokumentationspflichten. Die sachgrundlose Befristung soll von zwei auf drei Jahre verlängert, Schwellenwerte bei Betrieben harmonisiert werden. Auch forderte Pinkwart, "jetzt wirklich zügig vorankommen mit den digitalen Reformen in unserem Land". Dazu müssten mit dem Online-Zugangsgesetz die Register modernisiert sowie ein Basisregister mit einer bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer geschaffen werden.

