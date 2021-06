Laschet und Söder stellen gemeinsames Wahlprogramm der Union vor

BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder wollen an diesem Montag (ca. 13.00 Uhr) das gemeinsame Programm von CDU und CSU zur Bundestagswahl vorstellen. Knapp 100 Tage vor der Wahl am 26. September wird mit Spannung erwartet, wie geschlossen sich der CDU-Vorsitzende und der bayerische Ministerpräsident präsentieren oder ob es erneut Spitzen Söders gegen Laschet geben wird. Es ist der erste größere gemeinsame Auftritt der beiden Vorsitzenden der Schwesterparteien nach ihrem Machtkampf um die Kanzlerkandidatur.

Am Sonntagabend waren Laschet und Söder mit den Präsidien von CDU und CSU zu letzten Beratungen über das gemeinsame Wahlprogramm in Berlin zusammengekommen. Am Montag sollten die größeren Vorstände beider Parteien wegen der Corona-Pandemie online zu der Klausur zugeschaltet werden und über das Manifest abstimmen. Im Zentrum des Programms sollen ein umfassendes Modernisierungsversprechen für Deutschland als Konsequenz aus der Pandemie sowie eine Absage an Steuererhöhungen stehen./bk/had/DP/he