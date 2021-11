Laschet: Verfahren zum CDU-Vorsitz guter Weg für Neustart der CDU

Börsengelistete Familienunternehmen in Europa könnten stärkere Bilanzen, stärkeres Wachstum und höhere Profitabilität bieten. Imerfahren Sie, welche Aktien besonders interessant sind, warum die eigentliche Outperformance in diesem Börsenzyklus vielleicht noch bevorsteht.

Heute im Fokus

US-Börsen leicht im Plus -- DAX klettert -- Teslas Hertz-Deal noch nicht unterschrieben -- HelloFresh erhöht Umsatzprognose -- Fresenius, FMC, zooplus, Shop Apotheke, BP im Fokus

MorphoSys-Krebsmedikament Monjuvi gewinnt in den USA an Tempo. Maersk verfünffacht Quartalsgewinn - Hamburger Logistiker Senator International übernommen. Knorr-Bremse steigt bei Start-up für Video-Objekterkennung ein. Continental für Schulterschluss der Autobranche bei Software. AUDI-Chef: Produktionsausfälle der Chipkrise sind nicht aufzuholen. Vodafone stellt in Deutschland flächendeckend auf nächste 5G-Entwicklungsstufe um.