Laschet will Dialog mit China aufrechterhalten

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Armin Laschet will im Dialog mit China bleiben und damit die Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) fortsetzen, wenn er die Bundestagswahl im September gewinnt. Zwar sei es wichtig, die Unterschiede zu China in Menschenrechtsfragen zu thematisieren. Aber man könne nicht nur mit den Ländern Außenpolitik und Handel betreiben, die ähnliche Positionen wie Deutschland vertreten. Dann wäre man sehr schnell bei einem sehr kleinen Kreis an Ländern angelangt.

"China ist Wettbewerber, China ist Systemwettbewerber und Partner", erklärte Laschet auf dem Tag des Familienunternehmens. Daher sei die rein innenpolitisch argumentierende Abgrenzung zu China "der falsche Weg". Zwar müsse man Menschrechtsfragen ansprechen, aber Deutschland brauche die Wirtschaftskooperation mit China. "Wir dürfen nicht alle Beziehungen abbrechen wegen möglicherweise unterschiedlicher Gesellschaftsbilder."

Die neue US-Regierung von Präsident Joe Biden gehe pragmatisch an das Thema heran. Die USA wolle mit China und Russland über Klimafragen reden. "Ich glaube, dass wir diese Dialogformen brauchen", so Lachet. Dabei solle man akzeptieren, dass man dort auch andere Positionen vertrete. Hier würde er sich "in der Kontinuität mit der Bundeskanzlerin" finden, die diesen Kurs trotz Kritik verfolge, so der Kanzlerkandidat der Unionsparteien.

