Laschet will Gegensätze in der CDU wieder zusammenbringen

BERLIN (Dow Jones)--CDU-Chef Armin Laschet hat nach dem Machtkampf mit dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder um die Unions-Kanzlerkandidatur einen Kurs des "Versöhnens" in seiner Partei angekündigt. "Mein Ziel war es immer, viele Gespräche führen, versöhnen, zuhören, auch Gegensätze wieder zusammenzubringen - und das braucht jetzt die CDU, das werde ich jetzt nach diesen Ereignissen wieder tun", sagte Laschet in der Aufzeichnung der ARD-Sendung "Farbe bekennen". Ähnlich habe er nach dem Entscheid zur CDU-Spitze agiert.

Laschet betonte, er sei am Berichtstag bereits in der Unions-Bundestagsfraktion gewesen und werde in den nächsten Tagen auch in die Kreisverbände der CDU gehen. "Und ich glaube, diese Qualität, Menschen in einer Zeit von großen Anspannungen zusammenzubringen, brauchen wir auch in diesem Bundestagswahlkampf." Söder werde "eine prägende Figur in diesem Unions-Wahlkampf sein", betonte er.

Im Mittelpunkt stünden Themen wie Wirtschaft und Ökologie miteinander zu verbinden sowie den Klimaschutz voranzutreiben und trotzdem Industriearbeitsplätze zu erhalten. Europa werde "in eine möglicherweise sehr angespannte Situation nach der Pandemie kommen", sagte er voraus. Zwar seien die Schuhe, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hinterlasse "natürlich groß", betonte Laschet auf eine Frage. "Aber Angela Merkel hat ja auch einmal angefangen mit einer persönlichen Grundhaltung." Auch er habe eine "Grundüberzeugung", mit der er antrete. Als Kanzler würde er "das Beste versuchen, aus diesem Amt zu machen", versprach Laschet.

