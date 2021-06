Laschet wirbt für Zusammenhalt in der EU

BERLIN (dpa-AFX) - Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat in der Bundestagsdebatte vor dem EU-Gipfel für Zusammenhalt zwischen den Mitgliedsstaaten und offene Grenzen innerhalb der Gemeinschaft geworben. Der europäische Binnenmarkt dürfe nicht wieder durch Grenzschließungen zerstört werden, sagte der CDU-Chef am Donnerstag im Bundestag mit Blick auf die Corona-Pandemie. "Es ist eine Lebenseinstellung: Weder von einem tödlichen Virus noch von antieuropäischer Häme und Skepsis und erst recht nicht von Populisten und Nationalisten lassen wir uns dieses Europa kaputtmachen." Richtung AfD sagte Laschet: "Sie schaden deutschen Interessen!"

Man brauche Europa mehr als je zuvor. "Wir stehen an einem Epochenwechsel." Laschet verwies auf eine "große wirtschaftliche Dynamik" in Asien, ein sich veränderndes internationales Machtgefüge, den Klimawandel, Völkerrechtsbrüche in Europa und Cyberangriffe. "Dazu ist (...) der Nationalstaat alleine zu schwach, um in dieser Welt zu bestehen."/jr/DP/fba