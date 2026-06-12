Laser Photonics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Laser Photonics hat am 11.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 59,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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