Laser Photonics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Laser Photonics hat am 11.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,16 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 59,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net