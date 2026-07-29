Lasertechnik für Rechenzentren liefert Aixtron Rückenwind - Jahresziele stehen

30.07.26 07:36 Uhr

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der weltweite Ausbau der KI-Kapazitäten treibt die Bestellungen beim Anlagenbauer Aixtron (AIXTRON SE) weiter an. Das betrifft die Nachfrage nach Anlagen für optoelektronische Anwendungen. Größere Laser-Systemauslieferungen sollen voraussichtlich ab dem dritten Quartal beginnen und sich weit über das laufende Geschäftsjahr hinaus erstrecken, teilte das Unternehmen am Donnerstag zur Vorlage der Resultate des zweiten Quartals mit. Gleichwohl bleibe die Nachfrage in der Leistungselektronik sowie durch Hersteller von Micro-LED und LED verhalten.

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Alles in allem steigerte der MDax-Konzern (MDAX) den Auftragseingang im zweiten Quartal im Jahresvergleich um gut 80 Prozent auf 214,5 Millionen Euro, womit sich ein Auftragsbestand für Anlagen von knapp 457 Millionen Euro ergibt.

Der Umsatz sank im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent auf 115 Millionen Euro, wovon 13 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) hängen blieben. Absolut bedeutet das einen operativen Gewinn von 14,7 Millionen Euro und damit 38 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Rückgänge sind auch Folgen einer im Vorjahr über weite Strecken schwachen Nachfrage. Während der Umsatz nun leicht unter der durchschnittlichen Analystenschätzung liegt, ist der operative Gewinn etwas besser ausgefallen.

Für das dritte Quartal stellt Aixtron-Chef Felix Grawert Erlöse von 160 bis 200 Millionen Euro in Aussicht. Die im April angehobenen Jahresziele wurden bestätigt./mis/zb