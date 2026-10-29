Lassila Tikanoja mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Lassila Tikanoja stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,330 EUR je Aktie vermeldet.
Lassila Tikanoja hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117,5 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 199,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lassila Tikanoja
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lassila Tikanoja
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen