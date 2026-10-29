Lassila Tikanoja verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Lassila Tikanoja hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 57,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 84,2 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 199,5 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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