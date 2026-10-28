DAX 25.569 -0,1%ESt50 6.143 -0,3%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,87 +1,9%Nas 26.478 +1,2%Bitcoin 73.174 +0,7%Euro 1,1125 -0,1%Öl 115,2 +1,2%Gold 4.047 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Last-Minute-Sieg

BVB-Aktie tiefer: Streit um den Freistoß, Treffer beendet die Debatte

BVB-Aktie tiefer: Streit um den Freistoß, Treffer beendet die Debatte

Borussia Dortmunds Siegtorschütze Marcel Sabitzer und Abwehrchef Nico Schlotterbeck hatten nach dem Last-Minute-Sieg im DFB-Pokal gegen Werder Bremen noch einiges zu diskutieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3.06 EUR -0.03 EUR -0.97 %
Charts | News | Analysen

"Er hat einen unglaublichen Fuß, er hat einen unglaublichen Schuss. Ich habe trotzdem eigentlich gefordert, dass er die Flanke bringt", berichtete Schlotterbeck nach dem 3:2 (2:0) grinsend über Diskussionen mit Sabitzer vor der Ausführung des entscheidenden Freistoßes.

Werbung

Der Österreicher entschied sich trotz des Ratschlags von Schlotterbeck in der dritten Minute der Nachspielzeit anders und verwandelte den Freistoß aus halblinker Position direkt zum Dortmunder Einzug ins Achtelfinale. "Also mein erster Gedanke war zu schießen. Schlotti kam und sagte: "Bring den lieber"", berichtete Sabitzer nach dem Spiel. "Dann hat der Trainer von außen auch noch mal Input gegeben: "Schieß!"."

Die Meinung von Cheftrainer Niko Kovac gab am Ende den Ausschlag beim Siegtorschützen, der den Ball mit dem rechten Fuß in die kurze Ecke zirkelte und Werder-Torwart Karl Hein damit überraschte. "Ich bin sehr glücklich, dass er drin war", sagte Sabitzer.

Der Treffer des 32-Jährigen setzte den Schlusspunkt unter eine furiose Partie im ausverkauften Dortmunder Signal-Iduna-Park. Dank einer 2:0-Führung sah der BVB lange wie der komfortable Sieger aus. Der eingewechselte Bremer Goalgetter Niclas Füllkrug sorgte aber zum wiederholten Male für Furore und brachte die Bremer mit einem Doppelpack (65. Minute/ 69.) binnen kurzer Zeit zurück in die Partie.

Werbung

Das Spiel schien in Richtung der Gäste zu kippen, ehe Sabitzer mit seinem Freistoß eine Verlängerung der wilden Zweitrunden-Partie in Dortmund verhinderte. Dem konnte auch Schlotterbeck nichts mehr entgegensetzen: "Dann hat Sabi den Geniestreich gemacht. Wer trifft, hat recht."

Via XETRA tiefer die BVB-Aktie zeitweise um 0,48 Prozent auf 3,08 Euro.

/dha/DP/zb

DORTMUND (dpa-AFX)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

Aktuelle BVB (Borussia Dortmund) Aktie News

Werbung

BVB (Borussia Dortmund) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.