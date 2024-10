Lastwagen fährt in Gruppe nördlich von Tel Aviv - Toter und Verletzte

TEL AVIV (dpa-AFX) - Ein Lastwagen ist nördlich von Tel Aviv in eine Gruppe von Menschen gefahren, die an einer Bushaltestelle warteten. Dabei wurden nach Angaben von Sanitätern rund 40 Menschen verletzt, ein Mann starb später im Krankenhaus. Mehrere Menschen erlitten schwere Verletzungen. Nach Medienberichten wurde der Fahrer, der aus einem arabischen Ort in Israel stammte, von Passanten erschossen. Der Vorfall ereignete sich nahe einer Militärbasis.

Es hieß zunächst nach Medienberichten, die Polizei gehe von einem Anschlag aus. Die Polizei teilte allerdings mit, die Umstände des Vorfalls würden weiter untersucht. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Anschlägen von Palästinensern mit Autos oder Lastwagen gekommen.

Kurz nach dem Vorfall bei Tel Aviv teilte die Armee mit, ein Palästinenser habe versucht, Soldaten an einer Militärsperre im Westjordanland mit seinem Auto zu rammen und sie mit einem Messer anzugreifen. Der Fahrer sei erschossen worden. Keiner der Soldaten sei verletzt worden./le/DP/he