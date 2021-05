Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Deutschland, Norwegen, Österreich und der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Pfingstmontags geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 4.025,78 +0,65% +13,32%

Stoxx50 3.443,10 +0,52% +10,77%

DAX 15.437,51 +0,44% +12,53%

FTSE 7.018,99 -0,01% +8,66%

CAC 6.386,41 +0,68% +15,04%

DJIA 34.260,49 +0,52% +11,94%

S&P-500 4.161,70 +0,06% +10,80%

Nasdaq-Comp. 13.485,89 -0,37% +4,64%

Nasdaq-100 13.419,98 -0,55% +4,13%

Nikkei-225 28.317,83 +0,78% +3,18%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 169,13 +31

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,85 61,94 +3,1% 1,91 +31,6%

Brent/ICE 66,93 65,11 +2,8% 1,82 +30,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.870,41 1.876,50 -0,3% -6,09 -1,5%

Silber (Spot) 27,21 27,78 -2,0% -0,56 +3,1%

Platin (Spot) 1.172,15 1.201,40 -2,4% -29,25 +9,5%

Kupfer-Future 4,49 4,58 -1,9% -0,09 +27,5%

Der Ölpreis legt in einer Gegenbewegung zu. Zuletzt hatte belastet, dass der Iran künftig mehr Öl exportieren könnte, wenn das Atomabkommen wiederbelebt wird.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Etwas fester - Die US-Börsen knüpfen zum Ende der Handelswoche mit leichten Aufschlägen an die Vortagesgewinne an. Der technologielastige Nasdaq notiert indessen moderat im Minus. Die kurz nach Handelsbeginn veröffentlichten Markit-Einkaufsmanagerindizes zum Dienstleistungs- und produzierenden Gewerbe für Mai übertrafen zum Teil deutlich die Markterwartungen. Unter den Einzelwerten steigen Deere um 3,2 Prozent, nachdem der Landmaschinenhersteller die Erwartungen übertroffen und die Gewinnprognose angehoben hat. Flower Foods fallen um 3,1 Prozent. Zwar ist der Gebäckhersteller in die Gewinnzone vorgeprescht, doch fiel der Umsatz rückläufig aus. Das IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto Networks hat mit seinen Quartalszahlen überzeugt. Der Kurs schnellt darauf um 5,3 Prozent nach oben. Applied Materials verlieren 1,1 Prozent, obwohl auch der Ausrüster der Chipindustrie gewinn- und umsatzseitig die Konsensschätzungen übertroffen hat. Hier dürfte vieles aber schon in den Kurs eingepreist gewesen sein. Die Aktien von Foot Locker rücken um knapp 3 Prozent vor. Der auf Sportschuhe und -kleidung spezialisierte Einzelhändler hat mit seinen Erstquartalszahlen positiv überrascht.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Freundlich - Die Märkte zeigten sich relativ ruhig. Der deutsche Industrie-Index blieb zwar etwas unter der Prognose, bewegte sich aber mit 64,0 auf sehr hohem Niveau. Für lange Gesichter sorgte dagegen der Einkaufsmanagerindex für den Service-Bereich in den USA: Er sprang auf 70,1 Punkte, obwohl nur Werte über 64 erwartet wurden. Am Markt wurde dies sehr zwiespältig gesehen. Denn das übergeordnetes Thema sind derzeit Inflationssorgen bzw. ein früher als erwartet kommendes Rückführen der Wertpapierkäufe (Tapering) durch die Notenbanken. Eine leichte Prognoseanhebung ließ den BMW-Kurs um 0,7 Prozent klettern. Insgesamt zeigte sich die Stimmung im gesamten Autosektor gut, am stärksten gesucht im DAX waren Continental mit 2,4 Prozent Plus. Bei Hugo Boss trieb ein überraschend optimistischer Ausblick die Aktien um 6 Prozent. Getränkemaschinenhersteller Krones profitierten von einer Kauf-Empfehlung durch HSBC, die Aktie stieg um 5,1 Prozent an. Als stark wurden die Geschäftszahlen von Richemont bezeichnet, sie trieben die Aktie um 4,9 Prozent. Lufthansa zählten mit 6,5 Prozent Verlust europaweit zu den schwächsten Aktien. Hier belasteten Berichte, nach denen sich die KB Holding, das Anlagevehikel der Thiele-Familie, von 33 Millionen Lufthansa-Aktien getrennt hat. Prosus verloren an der Amsterdamer Börse 1,8 Prozent. Belastend wirkten hier schwach aufgenommene Quartalszahlen und der Ausblick von Tencent. Prosus hält eine hohe Beteiligung an dem chinesischen Unternehmen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:53h Do, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2178 -0,42% 1,2225 1,2215 -0,3%

EUR/JPY 132,64 -0,29% 132,97 132,98 +5,2%

EUR/CHF 1,0946 -0,23% 1,0960 1,0991 +1,3%

EUR/GBP 0,8601 -0,20% 0,8620 0,8629 -3,7%

USD/JPY 108,92 +0,13% 108,77 108,86 +5,5%

GBP/USD 1,4158 -0,24% 1,4181 1,4158 +3,6%

USD/CNH (Offshore) 6,4393 +0,06% 6,4351 6,4343 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 36.803,01 -9,58% 39.666,76 41.724,11 +26,7%

Am Devisenmarkt erholt sich der Dollar etwas von seiner jüngsten Schwäche. Der Dollarindex steigt um 0,2 Prozent. Der Euro fällt wieder knapp unter die Marke von 1,22 Dollar, um die er in den vergangen Tagen gependelt hat.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Nach einem oft positiven Start tendierten die Indizes im Handelsverlauf klar nach unten, um sich zum Handelsende dann wieder zu erholen. Anfangs hatten dabei noch starke Vorgaben der Wall Street gewirkt. Dort hatten Konjunkturzuversicht nach günstig ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten gepaart mit wieder sinkenden Renditen für Käufe gesorgt und für ein Ende der dreitägigen Verluststrecke. Auch die japanischen Anleiherenditen sanken leicht.Einer der Tagessieger war Tokio. Der Nikkei-Index gewann 0,8 Prozent auf 28.318 Punkte. Noch stärker legte die taiwanische Börse (+1,6%) zu. Am Ende rangierte Malaysia (-1,3%), während die Bewegungen an den anderen Plätzen deutlich moderater ausfielen. In der gesamten Region gehörten Aktien aus dem Ölsektor zu den größeren Verlierern, nachdem die Ölpreise zuletzt deutlich nachgegeben hatten. Hintergrund ist, dass Iran demnächst wieder mehr Öl auf dem Weltmarkt anbieten könnte, sollten die laufenden Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Westen erfolgreich enden.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Bayer-Herzmittel Vericiguat bekommt Empfehlung von EU-Ausschuss

Bayer hat gute Chancen auf eine EU-Zulassung des neuen Herzmedikaments Vericiguat. Der zuständige Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA habe eine positive Empfehlung abgegeben, teilte Bayer mit. Die Stellungnahme des Ausschusses ist nicht bindend, in der Regel folgt ihr die Behörde allerdings. Die finale Entscheidung aus Brüssel werde in den kommenden Monaten erwartet, so Bayer.

Wolfgang Kirsch zum neuen Fresenius-AR-Vorsitzenden gewählt

Beim Gesundheitskonzern Fresenius ist mit der diesjährigen Hauptversammlung eine Ära zu Ende gegangen. Auf der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Wolfgang Kirsch am Freitag laut Mitteilung zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Die Amtszeit des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Gerd Krick endete mit der vorangegangenen Hauptversammlung des DAX-Konzerns.

Hornbach Baumarkt verlängert Vertrag mit Logistik-Vorstand Leiner

Die Hornbach Baumarkt AG verlängert den Vertrag mit Vorstandsmitglied Ingo Leiner über den 28. Februar 2022 hinaus für weitere fünf Jahre. Der Manager werde nun bis 28. Februar 2027 verpflichtet. Leiner trägt seit März 2012 die Vorstandsverantwortung für Logistik im Hornbach Baumarkt AG Konzern. Mit Beginn des Geschäftsjahres 2020/21 übernahm er zusätzlich die Ressorts Bauwesen und Technischer Einkauf.

Energiekontor beschließt erneuten Aktienrückkauf

Die Energiekontor AG hat einen erneuten Aktienrückkauf beschlossen. Der bisherige und am 5. Mai 2021 unterbrochene Rückkauf eigener Anteilsscheine werde nicht wieder aufgenommen, dafür sollen aber nun bis längstens zum 30. Juni 2022 bis zu 150.000 eigene Aktien mit einem neuen Programm erworben werden, teilte das Unternehmen mit. Maximal sollen dafür 9 Millionen Euro ausgegeben werden. Der Aktienerwerb erfolgt über die Börse.

Ema-Ausschuss empfiehlt Corona-Arznei von Glaxosmithkline

Das Covid-19-Medikament Sotrovimab von Glaxosmithkline und Vir Biotechnology hat gute Chancen auf eine Zulassung. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA hat eine Empfehlung für das Medikament herausgegeben, wie Glaxosmithkline mitteilte.

Polnische Firma startet weltweit erste Produktion gedruckter Solarzellen

Die polnische Firma Saule Technologies hat die weltweit erste industrielle Produktion von Perowskit-Solarzellen gestartet. Die Firma stellt per Inkjet gedruckte, ultradünne und flexible Solarzellen auf Basis des Minerals Perowskit her - die so produzierten Folien können nach Firmenangaben auf fast jeder Oberfläche angebracht werden und funktionieren auch mit begrenzter Beleuchtung und in schattigen Bereichen - etwa im Inneren von Gebäuden.

May 21, 2021 12:17 ET (16:17 GMT)