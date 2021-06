Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Schweden und Finnland waren die Börsen wegen des Mittsommerfests geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 4.120,66 -0,04% +15,99%

Stoxx50 3.545,17 +0,06% +14,05%

DAX 15.607,97 +0,12% +13,77%

FTSE 7.136,07 +0,37% +10,05%

CAC 6.622,87 -0,12% +19,30%

DJIA 34.440,56 +0,71% +12,53%

S&P-500 4.278,51 +0,28% +13,91%

Nasdaq-Comp. 14.364,08 -0,04% +11,45%

Nasdaq-100 14.351,52 -0,10% +11,35%

Nikkei-225 29.066,18 +0,66% +5,91%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 171,77 -50

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,07 73,30 +1,05% 0,77 +53,1%

Brent/ICE 76,01 75,56 +0,60% 0,45 +48,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.778,79 1.775,48 +0,19% +3,31 -6,3%

Silber (Spot) 26,04 25,98 +0,24% +0,06 -1,4%

Platin (Spot) 1.105,45 1.096,25 +0,84% +9,20 +3,3%

Kupfer-Future 4,29 4,31 -0,43% -0,02 +21,7%

Der Goldpreis befestigt sich etwas bei 1.787 Dollar für eine Unze. Die Ölpreise tendieren fester. Spekulationen über die nächsten Schritte der Gruppe OPEC+ laufen auf eine Förderausweitung hinaus. Damit dürfte die steigende Nachfrage aber nicht abgedeckt werden, heißt es.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Freundlich - Der US-Aktienmarkt marschiert auf das beste Wochenergebnis seit über zwei Monaten zu. Als ein Beispiel für sich bessernde Daten nennen Marktteilnehmer die Stimmung der US-Verbraucher. Denn die hat sich im Juni laut Revision deutlicher als gedacht aufgehellt. Gleichzeitig verringerten sich die Inflationserwartungen der Konsumenten. Die über allem schwebende Frage zum Zeitpunkt geldpolitischer Straffungen wird aber durch aktuelle Inflationsdaten wieder einmal nicht beantwortet. Der von der Fed zur Inflationsermittlung vorrangig verwendete PCE-Deflator zog an und kletterte in der Kernberechnung deutlicher über die Marke von 3 Prozent im Mai. Insgesamt stieg die Kennziffer auf Jahressicht um 3,9 Prozent und verbuchte den höchsten Anstieg seit 2008. Auf Jahres- und Monatssicht viel die Teuerung aber schwächer als gedacht aus. Händler sehen in den Daten keinen unmittelbaren Handlungsdruck für die Fed, zumal die Persönlichen Ausgaben niedriger ausfielen als erwartet.

Mit einem Kursfeuerwerk werden die starken Viertquartalszahlen von Nike gefeiert. Die Aktie macht einen Satz um gut 13,9 Prozent nach oben. Der Online-Marktplatz Ebay will die für dieses Jahr geplanten Aktienrückkäufe erhöhen. Die Aktie legt 1,4 Prozent zu. Der IT-Dienstleister Synnex steigerte Gewinn und Umsatz deutlich zum Vorjahr, der Kurs tendiert aber 0,9 Prozent leichter. Das Unternehmen stellte für das laufende Quartal niedrigere Umsätze in Aussicht. Progress Software zeigen sich nach dem Quartalsausweis 1,6 Prozent schwächer.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Kaum verändert - Etwas Druck auf die Märkte kam vom Auto- und Reisesektor. Das Geschäft wurde insgesamt als ruhig beschrieben. "Suzuki warnt, dass die Lieferengpässe bei Halbleitern lange andauern könnten", so ein Händler. Daimler, BMW und VW verloren bis zu 1,4 Prozent. Autos gaben im Schnitt 0,7 Prozent nach. Mit einem Plus von 0,6 Prozent lag der Bankensektor recht gut im Markt. Alle Institute hätten den jüngsten US-Stresstest bestanden. Die Aktie der Deutschen Bank gewann 0,9 Prozent. Vallourec gaben kräftig um 8,6 Prozent auf 8,22 Euro nach. Grund war eine Kapitalerhöhung. Nach guten Nike-Zahlen ging es für Adidas (+6,4%) und Puma (+2%) nach oben. Deutsche Post (-0,9%) fielen dagegen nach einem schwachen Ausblick von Fedex. Der Kurs der Hornbach Holding stieg um gut 19 Prozent. Das Unternehmen meint nun, das EBIT könnte im besten Fall das Vorjahresergebnis wieder erreichen, nachdem es bisher von einem deutlichen Rückgang ausgegangen war. Ein eher maues Börsendebüt verzeichneten Bike24. Der Schlusskurs lag bei 15,30 und damit nur knapp über dem Ausgabepreis von 15 Euro. Dieser lag am unteren Ende der ursprünglichen Spanne zwischen 15 und 19 Euro.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:46 Di, 17:11 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1939 +0,07% 1,1934 1,1905 -2,3%

EUR/JPY 132,27 +0,00% 132,30 131,84 +4,9%

EUR/CHF 1,0956 +0,03% 1,0961 1,0952 +1,4%

EUR/GBP 0,8591 +0,24% 0,8552 0,8549 -3,8%

USD/JPY 110,80 -0,06% 110,79 110,74 +7,3%

GBP/USD 1,3897 -0,17% 1,3931 1,3927 +1,7%

USD/CNH (Offshore) 6,4611 -0,13% 6,4849 6,4841 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 32.530,01 -6,54% 33.916,01 30.845,26 +12,0%

Der Dollar gerät mit den niedrigen Persönlichen Ausgaben etwas unter Druck, erholt sich aber mit der sehr positiven Verbraucherstimmung wieder und notiert praktisch unverändert.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Freundlich - Konjunkturzuversicht hat für eine freundliche Stimmung gesorgt. Die Börsen folgten damit ihren US-Pendants mit neuen Schlussrekorden beim S&P-500 und beim Nasdaq-Composite. Dort hatte für Optimismus gesorgt, dass US-Präsident Joe Biden eine Einigung mit einer Gruppe von Senatoren verkündet hatte für sein geplantes hunderte Milliarden Dollar schweres Infrastrukturpaket. Zugleich schwelten die Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik und steigenden Leitzinsen weiter eher im Hintergrund. Der Nikkei-Index zog um 0,7 Prozent an. Am besten schlugen sich die Börsen in Schanghai und Hongkong mit Gewinnen bis 1,4 Prozent. Der südkoreanische Kospi stieg um 0,5 Prozent und überschritt bei seiner fortgesetzten Rekordjagd erstmals die Marke von 3.300 Punkten. In Sydney bremste im Späthandel etwas, dass für Sydney nun doch wieder coronabedingte Lockdown-Maßnahmen beschlossen wurden. Händler in Tokio berichteten von Kursgewinnen bei konjunkturempfindlichen Stahl- und Energiewerten. Panasonic (+4,9%) profitierten davon, dass das Unternehmen seinen kompletten Tesla-Anteil für rund 3,9 Milliarden Dollar verkauft hat, die Kundenbeziehung zu Tesla aber beibehält.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Rockwell Automation übernimmt Plex Systems für 2,22 Mrd USD

Der US-Automationsdienstleister Rockwell Automation kauft mit Milliardenaufwand zu. Wie das Unternehmen mitteilte, übernimmt es das Softwareunternehmen Plex Systems für 2,22 Milliarden US-Dollar in bar. Rockwell erhofft sich von dem Deal eine Beschleunigung des Wachstumstempos. Die Übernahme soll unmittelbar zur operativen Marge beitragen. Rockwell finanziert den Deal mit einer Kombination aus Barmitteln und Schulden.

Genug Unterschriften für Berliner Volksentscheid zu Deutsche Wohnen

Die Berliner Bürgerinitiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" hat nach eigenen Angaben genügend Unterschriften für einen Volksentscheid gesammelt. Sprecher Rouzbeh Taheri sagte am Freitag im Inforadio vom RBB, bis Donnerstagnachmittag seien bereits mehr als 320.000 Unterschriften zusammengekommen. "Damit haben wir den Rekord der bisherigen Volksbegehren in Berlin übertroffen", so Taheri. "Auf jeden Fall haben wir es geschafft - das können wir jetzt schon feststellen." Um einen Volksentscheid durchzusetzen, braucht die Initiative 175.000 gültige Unterschriften. Erreicht sie diese, können die Berliner am 26. September über eine Enteignung großer Wohnungsunternehmen abstimmen.

Virgin Galactic erhält FAA-Zulassung für Passagierflüge ins All

Das Weltraumunternehmen Virgin Galactic hat am Freitag mitgeteilt, dass die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) ihre bestehende Lizenz für kommerzielle Raumtransporte um Flüge von Passagieren ins All aktualisiert hat. Die Aktie des Unternehmens legte im vorbörslichen US-Handel daraufhin um 14,1 Prozent zu auf 45,95 Dollar. Mit der Anpassung der Betriebslizenz, die das Unternehmen seit 2016 besitzt, ist es das erste Mal, dass die FAA einer Spaceline die Genehmigung erteilt hat, Kunden ins All zu fliegen.

