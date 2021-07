Indizes in diesem Artikel KOSPI 3.218,0

-1,1% Charts

News

Analysen

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.30 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 4.093,38 +0,62% +15,22%

Stoxx50 3.563,92 +0,63% +14,66%

DAX 15.790,51 +0,65% +15,10%

FTSE 7.133,23 +0,16% +10,24%

CAC 6.559,25 +0,46% +18,15%

DJIA 34.959,71 +0,26% +14,22%

S&P-500 4.379,23 +0,22% +16,59%

Nasdaq-Comp. 14.711,47 +0,06% +14,15%

Nasdaq-100 14.855,33 +0,20% +15,26%

Nikkei-225 28.569,02 +2,25% +4,10%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 174,03 +12

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,07 74,56 -0,7% -0,49 +53,1%

Brent/ICE 75,15 75,55 -0,5% -0,40 +47,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.805,75 1.808,90 -0,2% -3,15 -4,9%

Silber (Spot) 26,19 26,11 +0,3% +0,08 -0,8%

Platin (Spot) 1.118,40 1.104,75 +1,2% +13,65 +4,5%

Kupfer-Future 4,33 4,35 -0,6% -0,03 +22,7%

Beim Gold tut sich wenig, es tendiert knapp behauptet, auch die Ölpreise bewegen sich nur wenig, hier geht es mit den Preisen etwas nach unten.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Etwas fester - Auch wenn sich an den US-Börsen zum Wochenstart wenig tut, bei den Nasdaq-Indizes und beim S&P-500-Index reichten bereits kleine Aufschläge gleich zu Beginn des Handels für neue Rekordniveaus. Im Handel ist von Zurückhaltung die Rede mit Blick auf die Berichtssaison, die am Dienstag beginnt, aber auch der halbjährlichen Stellungnahme von US-Notenbankchef Jerome Powell zur wirtschaftlichen Entwicklung am Mittwoch sowie neuen Inflationsdaten aus den USA am Dienstag. Der S&P-500-Subindex der Bankaktien liegt 1,1 Prozent im Plus. Unterstützung für die Branchenwerte kommt von den leicht anziehenden Marktzinsen. Virgin Galactic Holdings sacken um über 11 Prozent ab, nachdem das Luft- und Raumfahrtunternehmen des Milliardärs Richard Branson Banken engagiert hat, nach und nach Aktien im Wert von insgesamt 500 Millionen Dollar am Markt unterzubringen.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Freundlich - Neue Rekordhochs an Wall Street stützten die Stimmung. Die Anleger hoffen auf einen guten Verlauf der in dieser Woche beginnenden Berichtssaison in den USA. Für Vorsicht unter den Anlegern sorgt derweil die sich weiter rasch ausbreitende Delta-Variante, die zum Risiko für das Wirtschaftswachstum werden könnte. Einen Kurseinbruch von 17,9 Prozent vollzogen die Aktien des Softwareunternehmens Atos in Paris. Zur Überraschung der Marktteilnehmer hat das IT-Unternehmen die Prognosen für das laufende Jahr gestrichen. "Das spiegelt den Wechsel der Kunden von klassischen Softwarelösungen in Richtung Cloud wider", sagte ein Händler. Insofern seien dies "umgekehrt eher gute Nachrichten" für Cloud-Anbieter wie SAP und Cancom, die bis zu 0,9 Prozent zulegten. Covestro reagierten leicht positiv auf das angehobene EBITDA-Ziel für das laufende Jahr und gewannen 0,6 Prozent. Barclays hat laut Händlern das Kursziel für Aixtron auf 29 Euro erhöht. Die Titel zogen um 1,1 Prozent an. VW profitierten von Anschlusskäufen in Reaktion auf die guten Geschäftszahlen vom Freitag und gewannen 2,7 Prozent. Lufthansa fielen um 1,3 Prozent und Fraport gaben 1,7 Prozent nach. Hier drückte die Delta-Variante mit den damit einhergehenden Gefahren für das Tourismusgeschäft. Für die Qiagen-Aktie ging es 2,9 Prozent nach unten. Das Papier reagierte damit auf vorläufige Zahlen für das zweite Quartal und die Senkung der Ziele für das laufende Geschäftsjahr.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 17:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1857 -0,2% 1,1864 1,1863 -2,9%

EUR/JPY 130,86 +0,1% 130,73 130,69 +3,8%

EUR/CHF 1,0854 -0,0% 1,0856 1,0858 +0,4%

EUR/GBP 0,8541 -0,1% 0,8545 0,8571 -4,4%

USD/JPY 110,37 +0,2% 110,19 110,18 +6,9%

GBP/USD 1,3883 -0,0% 1,3885 1,3840 +1,6%

USD/CNH (Offshore) 6,4770 -0,1% 6,4770 6,4833 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 33.406,51 -3,1% 34.256,01 33.574,01 +15,0%

Der Dollar zeigt sich mit den leicht steigenden Renditen einen Tick fester.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Freundlich - Starke Vorgaben der Wall Street, wo die Kurse am Freitag erneut Rekordstände erreichten, und eine geldpolitische Lockerung der chinesischen Notenbank (PBoC) linderten zunächst die Sorgen wegen der grassierenden Corona-Pandemie und der damit verbundenen negativen Folgen für die Wirtschaft. Angeführt wurden die Börsen der Region vom Tokioter Aktienmarkt, wo der Nikkei-225-Index um 2,2 Prozent stieg. Der Markt erhielt zusätzlich Rückenwind vom wieder leicht nachgebenden Yen. Um 0,7 Prozent aufwärts ging es in Schanghai, nachdem die PBoC am Freitag nach Handelsschluss die Mindestreserveanforderung für die Banken gesenkt hatte. In Hongkong gewann der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,8 Prozent. Im südkoreanischen Seoul verbesserte sich der Kospi um 0,9 Prozent. Die Börse im australischen Sydney schloss 0,8 Prozent im Plus, angeführt vom Rohstoffsektor, der 2,2 Prozent gewann. Gesucht waren in der ganzen Region Konjunkturzykliker, aber auch Banken. Letztere profitierten ebenfalls von der Hoffnung auf eine Erholung der Wirtschaft und eine damit verbundene höhere Kreditnachfrage. Zudem haben sich die Renditen am US-Anleihemarkt nach dem jüngsten Rücksetzer stabilisiert.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Covestro erhöht dank verbessertem Geschäftsausblick die Prognose

Covestro blickt zuversichtlicher als bisher auf das zweite Halbjahr und hat die Jahresprognose abermals erhöht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wird im Gesamtjahr nun zwischen 2,7 und 3,1 Milliarden Euro gesehen statt wie bisher zwischen 2,2 und 2,7 Milliarden Euro.

Qiagen senkt Prognose wegen schwächerer Coronatest-Nachfrage

Der Diagnostikkonzern Qiagen hat im zweiten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet, die Jahresprognose aber trotzdem gesenkt. Grund für den schwächeren Jahresausblick seien die erfolgreichen Covid-19-Impfkampagnen und die damit verbundene schwächer als erwartete Testnachfrage.

Qiagen startet Aktienrückkauf für bis zu 100 Millionen Dollar

Der Diagnostikkonzern Qiagen startet ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 100 Millionen US-Dollar. Basierend auf dem Schlusskurs der Aktien am 9. Juli entspricht diese Summe einem Rückkaufvolumen von etwa zwei Millionen Aktien.

Air France-KLM startet Ausschreibung für Mittelstrecken-Großauftrag

Air France-KLM hat eine Ausschreibung zur Erneuerung und zum Ausbau der Mittelstreckenflotte ihrer Fluggesellschaften KLM und Transavia gestartet. Das sagte ein Konzernsprecher und bestätigte damit Aussagen von CEO Benjamin Smith in einem Zeitungsinterview. Smith hatte der niederländischen Zeitung Het Financieele Dagblad gesagt, Air France-KLM habe Gespräche mit den Flugzeugbauern Airbus und Boeing über den Kauf von 160 Maschinen mit einem Mittelgang aufgenommen.

Broadcom verhandelt über Kauf von Softwarefirma SAS - Kreise

Der Chipkonzern Broadcom verhandelt über einen Milliardenzukauf im Softwaregeschäft. Der US-Konzern will die SAS Institute Inc übernehmen, heißt es von mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Bei der Transaktion könnte SAS mit 15 Milliarden bis 20 Milliarden US-Dollar bewertet werden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2021 12:32 ET (16:32 GMT)