Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Der Goldpreis dreht mit dem Kaufinteresse am US-Aktienmarkt knapp ins Minus. Die Erdölmarkt überwiege die Sorge einer Nachfrageschwäche aufgrund der Corona-Entwicklung vor allem im wichtigen Abnehmerland China, heißt es. Eine schwächere Nachfrage treffe auf eine steigende Förderung des Erdölkartells Opec.

Insgesamt überwiege eine optimistische Haltung, heißt es - nicht zuletzt wegen der außergewöhnlich positiv verlaufenden Berichtsperiode der Unternehmen. Dennoch bleibt im Markt viel Skepsis, und zu Handelsbeginn tendierte der Dow-Jones-Index noch im Minus. Teilnehmer verweisen auf die Delta-Variante des Coronavirus, die auch in den USA auf dem Vormarsch ist und zu neuen Restriktionen führt. Und aus China werden neue Massentests in Wuhan gemeldet - der Stadt, wo die Coronapandemie zuerst festgestellt worden war. Der Pharmakonzern Eli Lilly & Co. hat etwas weniger verdient, aber mehr umgesetzt als erwartet. Der Kurs klettert um 4 Prozent. Die Titel des Ölkonzerns Conocophillips zeigen sich 2,1 Prozent fester. Die Gesellschaft hat einen unerwartet hohen Gewinn ausgewiesen. Marriott verlieren 2,7 Prozent, obwohl der Hotelbetreiber klar verbesserte Geschäftszahlen vorgelegt hat. Doch bei den Erlösen hatten Analysten auf mehr gehofft. Bei Take-Two (-8,8%) verlief das erste Geschäftsquartal besser als gedacht, allerdings bekräftigte der Anbieter von Online-Spielen seinen Ausblick lediglich. Zudem belastet das Vorgehen der chinesischen Behörden gegen den Spielesektor. Überraschend gut lief es auch für Arista, die aber 1,2 Prozent nachgeben. Hier belasten Aussagen des CEO Jayshree Ullal über Komponentenknappheit. Translate Bio springen um fast 30 Prozent. Sanofi wird das US-Biotechnologie-Unternehmen für 3,2 Milliarden Dollar kaufen. Clorox stürzen um über 11 Prozent ab. Der Konsumgüterhersteller verschreckt mit einer schwachen Entwicklung ausgerechnet bei Hygieneprodukten. Nach der Rückkehr in die Gewinnzone steigen Under Armour um 6,5 Prozent.

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 2Q

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Auf dem hohen Niveau warteten viele Anleger erst einmal ab, sagte ein Händler. Viele Kurse kämen aufgrund der niedrigen Umsätze zufallsbedingt zustande. Der TecDAX gewann 0,1 Prozent und stieg damit auf den höchsten Stand seit über 20 Jahren. Hier markierten die DAX-Aufstiegskandidaten Siemens Healthineers und Sartorius neue Rekordstände, daneben profitierten Evotec mit einem Plus von 2,7 Prozent von positiven Studienergebnissen. Defensives Wachstum war gefragt, der Branchenindex der Pharmawerte kletterte auf Allzeithoch, er gewann 0,3 Prozent. Im DAX stellten Fresenius und FMC mit Plus-Zeichen von etwa 3 Prozent die größten Gewinner. Daneben stiegen Adidas um 1,6 Prozent, auch sie markierten zeitweise ein Allzeithoch, mit Käufen vor den Halbjahreszahlen am Donnerstag. Größter Gewinner in Europa war allerdings der Stoxx-Index der Öl- und Gaswerte, der um 2,3 Prozent stieg. Er profitierte vor allem von BP, die um 5,6 Prozent davonzogen. BP hat die Gewinnerwartungen laut UBS um 30 Prozent geschlagen. Daneben wurde über weitere regulatorische Eingriffe in China in den Technologiesektor spekuliert. Das Kursdebakel bei chinesischen Technologiewerten hielt an. Tencent stürzten um 6,6 Prozent ab. Prosus verloren daraufhin 6,9 Prozent. Deren Beteiligung an Tencent steht Analysten zufolge für rund dreiviertel des Beteiligungswertes des Unternehmens. Als "stark" stuften die Analysten von Jefferies die Geschäftszahlen der Societe Generale ein. Für die Aktie ging es um 6,4 Prozent nach oben. Der Banken-Index stand mit einem Plus von 0,9 Prozent ebenfalls auf der Gewinnerseite. Standard Chartered legten um 1 Prozent zu. Analysten sahen das Quartal als möglichen Wendepunkt für den Finanzdienstleister an. Aareal Bank verloren 3,5 Prozent. Der Gewinn vor Steuern fiel den Citi-Analysten zufolge klar unter Konsens aus. BMW brachen trotz solider Geschäftszahlen um 5,2 Prozent ein. Als enttäuschend wurde aber der Ausblick eingestuft. Moeller-Maersk drehten nach einer festeren Eröffnung 2 Prozent ins Minus. Mit einer Anhebung der Prognose dürften viele Anleger bereits gerechnet haben, hieß es.

An den Börsen in Ostasien und Australien haben dominiert - ausgelöst durch wieder steigende Corona-Infektionszahlen. Zudem herrschte Verunsicherung darüber, ob China den jüngsten regulatorischen Eingriffen gegen die Technologie- und Bildungsbranche weitere Maßnahmen gegen andere Branchen folgen lassen könnte. In Tokio belastete auch der zum US-Dollar wieder gestiegene Yen. In Sydney fiel der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent, nachdem er am Montag auf Rekordhoch geschlossen hatte. Etwas Unterstützung kam vom australischen Verbrauchervertrauen. Unbelastet zeigte sich die Börse von der Entscheidung der australischen Zentralbank, an ihren Plänen zum Zurückfahren ihrer Anleihekäufe festzuhalten. Afterpay (+11,4%) zogen erneut mit der Übernahme durch Square an. In Hongkong wurden vor allem die zuletzt sehr volatilen Technologiewerte verkauft. Unter anderem brachen Tencent um 6,7 Prozent ein, nachdem staatliche Medien Online-Spiele als "Opium für das Volk" bezeichnet hatten. Netease büßten über 8 Prozent ein. Meituan gaben um 2 Prozent nach. Nicht gut kamen die Zahlen der Bank Standard Chartered (-0,9%) an. Chinesische Anleger sorgen sich um das Wachstum der heimischen Wirtschaft, nachdem in immer mehr Städten des Landes die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus aufgetaucht ist. Gegen die negative Tendenz in der Region drehte der Kospi in Seoul ins Plus. Beobachter verwiesen auf die starken Exportdaten vom Montag.

Bayer mit Studienerfolg - Evotec winkt Meilensteinzahlung

Bayer hat einen Studienerfolg mit seinem Entwicklungskandidaten Eliapixant zur Behandlung von chronischem Husten verzeichnet. Wie Bayer mitteilte, wurde der primäre Wirksamkeitsendpunkt in einer klinischen Phase-IIb-Studie erreicht. Die zugrundeliegende Substanz stammt aus einer Forschungsallianz mit der Evotec SE, der nun eine Meilensteinzahlung winkt.

Deutsche Bank besetzt kritische Vakanzen in Hongkong - Memo

Die Deutsche Bank wird in Kürze wieder Börsengänge in Hongkong organisieren können. Wie aus einem Memo hervorgeht, in das das Wall Street Journal Einblick hatte, hat die dortige Niederlassung zwei neue hochrangige Manager eingestellt. Laut einer informierten Person werden sie über die Lizenz verfügen, Börsengänge zu organisieren.

Rheinmetall mit Rekord-EBIT und Wertminderung - Ausblick bestätigt

Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat im ersten Halbjahr Gewinn und Umsatz kräftig gesteigert. An der Jahresprognose für 2021 hält das MDAX-Unternehmen fest, auch wenn es eine weitere Wertberichtigung auf das Kolbengeschäft von 110 Millionen Euro vornehmen musste.

Alibaba wächst bei E-Commerce und Cloud-Computing

Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba hat seinen Umsatz im ersten Geschäftsquartal dank Zuwächsen in den Bereichen Online-Handel und Cloud-Computing gesteigert. Der Gewinn ging dagegen zurück, übertraf die Markterwartungen aber deutlich.

Boeing verschiebt unbemannten Testflug zur ISS

