===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

WOCHENTAG: In Südkorea waren die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.18 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 4.202,44 -0,64% +18,29%

Stoxx50 3.649,51 -0,40% +17,41%

DAX 15.925,73 -0,32% +16,09%

FTSE 7.153,98 -0,90% +11,74%

CAC 6.838,77 -0,83% +23,19%

DJIA 35.448,68 -0,19% +15,82%

S&P-500 4.454,41 -0,30% +18,59%

Nasdaq-Comp. 14.705,67 -0,79% +14,10%

Nasdaq-100 15.024,72 -0,74% +16,58%

Nikkei-225 27.523,19 -1,62% +0,29%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 176,74 -6

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,69 68,44 -1,1% -0,75 +40,5%

Brent/ICE 69,87 70,59 -1,0% -0,72 +37,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.785,80 1.779,86 +0,3% +5,94 -5,9%

Silber (Spot) 23,80 23,75 +0,2% +0,05 -9,8%

Platin (Spot) 1.022,50 1.033,00 -1,0% -10,50 -4,5%

Kupfer-Future 4,33 4,39 -1,5% -0,07 +22,6%

Der Goldpreis legt mit den schwachen US-Daten etwas zu und und hält damit die kräftigen Gewinne aus der Vorwoche. Die Ölpreise stehen wie auch andere Rohstoffe mit den Konjunktursorgen massiv unter Druck.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Verluste - Neben der steigenden Zahl von Corona-Infizierten in zahlreichen Ländern belasten enttäuschende Daten aus China. Unter anderem fielen dort die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion schwächer aus als erwartet. Hinzu kommt noch die geopolitische Unsicherheit mit der Eroberung Afghanistans durch die islamistischen Taliban-Truppen. Im Hintergrund schwelt weiter die Sorge, dass die US-Notenbank in Bälde mit dem Tapering, dem Reduzieren der Anleihekäufe, beginnen dürfte. Und schließlich bewegen sich die US-Indizes aktuell auf Rekordniveau, was Gewinnmitnahmen provozieren kann. Derweil zeigte sich der Empire State Manufacturing Index schwächer als prognostiziert. Die Aktien von AgeX Therapeutics geben nach der Vorlage des Geschäftsausweises um 11,5 Prozent nach. Compass Minerals notieren nach Zahlen 0,3 Prozent höher. Das Papier des Gesundheitsdienstleisters Bright Health verbessert sich um 9,6 Prozent, nachdem über eine Mitteilung an die Börsenaufsicht bekannt geworden war, dass der Unternehmenschef und frühere GE-CEO Jeff Immelt jüngst nach der Vorlage des Zweitquartalsberichts für rund 1 Million Dollar Aktien von Bright Health erworben hat. Tesla verbilligen sich um 4,5 Prozent. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde untersucht das Autopilot-System von schätzungsweise 765.000 Tesla-Fahrzeugen, nachdem es zu mehreren Zusammenstößen mit Rettungsfahrzeugen gekommen ist.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Leichter - Belastend wirkten Wirtschaftsdaten aus China. Dort lagen die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion für den Juli unter der Prognose. An der geopolitischen Front sind die Taliban am Sonntag in die afghanische Hauptstadt Kabul eingedrungen. Einzelunternehmen standen daher im Blick mit ihren Afghanistan-Plänen. "Sollten die Taliban die Macht im Land beziehungsweise in weiten Teilen des Landes übernehmen, werden wir unsere Präsenz und unsere Aktivitäten vor Ort hinterfragen müssen", sagte ein Sprecher von Siemens Energy dem Handelsblatt. Deren Aktien gaben um 1,3 Prozent nach. Curevac reagierten auf Xetra mit Aufschlägen von 1,5 Prozent auf die Veröffentlichung einer präklinischen Studie zum mRNA-basierten Covid-19-Impfstoffkandidat der zweiten Generation, CV2CoV, des Biotechunternehmens. Die Studie belege eine stark verbesserte Immunantwort. Lufthansa zählten mit 3,6 Prozent minus zu den schwächeren Aktien: Grund waren Aussagen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds, in den kommenden Wochen bis zu 5 Prozent am Unternehmen zu verkaufen. Im Blick stand auch die Übernahme von Hella, die wie erwartet nach Frankreich verkauft wird. Faurecia bietet 60 Euro je Anteilsschein. Nach einem Schluss am Freitag bei 63,18 Euro fiel die Hella-Aktie um 3,4 Prozent auf 61,04 Euro zurück. Für Faurecia (+12%) bedeutet dies einen wichtigen Schritt in Richtung der Großen der Branche. Auch die Aktien des Minenbetreibers BHP standen mit Verkaufsplänen für das Ölgeschäft im Fokus. Hier wurden Gespräche mit Woodside Petroleum bestätigt. BHP-Aktien gaben in London dennoch um 1,8 Prozent nach - hier belastete die allgemeine Rohstoffschwäche.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:27 Uhr Fr, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1778 -0,1% 1,1790 1,1796 -3,6%

EUR/JPY 128,69 -0,5% 128,97 129,50 +2,1%

EUR/CHF 1,0745 -0,6% 1,0796 1,0808 -0,6%

EUR/GBP 0,8504 -0,0% 0,8511 0,8512 -4,8%

USD/JPY 109,27 -0,4% 109,37 109,79 +5,8%

GBP/USD 1,3850 -0,1% 1,3853 1,3858 +1,4%

USD/CNH (Offshore) 6,4756 -0,0% 6,4789 6,4799 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 46.310,51 -1,2% 47.310,01 46.274,76 +59,4%

Am Devisenmarkt legt der Dollar leicht zu, der Dollarindex gewinnt 0,1 Prozent. Die Suche nach Sicherheit und die Erwartung einer in Bälde gestrafften Geldpolitik stützen die US-Devise.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend leichter - Ausreißer nach unten war Tokio mit einem Abschlag des Nikkei-Index von 1,6 Prozent. Marktteilnehmer machten dafür den Yen verantwortlich, der zum Dollar weiter stieg in den Bereich eines Zweiwochenhochs. Insgesamt dominierte nach wenig inspirierenden Vorgaben aus den USA vom Freitag Zurückhaltung an den Börsen. Dazu trug auch die Entwicklung in Afghanistan bei, wo die radikalislamischen Taliban dabei sind, die Macht zu übernehmen. Am besten hielt sich noch die Börse in Schanghai, die auf dem Niveau von Freitag schloss. Dass die Industrieproduktion in China im Juli ebenso die Erwartung nicht erfüllte wie der Einzelhandelsumsatz bremste nur leicht, weil es zugleich Spekulationen schürte, dass Peking der Wirtschaft stärker unter die Armen greifen dürfte. Unter den Einzelwerten in Tokio standen exportsensitive Aktien auf den Verkaufslisten weit oben, so das Papier des Traktorbauers Kubota (-3,9%) und des Roboterherstellers Yaskawa Electric (-4,4%). Nach Vorlage der Geschäftszahlen brachen Nippon Express um 13,2 Prozent ein, während Fujifilm um 6,8 Prozent kräftig zulegten. Auch bei Citizen Watch (+9,8%) kamen die Zahlen gut an. In Hongkong (-1,0%) bremsten laut Teilnehmern weiter die Sorgen um die Corona-Pandemie, vor allem aber auch die um mögliche weitere regulatorische Eingriffe Pekings. Dazu passend wiesen die Technologieschwergewichte Tencent und Meituan massive Verluste auf. In Sydney (-0,6%) ging es für Bendigo & Adelaide Bank um 9,9 Prozent abwärts, nachdem die Bank eine Übernahme angekündigt hatte. Aber auch die Kurse der großen Banken wie Westpac, Commonwealth Bank oder ANZ gaben deutlicher nach. Rohstoffaktien verloren ebenfalls an Wert.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Bayer geht mit Glyphosat-Fall Hardeman vor oberstes US-Gericht

Bayer geht einen entscheidenden Schritt, um die Probleme mit den Glyphosat-Klagen zu lösen. Die Bayer-Tochter Monsanto reichte einen Antrag auf Revision des Hardeman-Falls beim US Supreme Court ein, wie der deutsche DAX-Konzern mitteilte. Dabei handelt es sich um den einzigen Fall einer Produkthaftungsklage zu Roundup (Wirkstoff: Glyphosat), die bisher vor einem US-Bundesgericht verhandelt wurde.

Curevac hat ersten Erfolg mit zweitem Anlauf für Corona-Impfstoff

Der Impfstoffhersteller Curevac hat mit seinem Corona-Impfstoffkandidat der zweiten Generation einen Erfolg vermeldet. In einer präklinischen Studie sei eine verbesserte Immunantwort und Schutzwirkung nachgewiesen worden, teilte das Unternehmen mit, das mit seiner ersten Generation zu spät kam und zudem nur eine enttäuschende Wirksamkeit zeigen konnte.

Curevac rutscht tief in den roten Zahlen

Der Impfstoffhersteller Curevac schreibt hohe Verluste. Der operative Verlust im zweiten Quartal betrug 147,8 Millionen Euro, nachdem es im Vorjahreszeitraum nur ein Minus von 3,2 Millionen Euro war. Curevac, an dem Deutschland beteiligt ist, führte unter anderem höhere Forschungs- und Entwicklungskosten für einen Corona-Impfstoff als Begründung für die höheren Verluste an. Das Ergebnis vor Steuern betrug minus 152,2 Millionen Euro, nach minus 12 Millionen vor Jahresfrist.

===

