INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 4.182,91 +0,82% +17,74%

Stoxx50 3.628,05 +0,68% +16,72%

DAX 15.587,36 +0,81% +13,62%

FTSE 7.234,03 +0,37% +11,57%

CAC 6.727,52 +0,63% +21,19%

DJIA 35.189,13 +0,79% +14,97%

S&P-500 4.462,55 +0,55% +18,81%

Nasdaq-Comp. 14.864,41 +0,28% +15,33%

Nasdaq-100 15.083,26 +0,20% +17,03%

Nikkei-225 29.068,63 +1,81% +5,92%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 169,42 -41

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,15 81,31 +1,0% 0,84 +71,7%

Brent/ICE 84,71 84,00 +0,8% 0,71 +67,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.767,38 1.795,83 -1,6% -28,45 -6,9%

Silber (Spot) 23,30 23,58 -1,2% -0,27 -11,7%

Platin (Spot) 1.056,65 1.058,60 -0,2% -1,95 -1,3%

Kupfer-Future 4,76 4,63 +2,8% +0,13 +35,1%

Bei den Ölpreisen setzt sich der Anstieg weiter fort. Am Vortag hatte die IEA die Prognose für den Ölverbrauch angehoben. Ein Grund sei die Verlagerung zum Öl vom Gas, dessen Preis eine extreme Teuerung verzeichnet.

Der Goldpreis gerät mit den steigenden Renditen unter Druck. Als zinsloses Investment verliert das Edelmetall bei steigenden Marktzinsen an Attraktivität.

Etwas fester - Weiterhin sorgen vor allem vorgelegte Geschäftszahlen für ein freundliches Umfeld. Konjunkturseitig zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Während sich der Umsatz im US-Einzelhandel im September weitaus besser als erwartet entwickelt hat, hat sich die Stimmung der Verbraucher im Oktober entgegen den Erwartungen abgeschwächt. Die Importpreise sind indessen etwas weniger gestiegen als erwartet. Die Aktie von Alcoa springt um 13,4 Prozent nach oben. Der Aluminiumkonzern hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und einen Nettogewinn eingefahren, nachdem im gleichen Zeitraum des Vorjahres noch ein Verlust verbucht worden war. Wie schon die bisherigen Berichtsbanken hat auch Goldman Sachs überzeugt. Die Aktie verteuert sich um 2,8 Prozent. Die Aktien des US-Spediteurs J.B. Hunt Transport steigen um 8,7 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen für das dritte Quartal einen Gewinn und einen Umsatz über den Erwartungen vorgelegt.

Freundlich - Gute US-Einzelhandelsdaten stützten. Positiv aus Marktsicht war auch, dass die Importpreise im September weniger stark als erwartet gestiegen sind. Zweitstärkste Gewinner unter Europas Sektoren waren die Banken. Hier ging es im Schnitt um 1,7 Prozent nach oben. Deutsche Bank legten sogar 3,2 Prozent zu. Fundamental stützte die Versteilerung der Zinskurve, die bessere Bankerträge verspricht. Den Startschuss zur Rally haben allerdings die fünf US-Großbanken vom Vortag gegeben. Sie alle hatten ihre EPS-Schätzungen deutlich übertroffen. Dagegen brachen Pearson um knapp 15 Prozent ein. Händler konnten sich das Minus nicht ganz erklären, da die Quartalszahlen im erwarteten Rahmen lagen. Corona habe für weniger College-Einschreibungen in den USA gesorgt, was den Umsatz der auf Lehrbücher und andere Bildungsangebote spezialisierten Mediengruppe gebremst habe. RBC Capital spricht von einer deutlichen Verbesserung der chinesischen Verkäufe von Elektrowagen durch VW. VW gewannen 1,3 Prozent. Ein überraschend gutes drittes Quartal lässt den Bekleidungskonzern Hugo Boss optimistischer werden. Die Aktien rückten um 1,1 Prozent vor. Nach schwachen Drittquartalszahlen gaben Drägerwerk 1,7 Prozent nach. Rio Tinto büßten 1,4 Prozent ein. Das Unternehmen hat die Prognose für die Eisenerzlieferungen gesenkt. Aktien von Fluggesellschaften profitierten von der geplanten Lockerung der Testpflicht für ankommende Passagiere an britischen Flughäfen. Ryanair gewannen 2,4 Prozent, IAG 3,7 Prozent und Easyjet 2,2 Prozent. Bei Lufthansa (+4,6%) stützte zusätzlich die Hochstufung auf "Buy" von "Sell" durch die Deutsche Bank. Der Touristiksektor lag insgesamt 1,9 Prozent vorne.

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1593 -0,1% 1,1608 1,1588 -5,1%

EUR/JPY 132,52 +0,5% 132,35 131,73 +5,1%

EUR/CHF 1,0714 +0,1% 1,0714 1,0704 -0,9%

EUR/GBP 0,8427 -0,6% 0,8484 0,8471 -5,6%

USD/JPY 114,31 +0,6% 114,03 113,67 +10,7%

GBP/USD 1,3757 +0,6% 1,3682 1,3678 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,4357 -0,0% 6,4313 6,4376 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 59.998,26 +3,9% 59.527,26 57.545,51 +106,5%

Am Devisenmarkt zeigt sich im Euro-Dollar-Paar wenig Bewegung, dagegen steht der Yen weiter unter Druck. Der Dollar überwindet erstmals seit November 2018 wieder die Marke von 114 Yen. Der DXY-Dollar-Index notiert nahezu unverändert. Der Bitcoin nähert sich der 60.000-Dollarmarke. Kommende Woche steht die Entscheidung der SEC über die Zulassung des ersten US-Bitcon-Futures-ETF an.

Fester - Positive Vorgaben von der Wall Street haben für steigende Kurse gesorgt. Teilnehmer verwiesen vor allem auf den überzeugenden Start in die Berichtssaison. So hatten am Vortag fünf US-Banken und auch Alcoa mit ihren Quartalszahlen überzeugt. Dazu kamen besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt, denn die wöchentlichen Erstanträge fielen stärker als prognostiziert. Am deutlichsten fiel das Plus in Tokio aus, wo es für den Nikkei-225 um 1,8 Prozent aufwärts ging. Hier stützte zusätzlich ein schwacher Yen, der vor allen den Export-Werten zu Kursgewinnen verhalf. So legten die Aktien von Sony um 2,2 Prozent zu und für Nissan Motor ging es 1,4 Prozent nach oben. Der Schanghai-Composite blieb mit einem Plus von 0,4 Prozent dagegen etwas zurück. In Hongkong ging es für den Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,2 Prozent nach oben. In Schanghai belasteten Sorgen vor einer konjunkturellen Abschwächung, hieß es. Dazu kamen die andauernden Sorgen um den wankenden Immobilien-Konzern China Evergrande. Die Aktien waren weiterhin vom Handel ausgesetzt. Der Kospi in Seoul rückte um 0,9 Prozent vor. Hier waren es vor allem die Technologiewerte, die mit den positiven Vorgaben von der Nasdaq deutliche Kursgewinne verzeichneten. In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 0,7 Prozent. Vor allem Aktien aus dem Reisesektor trieben das Sentiment an, hieß es. Der japanische Stahlproduzent Nippon Steel hat den Autokonzern Toyota beschuldigt, gestohlene Technologie für einen Stahlwerkstoff in Elektromotoren verwendet zu haben. Nippon Steel reichte eine Patentrechtsklage gegen den langjährigen Geschäftspartner ein. Die Aktien von Nippon Steel erhöhten sich um 0,6 Prozent, Toyota Motor stiegen um 0,4 Prozent.

Moody's stuft Tui auf B3 hoch von Caa1 - Ausblick stabil

Die Ratingagentur Moody's hat das Rating des Tourismuskonzerns Tui angehoben. Das Corporate Family Rating (CFR) steigt auf B3 von Caa1 und das Probability of Default Rating (PDR) auf B3-PD von Caa1-PD. Der Ausblick bleibt stabil, teilte Moody's Investors Service mit.

Italiens neue Airline ITA gestartet

Vom Flughafen Mailand ist am Freitag die erste Maschine der neuen italienischen Fluggesellschaft ITA gestartet. Sie flog nach Bari im Süden des Landes, nur wenige Stunden nach der letzten Landung der Alitalia in Rom. Die neue ist weitgehend die alte Airline - allerdings mit dem Vorteil, dass sie von Schulden befreit ist und vom Staat eine neue Kapitalspritze bekam.

Astrazeneca: Tremelimumab/Imfinzi erreicht Ziele in Leberkrebs-Studie

Astrazeneca hat in einer Phase-III-Studie mit Tremelimumab bestimmte Ziele bei der Behandlung von Leberkrebs erreicht. Wie Astrazeneca mitteilte habe in der Studie Himalaya eine Einzeldosis von Tremelimumab in Kombination mit Imfinzi das Gesamtüberleben bei Leberkrebs signifikant verbessert.

Goldman Sachs mit deutlichen Gewinnanstieg - Investmenbank stark

Goldman Sachs hat im dritten Quartal unter dem Strich den Gewinn deutlich gesteigert und dabei die Markterwartungen übertroffen. Eine starke Leistung lieferte die Investmentbank ab, die die Einnahmen nahezu verdoppelte.

AG findet neuen Finanzvorstand

Die International Consolidated Airlines Group SA (IAG) bekommt einen neuen Finanzvorstand (CFO). Steve Gunning trete zurück, teilte das Unternehmen mit. Dafür werde Nicholas Cadbury, Group Finance Director der Whitbread plc zu seinem Nachfolger ernannt.

Merck & Co erhält EU-Zulassungsemfehlung bei Krebsmittel

Die Merck & Co und der japanische Partner Eisai haben vom Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur (CHMP) die Empfehlung zur Zulassung der Kombination von Eisais Lenvima und Mercks Keytruda in zwei neuen Krebsindikationen erhalten.

Pfizer: Abrocitinib erhält CHMP-Empfehlung für atopische Dermatitis

Pfizer hat nach eigenen Angaben vom Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eine Empfehlung für die 100-mg- und 200-mg-Dosierungen von Abrocitinib zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis bei Erwachsenen bekommen. Atopische Dermatitis ist eine chronisch entzündliche Hauterkrankung.

