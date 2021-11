Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:20 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 4.280,47 +0,70% +20,49%

Stoxx50 3.707,93 +0,53% +19,29%

DAX 15.806,29 +0,75% +15,22%

FTSE 7.288,62 +0,71% +12,03%

CAC 6.893,29 +0,92% +24,17%

DJIA 35.897,12 +0,22% +17,29%

S&P-500 4.610,43 +0,11% +22,75%

Nasdaq-Comp. 15.568,09 +0,45% +20,79%

Nasdaq-100 15.871,17 +0,13% +23,14%

Nikkei-225 29.647,08 +2,61% +8,03%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 168,4 +2

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,21 83,57 +0,8% 0,64 +76,6%

Brent/ICE 84,64 83,72 +1,1% 0,92 +67,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.793,30 1.780,85 +0,7% +12,46 -5,5%

Silber (Spot) 24,00 23,80 +0,8% +0,20 -9,1%

Platin (Spot) 1.067,51 1.023,37 +4,3% +44,14 -0,3%

Kupfer-Future 4,40 4,37 +0,6% +0,03 +24,7%

Die Erwartung einer steigenden Nachfrage stützt den Ölpreis. Die Akteure am Ölmarkt erwarten, dass die Opec+-Staaten bei ihrer Konferenz in dieser Woche trotz des knappen Angebots zögern werden, die Fördermengen zu erhöhen.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Gut behauptet - Nachdem die großen Indizes gleich zu Handelsbeginn neue Rekordmarken markiert haben, wobei der Dow erstmals über 36.000 Punkte stieg, setzen Gewinnmitnahmen ein. Grund dafür sind die eher durchwachsenen Konjunkturdaten: Der Markit- Einkaufsmanagerindex für die Industrie ermäßigte sich deutlicher als gedacht. Auch der ISM-Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ging zurück, allerdings weniger deutlich als befürchtet. Beide Einkaufsmanagerindizes liegen aber weit im expansiven Bereich. Die Bauausgaben sanken, obwohl eine Steigerung vorausgesagt worden war. Übergeordnet stützt die überzeugende Bilanzsaison. Unterstützung kommt auch von der Einigung im Zollstreit zwischen den USA und der EU. Prominente Nutznießer Harley-Davidson, die um 6,2 Prozent anziehen, nachdem die EU Strafzölle auf US-Motorräder aufgehoben hat. Quartalszahlen von Trivago (+0,6%) werden nur leicht positiv aufgenommen, weil das Hotelbewertungsportal für den Winter noch nicht mit einer vollständigen Erholung der Reisetätigkeit rechnet. ON Semiconductor (+12,9%) hat die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen. Der Versorger PG&E (-2,2%) ist in die Verlustzone gerutscht. Novavax verteuern sich um 9,2 Prozent. Der Covid-19-Impfstoff des Unternehmens hat in Indonesien eine Notfallzulassung erhalten. Auch in Kanada kommt das Unternehmen voran. McKesson (+0,4%) profitieren vom Verkauf des Großbritannien-Geschäfts an die deutsche Aurelius. Bei Moderna (-4,8%) gibt es weniger gute Nachrichten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA verschiebt die Entscheidung über den Antrag auf Zulassung des Corona-Impfstoffs für Jugendliche. Tesla (+4%) hat einen neuen Liefervertrag für Batterien unterzeichnet.

Am US-Rentenmarkt legen die Renditen zu. Anleger bereiteten sich darauf vor, dass die US-Notenbank am Mittwoch die schrittweise Reduzierung ihrer Anleihekäufe ankündigen werde, heißt es aus dem Handel.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

23:35 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 3Q, Saskatoon

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fester - Gute ökonomische Vorlagen kamen aus Asien. Dort sind die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) für die Industrie in China, Japan und Indien besser als befürchtet ausgefallen. Gute US-Einkaufsmanagerindizes unterstützten derweil die Erwartung, dass die US-Notenbank in dieser Woche ein Rückfahren der Wertpapierkäufe bekannt geben wird. Das dürfte an den Märkten aber weitgehend eingepreist sein. Das G20-Treffen ist dagegen auf ganzer Linie enttäuschend verlaufen mit wenig konkreten Ergebnissen. Der Bankensektor (+1,4%) profitierte von der Erwartung steigender Zinsen. Deutsche Bank gewannen 1,4 Prozent und Commerzbank 0,8 Prozent. BNP gewannen 3,1 Prozent. Mit festen Kursen zeigten sich auch Stahlaktien nach der Abschaffung der US-Strafzölle auf europäischen Stahl. Thyssen legten 2,4 Prozent und Salzgitter 1,9. Der Kurs des Stahlhändlers Klöckner & Co gewann 2,9 Prozent. Für Hapag-Lloyd ging es um 6,9 Prozent nach oben auf 198,70 Euro. Hier hatte die Deutsche Bank das Kursziel auf 324 Euro erhöht von 265 Euro, weil die Analysten mit einem herausragenden Jahr für die Containerschifffahrt rechnen. BT Group stiegen um 4,4 Prozent. Die Aktie wurde gestützt von Medienberichten, laut denen der Telekomkonzern am Donnerstag über gute Fortschritte bei den Kostensenkungsmaßnahmen berichten wird. Nach dem Abgang des CEO von Barclays, Jes Stasley, ging es für die Aktie gegen den Sektortrend um 0,7 Prozent nach unten. Stasley hatte Kontakt zu dem Sexualstraftäter und Finanzinvestor Jeffrey Epstein, der sich 2019 das Leben nahm. Staley soll seine Beziehungen falsch dargestellt haben. Bei Pandora (-5,8%) waren die Drittquartalszahlen etwas besser als erwartet ausgefallen, doch enttäuschte der Ausblick. Die weitgehend ausgeglichenen Ergebnisse und die Ziele für das Geschäftsjahr 2026 von Ryanair (+0,7%)wurden von der Citigroup als positiv bezeichnet.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:26 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1594 +0,3% 1,1554 1,1557 -5,1%

EUR/JPY 132,32 +0,3% 132,10 131,84 +4,9%

EUR/CHF 1,0556 -0,3% 1,0588 1,0597 -2,4%

EUR/GBP 0,8485 +0,4% 0,8461 0,8441 -5,0%

USD/JPY 114,13 -0,0% 114,34 114,07 +10,5%

GBP/USD 1,3664 -0,2% 1,3657 1,3694 -0,0%

USD/CNH (Offshore) 6,3944 -0,2% 6,4015 6,4057 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 60.965,26 -0,8% 62.161,31 62.429,26 +109,9%

Der Euro erholt sich etwas von seinem Rücksetzer am Freitag. Nach Einschätzung von ING dürfte die Gemeinschaftswährung aber besonders leiden, sollte die US-Notenbank damit beginnen, ihre Stimuli zu reduzieren, während zugleich die EZB nach Einschätzung des Marktes 2022 die Zinsen wahrscheinlich nicht erhöhen werde. Für die Zinsstrategen des Hauses sehe eine 20-Basispunkte-Znserhöhung der EZB für das vierte Quartal 2022 nach der am "falschesten eingepreisten Story am Geldmarkt" aus, so die Analysten. Das dürfte Stress für den Euro bedeuten, sollte die Fed falkenhafter auftreten.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Größter Gewinner war der Nikkei-225 mit dem Ergebnis der japanischen Parlamentswahlen vom Wochenende. Das Ergebnis schürt bei den Investoren die Hoffnung auf politische Kontinuität und weitere konjunkturelle Maßnahmen, um die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu lindern, so ein Beobachter. Bei den Einzelwerten in Tokio gewannen die Aktien von Sony 5,4 Prozent, Lasertec rückten um 6,7 Prozent vor. Dagegen zeigten sich die chinesischen Börsen mit einer negativen Tendenz. Teilnehmer verwiesen auf Konjunkturdaten. So hat sich zwar der von Caixin/Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor gegenüber dem Vormonat leicht erhöht auf den höchsten Stand seit Juni. Jedoch ist der offizielle Einkaufsmanagerindex für den Sektor deutlicher gefallen als von Ökonomen erwartet und verharrt weiter unter der Expansionsschwelle. Derzeit bremsen die Sorgen um die Rohstoffknappheit sowie die Schwierigkeiten in den Lieferketten die Konjunktur weiter aus, hieß es. Dazu kommen in China häufige Stromausfälle im Zuge der weiter steigenden Energiepreise. Die Börse in Sydney schloss freundlich, trotz des Minus von 7,4 Prozent der Bank Westpac, deren Geschäftszahlen mit Enttäuschung aufgenommen wurden. In Hongkong zeigten vor allem Autowerte deutliche Bremsspuren. So fielen Guangzhou Automobile Group um 5,6 Prozent, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal einen Rückgang des Nettogewinns um 64,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr vermeldet hatte. BYD Auto reduzierten sich um 3,1 Prozent. Das Unternehmen plant die Ausgabe neuer Aktien im Volumen von bis zu 1,797 Milliarden US-Dollar. Dagegen stiegen Bank of Communications um 3,0 Prozent, nachdem sich der Gewinn im Quartal um 38 Prozent verbessert hatte.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

AURELIUS

Die Beteiligungsgesellschaft kauft dem US-Gesundheitsdienstleister McKesson sein Großbritannien-Geschäft ab. Die Gesellschaft übernimmt den Geschäftsbereich zu einem Unternehmenswert 477 Millionen britischen Pfund. Es sei die größte Transaktion der Unternehmensgeschichte, so Aurelius.

BER

Das Bundesverkehrsministerium hat vom Flughafen Berlin Brandenburg (BER) einen Bericht zur Finanzsituation gefordert, der bis zum 5. November vorliegen soll. Diesen wolle man abwarten, bevor man zu den Bitten des Unternehmens um Finanzhilfen Stellung bezieht, sagte ein Ministeriumssprecher.

APPLE

Ab nächstem Jahr könnten iPhone-Nutzer, die in einen Autounfall verwickelt sind, ihr Telefon automatisch den Notruf wählen lassen. Die Apple Inc will im nächsten Jahr eine Produktfunktion namens "Unfallerkennung" für iPhones und Apple Watches einführen. Dies geht aus Dokumenten hervor, die das Wall Street Journal und mit der Funktion vertraute Personen einsehen konnten.

COCA-COLA

