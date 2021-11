Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 4.352,53 -0,24% +22,52%

Stoxx50 3.754,64 -0,10% +20,79%

DAX 16.046,52 -0,05% +16,97%

FTSE 7.305,38 +0,02% +13,06%

CAC 7.047,48 +0,10% +26,95%

DJIA 36.391,33 +0,17% +18,90%

S&P-500 4.698,46 +0,02% +25,09%

Nasdaq-Comp. 15.988,07 +0,10% +24,05%

Nasdaq-100 16.336,01 -0,14% +26,75%

Nikkei-225 29.507,05 -0,35% +7,52%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 170,49% -67

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,92 81,27 +0,8% 0,65 +71,8%

Brent/ICE 83,54 82,74 +1,0% 0,80 +65,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.823,63 1.817,70 +0,3% +5,93 -3,9%

Silber (Spot) 24,44 24,18 +1,1% +0,25 -7,4%

Platin (Spot) 1.059,84 1.036,60 +2,2% +23,24 -1,0%

Kupfer-Future 4,40 4,34 +1,4% +0,06 +24,9%

Die Ölpreise steigen. Hier dürfte neben dem schwächeren Dollar die Nachricht etwas stützen, dass im vergangenen Monat nur etwa die Hälfte der Staaten der Opec+ die Ölförderung tatsächlich wie vereinbart erhöht haben. zudem hat Saudi-Arabien die Preise angehoben.

Die Luft werde dünner, warnen Teilnehmer mit Verweis darauf, dass der S&P-500-Index an 16 der vergangenen 18 Handelstage zulegte. Als Hauptgrund für die Rally sehen Börsianer die positiv verlaufende Berichtssaison. Kaum für breiteren Rückenwind sorgt das 1,2 Billionen Dollar schwere Infrastrukturpaket von US-Präsident Joe Biden. Es wurde nach langem Hin und Her nun vom Repräsentantenhaus abgenickt, allerdings nur in abgespeckter Form. Immerhin weisen aber die Stahlwerte Steel Dynamics, Nucor und US Steel kräftige Aufschläge von 3 Prozent und mehr auf und für Vulcan Materials (+3,7%) oder Astec Industries (+10,6%) geht es ebenfalls steil bergauf. Die betreffenden Unternehmen gelten als potenzielle Profiteure von Investitionen in Brücken und Straßen. Tagesgewinner im Dow ist das Schwergewicht Caterpillar (+3,6%). Die Aktie wird von positiven Analystenkommentaren getrieben. Auf der Verliererseite stechen Tesla (-3,0%) heraus. Tesla-Chef Elon Musk hat seine Twitter-Follower über den Verkauf von 10 Prozent seiner Aktien an Tesla abstimmen lassen - und eine klare Mehrheit hat dafür gestimmt. Der Verkaufsdruck bei Merck & Co (-0,9%) ebbt derweil allmählich ab, nachdem der Wettbewerber Pfizer (-1,3%) nach Merck am Freitag die Entwicklung einer eigenen Corona-Pille gemeldet hatte.

22:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Nordex SE, Ergebnis 9 Monate

Keine Termine mehr angekündigt.

Kaum verändert haben sich die Börsen verabschiedet. Händler sprachen von einem Konsolidierungsjahr. Gebremst wurde der Markt etwas von stark steigenden Covid-19-Infektionen, die vor allem die Reisewerte belasteten. Der Sektor der Reise- und Freizeittitel sank um 1,1 Prozent. Gesucht waren Rohstoff- (+1,4%) und Ölaktien (+0,9%), eine massive Erholung von ihren Verlusten der Vorwoche zeigten die Windkrafthersteller. Erholt gingen auch Biotechnologietitel aus dem Markt, die unter der Ankündigung der Corona-Pille von Pfizer gelitten hatten. Nach einer Gewinnwarnung verloren Henkel 6,5 Prozent. VW gaben weitere 2,8 Prozent nach, nachdem Jefferies die Aktien gesenkt hatte. Porsche gaben 1,7 Prozent nach. BMW und Daimler fielen nur bis zu 0,8 Prozent. Noch stärker erwischte es H&M (-5,2%) nach einer Abstufung durch Goldman Sachs. Siemens Energy erholten sich um 5 Prozent, Vestas um 6,7 Prozent, Nordex um 6,4 Prozent und Siemens Gamesa sogar um 8,9 Prozent. Händler sprachen von einer marktbreiten Erholung nach dem Kursabsturz der Branche in der vergangenen Woche. Covestro schlossen nach durchwachsenen Geschäftszahlen 0,2 Prozent höher. Richemont legten 2,8 Prozent zu dank Medienberichten, laut denen der aktivistische Investor Third Point eine Beteiligung aufgebaut habe. Positiv für Engie (+0,2%) wurde der Verkauf von Equans an Bouygues gesehen. Der Preis falle noch höher als ursprünglich erwartet aus, hieß es. Leidtragender waren Bouygues, die um 5,8 Prozent fielen.

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:40 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1590 +0,2% 1,1565 1,1553 -5,1%

EUR/JPY 131,20 +0,0% 131,40 131,04 +4,1%

EUR/CHF 1,0582 +0,3% 1,0561 1,0547 -2,1%

EUR/GBP 0,8548 -0,3% 0,8574 0,8570 -4,3%

USD/JPY 113,20 -0,2% 113,62 113,43 +9,6%

GBP/USD 1,3559 +0,5% 1,3488 1,3481 -0,8%

USD/CNH (Offshore) 6,3880 -0,1% 6,3958 6,3974 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 66.103,76 +5,2% 66.035,51 60.996,51 +127,5%

Der Dollarindex fällt um 0,3 Prozent. Hier hinterlassen die zuletzt stark gesunkenen US-Marktzinen ihre Spuren. Sie waren im Zehnjahresbereich am Freitag um fast 8 Basispunkte auf 1,45 Prozent abgerutscht und erholen sich nun wieder etwas. Am Freitag seien schon baldige Zinserhöhungen aggressiv ausgepreist worden, was nun als übertrieben starke Reaktion gesehen wird. Laut den Experten von MUFG stellt die mögliche Ernennung von Fed-Gouverneurin Lael Brainard zur Fed-Chefin ein Risiko für den Dollar dar, weil sie als geldpolitische Taube gelte.

Mehrheitlich mit leicht negativen Vorzeichen haben sich die Börsen gezeigt. Die überzeugenden US-Arbeitsmarktdaten sowie erneute Rekordstände der Wall Street hatten in Tokio zur Eröffnung noch für ein moderates Plus gesorgt, doch wurden die Gewinne rasch wieder abgegeben. Zudem hatte der US-Kongress dem Infrastrukturpaket der US-Regierung zwar zugestimmt, jedoch wurde das Sozial- und Klimaschutzpaket der Biden-Regierung noch nicht verabschiedet. Die chinesischen Börsen zeigten eine uneinheitliche Tendenz. Marktteilnehmer verwiesen auf die chinesischen Konjunkturdaten. Diese zeigten für den Oktober einen Anstieg des Handelsbilanzüberschusses, doch blieben die Importe hinter den Prognosen zurück, was die Sorgen um eine Verlangsamung der Binnennachfrage verstärkte. Auf der Verliererliste in Hongkong standen Technologiewerte. Hier ging es für Alibaba um 1,8 Prozent abwärts und Tencent verloren 1,2 Prozent. In Schanghai waren Stahlwerte gesucht, da sich die Energieknappheit des Landes zu entspannen schien. So hatten die chinesischen Behörden mitgeteilt, dass die Kohleproduktion weiter den Verbrauch für die Stromerzeugung übersteigt, was das Risiko von Produktionsunterbrechungen reduziert. In Seoul standen die Biotechnologie-Werte unter Druck. Teilnehmer verwiesen auf Pfizer und deren erfolgreiche Coronapille. Die Aktien von Impfstoffhersteller SK Bioscience brachen um 14 Prozent ein und die Papiere des Pharma-Unternehmens Celltrion rutschten um 5,7 Prozent ab. Dagegen führte die Lockerung der Covid-19-Beschränkungen in Südkorea bei den Reiseaktien zu Aufschlägen. Bei den Einzelwerten gewann in Tokio die Olympus-Aktie 6,0 Prozent, nachdem das Unternehmen den Gewinnausblick angehoben hatte. Dagegen reduzierten sich die Papiere von Honda Motor um 3,3 Prozent. Der Konzern hatte die Prognose gesenkt.

RWE

Der Energiekonzern baut sein Portfolio in Frankreich aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, soll ein Onshore-Windpark in Nordfrankreich, in der Region Hauts-de-France, errichtete werden. Baubeginn ist 2022, ein Jahr darauf soll der Windpark mit einer Leistung von 44 Megawatt in Betrieb gehen. Jährlich könnten damit 22.700 französische Haushalte mit Ökostrom versorgen, so RWE.

SAP

hat jetzt ein weiteres bei der Analystenkonferenz zu den Drittquartalsergebnissen angekündigtes Produkt für Nachhaltigkeit freigeschaltet. Der DAX-Konzern, der mit diesen neuen Softwareangeboten in der Cloud Nachhaltigkeit, Profitabilität und Transparenz zusammenbringen will, offeriert Unternehmen mit SAP Responsible Design and Production einen "schnelleren Umstieg in die Kreislaufwirtschaft".

DELTICOM

Der Online-Reifenhändler hat im dritten Quartal von einer soliden Nachfrage profitiert. Das Unternehmen steigerte den Umsatz deutlich, das Ergebnis ging allerdings wegen höherer Material- und Transportkosten zurück. Den Ausblick bestätigte das Unternehmen angesichts eines starken Auftragseingangs.

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN

kooperiert beim Ausbau ihres Subskriptionsgeschäfts mit der Munich Re. Wie der Konzern mitteilte, ermöglicht die strategische Partnerschaft mit dem Rückversicherer eine Skalierung dieser digitalen Vertragsmodelle.

PWO

will seinen Standort in Tschechien nach dem starken Wachstum in den vergangenen zwölf Monaten erweitern.

IPO/SONO MOTORS

