DONNERSTAG: In den USA bleibt der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Tag der Veteranen" geschlossen.

Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 4.358,00 +0,21% +22,67%

Stoxx50 3.769,30 +0,21% +21,27%

DAX 16.083,11 +0,10% +17,23%

FTSE 7.384,18 +0,60% +13,62%

CAC 7.059,55 +0,20% +27,17%

DJIA 35.987,08 -0,26% +17,58%

S&P-500 4.655,92 +0,20% +23,96%

Nasdaq-Comp. 15.743,25 +0,77% +22,15%

Nasdaq-100 16.065,54 +0,50% +24,65%

Nikkei-225 29.277,86 +0,59% +6,68%

Bund-Future 170,45 +13

WTI/Nymex 80,93 81,34 -0,5% -0,41 +69,7%

Brent/ICE 82,26 82,64 -0,5% -0,38 +62,5%

Gold (Spot) 1.862,34 1.849,55 +0,7% +12,79 -1,9%

Silber (Spot) 25,21 24,63 +2,4% +0,58 -4,5%

Platin (Spot) 1.092,35 1.071,04 +2,0% +21,31 +2,1%

Kupfer-Future 4,40 4,32 +1,7% +0,07 +24,8%

Die Ölpreise geben nach den kräftigen Vortagesabgaben erneut etwas nach. Sie werden vom festeren Dollar gebremst. Die Opec hat derweil ihre Prognose für die globale Ölnachfrage 2021 leicht nach unten genommen. Die hohen Ölpreise dürften für eine etwas gedämpftere Nachfrage in den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften sorgen, so die Begründung.

Die Inflationssorgen bescheren dem Gold als Inflationsschutz zwar weiter Zulauf, der anhaltend feste Dollar begrenzt allerdings das Aufwärtspotenzial. Die Feinunze verteuert sich um 0,7 Prozent auf 1.863 Dollar. Nach den stärker als erwartet gestiegenen Inflationsdaten war das Edelmetall zunächst auf ein Fünfmonatshoch gestiegen, konnte dieses Niveau aber nicht verteidigen.

Etwas fester - Nach dem Rücksetzer vom Vortag sind die Aktienkurse gleich zu Handelsbeginn auf Erholungskurs gegangen und bewegen sich seitdem seitwärts. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass in den USA der "Veterans Day" gefeiert wird, weshalb am Anleihemarkt nicht gehandelt wird. Die erstmals seit 31 Jahren über der Marke von 6 Prozent liegende Inflation hatte zur Wochenmitte verschreckt. Zunächst scheint dies aber wieder mit mehr Gelassenheit gesehen zu werden, zumal die US-Notenbank immer noch darauf setzt, dass sich die hohe Inflation wieder zurückbilden wird. Derweil seien die Fundamentaldaten nach wie vor stark, und die Unternehmensgewinne seien im Berichtsquartal viel höher ausgefallen als erwartet, heißt es im Handel zur wieder zuversichtlichen Stimmung. Die Disney-Aktie ist mit einem Abschlag von 7,1 Prozent der mit Abstand größte Verlierer im Dow und bremst den Leitindex damit aus. Der Unterhaltungskonzern hat im vierten Quartal mit Ergebnis und Umsatz die Markterwartungen verfehlt. Beyond Meat knicken um 14,5 Prozent ein. Der Hersteller veganer Fleischalternativen hat mit den Ergebnissen für das dritte Quartal enttäuscht, und auch mit dem Ausblick. Der Kurs des Elektroautobauers Rivian legt nach dem fulminanten Börsendebüt am Vortag um weitere 23 Prozent zu.

Behauptet - Während der Druck von den Rentenmärkten mit den jüngsten hohen US-Inflationsdaten und damit verbunden Zinserhöhungsspekulationen wieder zugenommen hat, stützte der feste Dollar die Stimmung. Daneben bestätigten die Quartalszahlen insgesamt das Bild einer gut laufenden Berichtssaison. Bau-und Rohstoffaktien waren mit Subindexgewinnen von 1,6 bzw. 3,7 Prozent die größten Gewinner. Aktien der Reisebranche (-1,1%) gaben dagegen nach. Hier drückte die Sorge vor neuen Corona-Beschränkungen angesichts rekordhoher Infektionszahlen in manchen Ländern. Für Siemens ging es um 2,9 Prozent nach oben. Die laufende Konjunkturerholung habe dazu geführt, dass es vor allem im Industriegeschäft rund laufe, hieß es. Burberry gaben nach den Quartalszahlen um 5,4 Prozent nach. Die bereinigten Umsätze waren klar unter der Schätzung geblieben. Zufrieden äußerten sich Händler über die Zahlen von Arcelormittal (+4,1%). Aker BP fielen in Oslo um 10,8 Prozent, nachdem die Großaktionäre BP (-0,7%) und Aker insgesamt 18 Millionen Aktien, oder 5 Prozent der ausstehenden Aktien des Ölkonzerns, verkauft hatten. In Zürich haussierten Sika um 10,9 Prozent nach dem Kauf von MBCC für 5,5 Milliarden Franken. Die positive Kursreaktion erklärte ein Händler damit, dass der Kaufpreis immer noch recht günstig aussehe angesichts der konjunkturellen Lage und dass der Zukauf schon ein Jahr nach Abschluss gewinnsteigernd wirken soll.

zuletzt +/- % Do, 7:50 Uhr Mi., 17:16 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1458 -0,2% 1,1482 1,1528 -6,2%

EUR/JPY 130,67 -0,0% 130,81 131,31 +3,6%

EUR/CHF 1,0552 +0,1% 1,0545 1,0558 -2,4%

EUR/GBP 0,8564 +0,0% 0,8552 0,8543 -4,1%

USD/JPY 114,04 +0,1% 113,93 113,90 +10,4%

GBP/USD 1,3380 -0,2% 1,3426 1,3490 -2,1%

USD/CNH (Offsh) 6,3884 -0,2% 6,4034 6,3932 -1,8%

BTC/USD 65.104,01 -0,1% 64.844,23 68.364,26 +124,1%

Nach der hohen US-Inflationsrate setzt der Dollar seinen Anstieg fort, wenn auch nur noch leicht. Der Markt preise eine höhere Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen im kommenden Jahr ein, heißt es. Der Dollar-Index steigt um 0,2 Prozent. Der Euro notiert mit 1,1464 Dollar knapp über seinem Tagestief, was den tiefsten Stand seit Juli 2020 markierte.

Uneinheitlich - Das Schreckgespenst Inflation und die Sorge vor höheren Zinsen bremste die Aktienmärkte in Asien und Australien gebremst. Gleichwohl setzte sich kein klarer Trend durch, im späten Handel kam es zu einer Erholung von den Tagestiefs. Dagegen sorgte eine überraschende Annäherung zwischen den USA und China in Klimafragen für etwas Rückenwind - gerade an den chinesischen Börsen. In China stiegen die Aktienkurse am deutlichsten, der Leitindex in Schanghai gewann 1,2 Prozent. Fest zeigten sich Immobilienwerte, nachdem Peking eine Lockerung der Beschränkungen für diesen Sektor in Erwägung gezogen hat. Zudem leistete der Krisenkonzern China Evergrande (+6,3%) einige fällige Zahlungen auf den letzten Drücker. Der Nikkei-225 wurde befeuert von Aufschlägen im Bankensektor. Sollte die hohe Inflation zu höheren Zinsen führen, wären Banken die Profiteure. In Südkorea sorgten Zinsängste dagegen für Abschläge bei Technologie-, Internet- und Automobilwerten.

DAIMLER TRUCK

strebt die Börsennotierung am 10. Dezember an und geht von der Aufnahme in den DAX im ersten Quartal 2022 aus.

HENKEL

hat eine erste Anleiheemission unter neuem Rahmenwerk für nachhaltige Finanzierungen (Sustainable Finance Framework) durchgeführt und zwei Sustainability-Linked Bonds im Gesamtvolumen von rund 720 Millionen Euro platziert.

DELIVERY HERO

hat sich Finanzvorstand Emmanuel Thomassin zufolge jüngst von einem Zukauf des saudi-arabischen Liefer-App-Unternehmens Mrsool aufgrund unterschiedlicher Preisvorstellungen zurückgezogen.

VOLKSWAGEN

Volkswagen Financial Services bekommt einen neuen Vorstandschef. Wie die Finanztochter des Autokonzerns mitteilte, verlässt Lars Henner Santelmann das Unternehmen zum 31. Januar 2022 auf eigenen Wunsch. Sein Nachfolger wird Christian Dahlheim, bisher Leiter des Vertriebs des Volkswagen-Konzerns.

DEUTSCHE EUROSHOP

spürt eine Belebung des Geschäfts. Allerdings sind die wichtigen Kennzahlen noch nicht wieder auf Vorkrisenniveau. Unter dem Strich erzielte Deutsche Euroshop in den ersten neun Monaten wieder einen Gewinn und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr.

HANNOVER RÜCK

will sich mit einem Ausstieg aus einem konzerninternen Joint Venture im Spezialversicherungsbereich stärker auf das Rückversicherungsgeschäft konzentrieren und verkauft seinen Anteil in Höhe von 49,8 Prozent an der HDI Global Specialty an die Mehrheitsgesellschafterin HDI Global, die wie die Hannover Rück zum Talanx-Konzern gehört.

VARTA

hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das Geschäft einiger Kunden zu spüren bekommen. Der Umsatz in den Monaten Januar bis September lag mit 622,3 Millionen Euro um 1,3 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahres.

MYNARIC

Mit der Mynaric AG gibt ein weiteres deutsches Unternehmen sein Börsendebüt an der US-Börse Nasdaq. Der Anbieter von Laserkommunikationsprodukten bietet 4 Millionen American Depository Shares (ADS) an, wobei 4 ADS einer Stammaktie entsprechen.

