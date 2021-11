Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Japan findet aufgrund des Feiertages "Arbeitsdanktag" kein Handel statt.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 4.338,69 -0,41% +22,13%

Stoxx50 3.769,56 -0,09% +21,27%

DAX 16.115,69 -0,27% +17,47%

FTSE 7.255,46 +0,44% +11,81%

CAC 7.105,00 -0,10% +27,99%

DJIA 35.839,06 +0,67% +17,10%

S&P-500 4.709,90 +0,25% +25,39%

Nasdaq-Comp. 15.935,88 -0,76% +23,65%

Nasdaq-100 16.499,94 -0,44% +28,02%

Nikkei-225 29.774,11 +0,09% +8,49%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 171,83 -51

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,45 75,94 +0,7% 0,51 +61,0%

Brent/ICE 79,39 78,89 +0,6% 0,50 +55,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.813,52 1.845,74 -1,7% -32,22 -4,4%

Silber (Spot) 24,36 24,62 -1,1% -0,26 -7,7%

Platin (Spot) 1.023,30 1.034,18 -1,1% -10,88 -4,4%

Kupfer-Future 4,40 4,41 -0,1% -0,00 +25,0%

Der Goldpreis sackt mit der Powell-Ernennung für eine zweite Amtszeit als Fed-Chef um 1,7 Prozent ab.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Freundlich - Nach einem von Corona-Sorgen geprägten Handel am Freitag zeigt sich die Wall Street zum Beginn der Thanksgiving-Woche mit Aufschlägen. Fed-Chairman Jerome Powell bekommt eine zweite Amtszeit. Nach Mitteilung des Weißen Hauses wird US-Präsident Joe Biden ihn nominieren und damit für Kontinuität in der Geldpolitik sorgen. Tesla steigen um 4,4 Prozent, nachdem CEO Elon Musk über Twitter mitgeteilt hat, dass das Model S Plaid "um März herum" in China auf den Markt kommen könnte. Activision Blizzard geben 2,6 Prozent nach. CEO Bobby Kotick hat hochrangigen Managern gesagt, dass er in Erwägung ziehe, das Unternehmen zu verlassen, wenn er die kulturellen Probleme bei dem Videospielriesen nicht schnell beheben könne, so Kreise. Die Aktie von Vonage Holdings macht einen Kurssprung um rund 26 Prozent nach oben. Ericsson will den Anbieter von globaler Cloud-Kommunikation für Unternehmen für rund 6,2 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Aktie von Astra Space schießt um 29 Prozent nach oben. Das Raumtransportunternehmen hat seinen ersten kommerziellen Orbitalstart für die U.S. Space Force erfolgreich abgeschlossen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

23:59 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 3Q

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas leichter - Trotz der grassierenden Corona-Pandemie sprachen Marktteilnehmer aber weiter von einem günstigen Umfeld. Die neuen Lockdowns in Österreich und in Teilen Bayerns dürften die Märkte nicht nachhaltig bremsen, glaubt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. Die Dauer der Restriktionen dürfte kürzer ausfallen als im vergangenen Winter. Einen Satz um 30 Prozent nach oben auf 0,45 Euro machten Telecom Italia. Das US-Beteiligungsunternehmen KKR will den Konzern für 10,8 Milliarden Euro übernehmen und bietet 50,5 Cent je Aktie. Der Kurs des größten Aktionärs von Telecom Italia, Vivendi, legte um 1,9 Prozent zu. Die Übernahmeofferte von KKR für Telecom Italia weckte auch an anderer Stelle erneute Übernahmefantasien. Für BT Group ging es an der Londoner Börse um 2,5 Prozent nach oben. Ericsson (-5,6%) übernimmt für rund 6,2 Milliarden Dollar die Vonage Holdings. Tui entzogen sich dem corona-bedingten Abgabedruck im Touristiksektor (-1,5%) und legten 1,4 Prozent zu. Hintergrund waren optimistische Aussagen zum Sommergeschäft 2022 durch Tui-Deutschlandchef Stefan Baumert. Vonovia verloren 2,2 Prozent. "Das ist ein Brett", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Kapitalerhöhung des Immobilienunternehmens. Die Spekulationen um die Einflussnahme des aktivistischen Investors Daniel Kretinsky bei der Aareal Bank nahmen zu. Kretinsky hat seinen Anteil jetzt mehr als verdoppelt - auf 7,8 Prozent. Der Kurs der Bank stieg um 1,1 Prozent. Deutsche Bank gewannen 0,4 Prozent. Die Nachfolgeregelung von Paul Achleitner spielte keine große Rolle am Markt. Julius Bär standen mit einem Minus von 4,8 Prozent unter Druck. "Die Zahlen sind schwächer als erwartet", hieß es bei der Citi mit Blick auf die vorgestellten 10-Monatszahlen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:07 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1253 -0,3% 1,1264 1,1318 -7,9%

EUR/JPY 129,10 +0,3% 128,65 128,79 +2,4%

EUR/CHF 1,0474 -0,1% 1,0478 1,0481 -3,1%

EUR/GBP 0,8394 +0,0% 0,8386 0,8403 -6,0%

USD/JPY 114,72 +0,6% 114,19 113,79 +11,1%

GBP/USD 1,3406 -0,3% 1,3434 1,3469 -1,9%

USD/CNH (Offshore) 6,3874 -0,0% 6,3836 6,3859 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 57.635,26 -2,5% 57.770,01 58.000,51 +98,4%

Der Dollar zieht mit der Personalie des Notenbank-Chefs an. Brainard gilt als geldpolitische Taube. Der DXY-Dollarindex legt 0,3 Prozent zu. Auch die Renditen am US-Anleihemarkt ziehen nach oben. Zuletzt hatten sie aufgrund der neuen Corona-Restriktionen in einigen Ländern unter Druck gestanden.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Der Nikkei in Tokio erholte sich von leichten Eröffnungsverlusten. Leicht stützend wirkte, dass die japanische Regierung ein umfangreiches Konjunkturpaket geschnürt hat. Marktteilnehmer sprachen allerdings von dünnen Umsätzen im Vorfeld des Feiertages am Dienstag. In Seoul stützten kräftige Gewinne bei Technologiewerten. Samsung Electronics gewannen 5,2 Prozent, SK Hynix erhöhten sich um 7,2 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die Rally des US-Halbleiterunternehmens Micron am Freitag. An der Börse in Schanghai stützten Gewinne bei Aktien aus dem Automobilsektor. BYD und Great Wall Motor kletterten um 4,8 bzw 8,2 Prozent. Die People's Bank of China hat den Referenzzins für Bankkredite derweil unverändert gelassen. Der HSI in Hongkong fiel dagegen zurück. Hier belasteten Sorgen, dass die neuerlichen Corona-Beschränkungen in Teilen der Welt den konjunkturellen Aufschwung abwürgen könnten. Zudem standen die am Freitag nach Handelsende bekannt gegebenen Index-Änderungen im Fokus, die am 6. Dezember in Kraft treten. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit Abschlägen, belastet von Abgaben bei den Bankenwerten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Eon plant bis 2026 mit Investitionen von 27 Milliarden Euro

Der Energiekonzern Eon will in den kommenden Jahren kräftig ins Kerngeschäft investieren und seine Gewinne spürbar steigern. Wie der DAX-Konzern am Vorabend des morgigen Kapitalmarkttages mitteilte, hat der Vorstand für das Kerngeschäft ein Gesamtinvestitionsvolumen für die Jahre 2022 bis 2026 von insgesamt rund 27 Milliarden Euro beschlossen.

AR-Präsidium von VW soll über Vorstandschef Diess beraten - Zeitung

Im Streit um die Zukunft von Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess rückt einem Zeitungsbericht zufolge eine Entscheidung näher. Am morgigen Dienstag kommt nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) das Präsidium des Aufsichtsrats zusammen, um darüber zu beraten, ob und wenn ja, unter welchen Bedingungen eine weitere Zusammenarbeit mit dem Manager möglich sei.

Gigaset erhöht Gewinnprognose

Gigaset blickt beim Umsatz wegen Chip-Lieferengpässen etwas vorsichtiger auf das Gesamtjahr, beim operativen Ergebnis ist der Kommunikationstechnologie-Anbieter dagegen optimistischer. Der Cashflow dürfte negativ ausfallen.

Eni nennt vor IPO Ziele für neue Erneuerbare-Energien-Tochter

Der italienische Ölkonzern Eni hat seiner neuen Tochtergesellschaft, die im kommenden Jahr an die Börse gehen soll, Mittelfristziele mit auf den Weg gegeben. Das neue Unternehmen, das Enis Geschäfte mit erneuerbare Energien und E-Mobilität umfasst, soll "Plenitude" heißen.

