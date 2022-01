Indizes in diesem Artikel KOSPI 2.977,7

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Australien, China, Großbritannien und Japan blieben die Börsen wegen eines Ersatzfeiertags für Neujahr geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.00 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 4.331,82 +0,78% +0,78%

Stoxx50 3.834,86 +0,43% +0,43%

DAX 16.020,73 +0,86% +0,86%

FTSE Kein Handel wegen Feiertag

CAC 7.217,22 +0,90% +0,90%

DJIA 36.386,44 +0,13% +0,13%

S&P-500 4.772,53 +0,13% +0,13%

Nasdaq-Comp. 15.733,11 +0,56% +0,56%

Nasdaq-100 16.399,64 +0,49% +0,49%

Nikkei-225 Kein Handel wegen Feiertag

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 170,63 -81

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,24 75,21 +1,4% 1,03 +1,4%

Brent/ICE 78,86 77,78 +1,4% 1,08 0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.799,84 1.829,51 -1,6% -29,67 -1,6%

Silber (Spot) 22,84 23,31 -2,0% -0,47 -2,0%

Platin (Spot) 956,51 970,50 -1,4% -13,99 -1,4%

Kupfer-Future 4,41 4,46 -1,1% -0,05 -1,1%

Von der zuversichtlichen Stimmung an den Finanzmärkten profitieren auch die Ölpreise, die um rund 1,5 Prozent steigen. Daneben stützt, dass das Angebot aus Libyen wegen Arbeiten an einer Pipeline sinkt. Der feste Dollar und die steigenden Renditen der Anleihen sind Gift für das Gold, die Feinunze knickt um 30 Dollar oder 1,6 Prozent ein auf 1.800 Dollar.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Etwas fester - Für gute Stimmung sorgen sich verdichtende Hinweise, dass die hoch ansteckende Omikron-Variante des Corona-Virus wohl deutlich mildere Krankheitsverläufe nach sich zieht als bisherige Varianten. Etwas bremsend wirken dagegen stark steigenden Marktzinsen. Daten der CME Group zufolge wird am Markt für März mit einer Wahrscheinlichkeit von 54 Prozent eine erste Zinserhöhung erwartet, mit der die US-Notenbank auf die anhaltend zu hohe Inflation reagieren würde. Der Subindex der Bankaktien zieht um über 3 Prozent an. Die steigenden Marktzinsen versprechen den Geldhäusern höhere Zinsmargen. Im Dow liegen Goldman Sachs, JP Morgan und American Express weit vorne mit Gewinnen bis 3,4 Prozent. Die Aktie von Tesla springt um über 10 Prozent in die Höhe, nachdem der Elektrofahrzeughersteller 2021 annähernd eine Million Autos verkaufte. Im Sog von Tesla geht es für das Papier des Elektroautobauers Lucid um 5,6 Prozent aufwärts. Exxon Mobil legen um 3,2 Prozent zu. Der Öl- und Gas-Produzent hat einen Zwischenbericht veröffentlicht, der für das vierte Quartal ein wahrscheinliches Übertreffen der Prognosen nahelegt. Chevron gewinnen 1,6 Prozent. Auf breiter Front verkauft werden Aktien von Impfstoffherstellern. Neben den nachlassenden Omikron-Sorgen drückt die Spekulation auf die Kurse, dass sich die Pandemie 2022 ihrem Ende zuneigen könnte.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Freundlich - Marktteilnehmer setzen europaweit auf eine Fortsetzung der Konjunkturerholung und ein Auslaufen der Pandemie 2022. Die Umsätze waren aber weiter dünn. Unter den Einzelaktien standen Iveco Group im Blick. Der italienische Konkurrent von Daimler Truck und Traton von Volkswagen feierte in Mailand ein schwaches Börsendebüt. Nach einem ersten Kurs bei 11,26 Euro schloss die Aktie mit 10,11 Euro deutlich niedriger. Der Sektor der Autowerte war dank guter Absatzzahlen von Tesla mit 2,4 Prozent der stärkste in Europa. Kräftig gesucht war auch die Branche der Fluglinien. Unter anderem stiegen Lufthansa und Fraport um bis zu 8,9 Prozent und Air France KLM um 4,9 Prozent. Hier trieb eine positive Studie der Citigroup. Delivery Hero stiegen um 0,9 Prozent nach der Bekanntgabe, die Mehrheit an der spanischen Lieferplattform Glovo gekauft zu haben. In Paris stiegen Energieversorger EdF um 2,5 Prozent. Für Siemens Energy ging es um 3,7 Prozent nach oben. Hier trieb die Einstufung von Atomkraft im Vorschlag der EU-Kommission als grüne Energie. Positiv bei Adler Group kam der Abschluss des Verkaufs von Wohn- und Gewerbeeinheiten an. Die Aktien kletterten 6,9 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:33 Uhr Do, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1287 -0,8% 1,1337 1,1325 -0,7%

EUR/JPY 130,12 -0,6% 130,75 130,39 -0,6%

EUR/CHF 1,0373 +0,0% 1,0368 1,0352 -0,0%

EUR/GBP 0,8379 -0,3% 0,8398 0,8390 -0,3%

USD/JPY 115,28 +0,1% 115,33 115,14 +0,2%

GBP/USD 1,3448 -0,4% 1,3501 1,3498 -0,6%

USD/CNH (Offshore) 6,3735 +0,2% 6,3616 6,3753 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 46.578,50 -1,4% 46.995,21 47.291,36 -1,6%

Stark steigenden Marktzinsen verleihen dem Dollar kräftig Rückenwind verleihen. Der Dollar-Index legt um 0,6 Prozent zu.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Sehr ruhig sind die asiatischen Börsen in das neue Jahr gestartet. Dort, wo gehandelt wurde, waren die Umsätze dünn. In Hongkong fiel der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,7 Prozent. Dort waren die Aktien von China Evergrande wieder einmal vom Handel ausgesetzt. Einen Grund dafür nannte Evergrande zunächst nicht. Die Immobilien-Investmentgesellschaft Cifi Holdings hat indessen mitgeteilt, dass sie die am 7. Januar 2022 fällige und mit 5,5 Prozent verzinste Anleihe der hochverschuldeten Evergrande ablösen möchte. Der Kurs der Cifi-Aktie fiel in Hongkong um 5,1 Prozent. Starke Dezember-Absatzzahlen verhalfen den Aktien chinesischer Hersteller von Elektroautos zu Kursgewinnen. Xpeng stiegen um 5,5 Prozent und Li Auto um 3,3 Prozent. An der Börse im südkoreanischen Seoul ging es derweil mit dem Kospi um 0,4 Prozent nach oben. Unterstützung erhielten die Kurse von starken Exportdaten, die am Neujahrstag veröffentlicht wurden.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

BAYER

steht wegen des möglicherweise krebsverursachenden Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat nun auch in Deutschland juristisch unter Druck. Wie das Magazin "Wirtschaftswoche" berichtet, wurden beim Landgericht Köln rund 320 Klagen gegen das Unternehmen eingereicht. Das Blatt berief sich auf Angaben der baden-württembergischen Anwaltskanzlei Tilp, die die Klägerinnen und Kläger betreue.

TUI

Wegen Corona-Infektionen an Bord hat die Kreuzfahrtreederei Tui Cruises den Betrieb ihres Schiffs "Mein Schiff 6" unterbrochen. Wie das Unternehmen in Hamburg mitteilte, endete am Montag eine Reise des Schiffs durch den Persischen Golf planmäßig in Dubai, eine Anschlussfahrt sollte aber zunächst nicht starten. Grund seien "vereinzelte Fälle von Covid-19 an Bord", erklärte Tui Cruises.

ECKERT & ZIEGLER

verstärkt sich mit einem Zukauf in Südamerika. Wie das im SDAX und TecDAX gelistete Unternehmen mitteilte, hat es 100 Prozent der Anteile des argentinischen Nuklearmedizinspezialisten Tecnonuclear SA erworben, einem Hersteller von Technetium-99-Generatoren und einem Portfolio verwandter Biomoleküle. Der Zukauf soll vollständig aus dem Cashflow finanziert werden.

ASML

Im Berliner Werk des ASML Holding NV hat es in der Nacht ein Feuer gegeben. Das Feuer sei noch am Sonntagabend gelöscht worden, verletzt worden sei niemand, so der niederländische Halbleiterhersteller. Derzeit sei es noch zu früh für Aussagen über den Schaden oder ob der Vorfall Auswirkungen auf den Produktionsplan für dieses Jahr haben wird.

DANSKE BANK

Die wegen eines Geldwäscheskandals 2018 in die Schlagzeilen geratene Danske Bank hat die Überarbeitung ihrer Kontrollen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität etwa zur Hälfte abgeschlossen. "Wir sind sozusagen auf halbem Weg mit unserem Sanierungsprozess", sagte der Chief Compliance Officer der Bank, Satnam Lehal, dem Wall Street Journal.

APPLE

Die indische Kartellbehörde hat gegen Apple wegen dessen App-Store-Praktiken eine Untersuchung eingeleitet. Indien ist nicht das erste Land, das den Technologiekonzern ins Visier nimmt. In der Anordnung der indischen Wettbewerbskommission vom Freitag heißt es, dass das Unternehmen aus Cupertino, Kalifornien, nach erster Einschätzung gegen einige der Kartellgesetze des Landes verstoßen habe.

PFIZER / BIONTECH

Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Verwendung einer Covid-19-Booster-Impfung von Pfizer und Biontech bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren genehmigt. Die zusätzlichen Dosen dürften frühestens fünf Monate nach der zweiten Impfung geimpft werden, so die FDA. Die Behörde genehmigte auch Auffrischungsimpfungen für bestimmte Kinder mit geschwächtem Immunsystem im Alter von 5 bis 11 Jahren.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 03, 2022 12:44 ET (17:44 GMT)