Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 4.143,71 +1,95% -3,60%

Stoxx50 3.749,12 +1,41% -1,82%

DAX 15.412,71 +1,98% -2,97%

FTSE 7.608,92 +1,03% +1,99%

CAC 6.979,97 +1,86% -2,42%

DJIA 34.967,80 +1,16% -3,77%

S&P-500 4.461,67 +1,36% -6,39%

Nasdaq-Comp. 14.064,58 +1,98% -10,10%

Nasdaq-100 14.540,45 +1,91% -10,90%

Nikkei-225 26.865,19 -0,79% -6,69%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 164,62 -69

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,08 95,46 -3,5% -3,38 +23,0%

Brent/ICE 93,17 96,48 -3,4% -3,31 +20,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.850,39 1.871,14 -1,1% -20,76 +1,1%

Silber (Spot) 23,29 23,82 -2,2% -0,53 -0,1%

Platin (Spot) 1.026,17 1.032,45 -0,6% -6,28 +5,7%

Kupfer-Future 4,53 4,51 +0,5% +0,02 +1,5%

Mit den Zeichen auf Entspannung in der Ukrainekrise sind Gold und Öl nicht gefragt.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Fester - Nach drei schwachen Sitzungen mit zum Teil heftigen Verlusten zeigt sich die Wall Street am Dienstag mit Aufschlägen. Anleger fassen Mut im Gefolge russischer Meldungen, dass Russland einige Truppen von der ukrainischen Grenze abzieht. Im Zuge der Entspannungssignale werden Anleihen abverkauft, zumal der Blick nun wieder freier ist für die geläufigen Zins- und Inflationssorgen. Intel verstärkt sich mit einer milliardenschweren Übernahme. Der US-Konzern übernimmt den israelischen Halbeiterproduzenten Tower Semiconductor für 5,4 Milliarden US-Dollar. Tower Semiconductor haussieren um knapp 42 Prozent, Intel gewinnen 1,4 Prozent. Die Aktien des Computer-Netzwerk-Unternehmens Arista Networks springen nach Geschäftszahlen über den Erwartungen um 7,5 Prozent nach oben. Marriott International hat ihren Umsatz mehr als verdoppelt und auch beim Gewinn die Prognosen übertroffen. Die Aktie des Hotelbetreibers verteuert sich um 4,5 Prozent. Aktien von Cybersecutity-Unternehmen zeigen sich im Aufwind. CrowdStrike Holdings gewinnen 3,5 Prozent und Palo Alto Networks 1,2 Prozent. Versorger, Produzenten und Finanzdienstleister positionieren sich für ein mögliches Übergreifen von Cyberangriffen gegen die Ukraine.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:07 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Sehr fest - Europas Börsen haben dank der Entspannung in der Ukraine-Krise deutlich fester geschlossen. Die russische Regierung hat den Abzug eines Teils der an der Grenze zur Ukraine zusammengezogenen Soldaten bekannt gegeben. Nach Zahlen gaben BHP um 1,5 Prozent nach. Das bereinigte EBITDA für das erste Geschäftshalbjahr 2022 lag mit 18,46 Milliarden US-Dollar unter der Konsenserwartung. Für Glencore ging es dagegen nach Zahlen um 1,2 Prozent nach oben. Für die Aktie von Temenos ging es gleich um 7,9 Prozent nach unten. Die Umsätze wie das EBIT im vierten Quartal haben laut den Citi-Analysten den Konsens verfehlt. Klarer Tagesgewinner im DAX waren Delivery Hero mit plus 15,1 Prozent. Damit setzte die Aktie die Erholung vom Vortag fort. Im Handel wurde vor allem auf das Eindecken von Shortpositionen verwiesen. Aber auch Hellofresh lagen gut im Markt mit plus 5,9 Prozent. Sehr fest präsentierte sich der Airline-Sektor am Dienstag. Die Branche wurde gleich von zwei Faktoren gestützt: Zum einen der Entspannung in der Ukraine-Krise und zum anderen von der anhaltenden Zurücknahme von Covid-Beschränkungen. Lufthansa gewannen 5 Prozent und Fraport 4 Prozent. IAG legten 4,6 Prozent zu. Der DSM-Konzern hat seinen operativen Gewinn im vierten Quartal stärker als erwartet gesteigert. Die Aktie stieg um 1,8 Prozent. Das bereinigte EBIT habe im Rahmen der Erwartungen gelegen. Allerdings habe die Dividende leicht enttäuscht.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:14 Uhr Mo, 18:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1358 +0,5% 1,1322 1,1307 -0,1%

EUR/JPY 131,36 +0,6% 130,52 130,77 +0,4%

EUR/CHF 1,0517 +0,6% 1,0457 1,0469 +1,4%

EUR/GBP 0,8392 +0,5% 0,8364 0,8359 -0,1%

USD/JPY 115,67 +0,1% 115,29 115,65 +0,5%

GBP/USD 1,3533 +0,0% 1,3536 1,3527 +0,0%

USD/CNH (Offshore) 6,3376 -0,3% 6,3536 6,3563 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 44.175,89 +3,5% 43.595,59 42.563,74 -4,5%

Der sichere Hafen Dollar läuft mit den Entspannungssignalen in der Ukrainekrise abwärts.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Leichter - Auch am Dienstag haben die Sorgen vor einer Eskalation des Ukraine-Konflikts für Abgaben an den ostasiatischen Aktienmärkten gesorgt - wenn auch nicht mehr so deutlich wie zu Wochenbeginn. Die chinesische Zentralbank hat aktuell wie erwartet die Zinsen für die mittelfristige Darlehensfazilität zwar unverändert gelassen, doch könnte sie ihre Geldpolitik nach Einschätzung der Citigroup weiter lockern. Mit Abgaben zeigten sich in der Region Finanzwerte. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Der Sektor gilt als einer der Hauptprofiteure steigender Marktzinsen, die zuletzt wieder etwas gesunken sind. In Hongkong verloren Ping An Insurance 3,3 Prozent und HSBC fielen um 1,9 Prozent. In Tokio ging es für Japan Post Bank um 11 Prozent abwärts und Mitsubishi UFJ Financial verloren 2,6 Prozent. BHP reduzierten sich in Sydney nach anfänglichen Gewinnen um 0,3 Prozent und schnitten damit deutlich besser ab als der Sektor insgesamt. Der Bergbaukonzern hatte den Nettogewinn im ersten Halbjahr mehr als verdoppelt. Rio Tinto verloren 2,3 Prozent und Fortescue 5,1 Prozent. Der Energiesektor war mit einem Minus von 3,1 Prozent der Tagesverlierer an der australischen Börse. Hier seien Gewinne mitgenommen worden, hieß es.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Christoph Hansmeyer wechselt in den Vorstandsbereich Pre- & Post-Trading der Dt. Börse

Christoph Hansmeyer, seit 1. April 2018 Managing Director Group Strategy/M&A/Chief of Staff der Gruppe Deutsche Börse, wird zum 1. März 2022 in den Vorstandsbereich Pre- & Post-Trading wechseln und dort zentrale Projekte leiten. In seiner Rolle habe er die erfolgreiche Umsetzung der Strategie Compass 2023 maßgeblich mitgestaltet, so die Deutsche Börse.

Elmos Semiconductor erhöht mittelfristige Margenprognose

Elmos Semiconductor hat den Umsatz im vergangenen Jahr kräftig gesteigert. Im laufenden Jahr rechnet der Halbleiterhersteller mit weiterem Wachstum, das aber nicht so hoch ausfallen dürfte wie im Vorjahr. Die mittelfristige Margenprognose hob das Unternehmen an.

Airbus: Jetblue bestellt weitere 30 A220-300

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus hat einen weiteren Auftrag von der US-Fluggesellschaft Jetblue erhalten. Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge 30 weitere Maschinen des Typs A220-300 bei dem Flugzeughersteller bestellt. Damit summiert sich die Anzahl der sogenannten festen Bestellungen der Jetblue Airways für die A220-300 auf 100 Stück.

GM fährt Produktion von elektrischen Chevy Bolt im April wieder hoch

General Electric wird im April wieder mit der Produktion des elektrischen Chevrolet Bolt beginnen. Nach dem Massenrückruf des Wagens infolge diverser Brände der Batteriemodule soll Anfang April die Fertigung wieder starten, teilte der US-Autokonzern mit.

Elon Musk spendet Tesla-Aktien im Wert von 5,7 Milliarden Dollar

Tesla-Gründer Elon Musk hat fünf Millionen seiner Anteile an dem US-Elektroautobauer im Wert von 5,7 Milliarden Dollar gespendet. Der reichste Mensch der Welt spendete die Tesla-Aktien bereits im November für wohltätige Zwecke, wie aus einem am Montagabend veröffentlichten Börsendokument hervorgeht. Unklar ist, an wen die Spenden gingen.

