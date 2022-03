Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.741,10 +1,47% -12,97%

Stoxx50 3.519,63 +0,82% -7,83%

DAX 13.929,11 +2,21% -12,31%

FTSE 7.193,47 +0,53% -3,10%

CAC 6.369,94 +1,75% -10,95%

DJIA 32.994,84 +0,15% -9,20%

S&P-500 4.176,98 -0,65% -12,36%

Nasdaq-Comp. 12.586,82 -2,00% -19,55%

Nasdaq-100 13.053,65 -1,87% -20,01%

Nikkei-225 25.307,85 +0,58% -12,10%

Bund-Future 161,23 -182

WTI/Nymex 103,09 109,33 -5,7% -6,24 +38,5%

Brent/ICE 106,51 112,67 -5,5% -6,16 +38,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.958,54 1.980,94 -1,1% -22,40 +7,1%

Silber (Spot) 25,16 25,67 -2,0% -0,51 +7,9%

Platin (Spot) 1.044,25 1.074,80 -2,8% -30,55 +7,6%

Kupfer-Future 4,51 4,62 -2,2% -0,10 +1,1%

Die Ölpreise kommen deutlich zurück. Hier belaste die Spekulation über eine sinkende Nachfrage aus China infolge der dortigen Pandemiewelle, heißt es. Zudem liefert Russland weiterhin Öl und Gas an als "unfreundlich" eingestufte Staaten. Und auch das Atomabkommen mit dem Iran sei trotz des jüngsten Raketenangriffs auf den Irak noch nicht tot, sagt ein Händler. Damit könnte weiteres Angebot auf den Markt kommen.

Die steigenden Marktzinsen belasten derweil den Goldpreis, der zeitweise erstmals seit zwei Wochen unter 1.950 Dollar rutschte. Ein Ende des Ukraine-Kriegs könnte den Preis noch deutlicher drücken, so ein Marktteilnehmer.

Uneinheitlich - Die Kurse bewegen sich im Spannungsfeld des Ukraine-Kriegs, wo neue Verhandlungen Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung wecken, und neuer Covid-19-Ausbrüche besonders in China. Neue pandemiebedingte Produktionsunterbrechungen in China bremsen vor allem den Technologiesektor, der aber auch Gegenwind von deutlich anziehenden Marktzinsen erhält. Denn neben der politischen Großwetterlage blicken Anleger auf die US-Notenbanksitzung, die das Ergebnis ihrer Beratungen am Mittwochabend (MEZ) bekannt geben wird. Unter den Einzelwerten fallen Apple um 1,7 Prozent. Der taiwanische Zulieferer Foxconn hat zwei Werke in Shenzhen wegen des Lockdowns vorübergehend geschlossen. Dagegen ziehen die Papiere der Corona-Impfstoffhersteller Biontech und Moderna mit den steigenden Fallzahlen in China um 14,5 bzw. 12,7 Prozent an. Pfizer gewinnen 4,1 Prozent. Kräftig verkauft werden Aktien chinesischer Unternehmen. Alibaba fallen um 8, Bilibili um 6,9, JD.com um 8,2, Pinduoduo um 11,6 und Xpeng um 10,3 Prozent. Neben der Corona-Situation in China belastet weiter die Drohung der US-Behörden, die Börsennotierung chinesischer Unternehmen in den USA zu beenden, sollten diese sich nicht an die dort geltenden Rechnungslegungsvorschriften halten.

Am Anleihemarkt steigen vor dem Zinsentscheid die Renditen weiter, die Papiere werden damit gegeben. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen klettert auf ein Dreijahreshoch.

Sehr Fest - "Die diplomatischen Annäherungen zwischen Russland und der Ukraine sorgen für einen positiven Handelsstart in die neue Woche", sagte Jürgen Molnar von Robomarkets. Eine nachhaltige Beruhigung der Märkte hänge aber davon ab, dass dem Willen zu einer diplomatischen Lösung auch ein Ende der Kampfhandlungen folge. Gestützt wurde die Stimmung auch von einem deutlichen Rückgang der Öl- und Gaspreise. Der Stoxx-Branchenindex der Öl- und Gas-Aktien gab um 1,4 Prozent nach, der Index der rohstoffnahen Basic Resources um 2,7 Prozent. Die steigende Risikobereitschaft trieb die Zinsen wieder nach oben, und das half vor allem den Banken. Deren Stoxx-Branchenindex stieg um 3,2 Prozent. Im DAX gewannen Deutsche Bank 8 Prozent. VW (+4,4 Prozent) profitierten von neuen Geschäftszahlen, die am Freitag nach Handelsende bekannt geworden waren. Porsche rückten um 5,3 Prozent vor. Der Stoxx-Subindex der Autoaktien (+3,3%) war Tagesgewinner. Auf der anderen Seite fielen Delivery Hero und Hellofresh um 3,1 und 1,7 Prozent. "Die Investmentstory ist einfach durch", sagte ein Händler. Der Markt sei im aktuellen Umfeld mit der Erwartung eines steigenden Zinspfades nicht mehr bereit, für weit in der Zukunft erwartete Gewinne zu bezahlen. Just Eat Takeaway verloren vor dem gleichen Hintergrund in Amsterdam 6,6 Prozent und Deliveroo in London 0,6 Prozent. Überwiegend positiv fielen die Kommentare zu den Zahlen von Deutz (+5,7%) aus. Hypoport (-4,3%) hat seinen Umsatz im vierten Quartal stärker gesteigert als zunächst erwartet und stellt für 2022 weiteres Wachstum in Aussicht. Secunet Securities stiegen mit den Sorgen um Cyber-Attacken weitere 11,1 Prozent auf 429,50 Euro. Warburg hat das Kursziel auf 650 Euro erhöht. Telecom Italia legten um rund 5 Prozent zu. Nach der Übernahmeofferte durch KKR führt das Unternehmen nun formale Gespräche mit dem US-Investor mit dem Ziel, den Wert für die Aktionäre zu maximieren, auch im Blick auf andere potenziell interessierte Parteien.

EUR/USD 1,0969 +0,4% 1,0924 1,0938 -3,5%

EUR/JPY 129,40 +0,8% 128,62 128,10 -1,1%

EUR/CHF 1,0271 +0,5% 1,0220 1,0212 -1,0%

EUR/GBP 0,8418 +0,5% 0,8379 0,8375 +0,2%

USD/JPY 117,96 +0,4% 117,80 117,11 +2,5%

GBP/USD 1,3030 -0,1% 1,3022 1,3063 -3,7%

USD/CNH (Offshore) 6,3942 +0,5% 6,3675 6,3531 +0,6%

BTC/USD 38.666,34 +2,5% 38.620,65 38.747,71 -16,4%

"Sichere Häfen" sind trotz der eher verhaltenen Stimmung am Aktienmarkt nicht gefragt. Der Dollar gibt nach, ebenso wie Yen und Schweizer Franken. Der Dollar-Index sinkt um 0,3 Prozent.

Uneinheitlich - Leicht stützend wirkten Hoffnungen auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine zur Beendigung des Krieges. Doch sind die Hoffnungen auf eine baldige Lösung gering, zumal die Kampfhandlungen in der Ukraine unvermindert weiter gingen. Zudem waren die Blicke auf den Mittwoch und die Zinsentscheidung der US-Notenbank gerichtet. Kräftige Verluste verbuchten die Börsen in China. Zum einen belasteten weiter Sorgen vor verschärften regulatorischen Kontrollen der USA gegen dort börsennotierte chinesische Unternehmen. Der Technologiesektor in Hongkong fiel um rund 5 Prozent. Daneben rückte in China wieder die Coronavirus-Pandemie in den Fokus. Das Land verzeichnete zuletzt die höchste Zahl an Neuinfektionen seit Februar 2020. In Australien waren erneut die Bankenwerte gesucht. Die australische Notenbank hatte in der vergangenen Woche eine Zinserhöhung noch in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Der Finanzsektor legte um 2,5 Prozent zu. Für die Aktien von National Australia Bank, Westpac, Commonwealth Bank of Australia und ANZ ging es zwischen 1,5 und 2,8 Prozent aufwärts. Im Versicherungssektor kletterten QBE Insurance, IAG und Suncorp um 2,3 bis 3,2 Prozent, da die Regenfälle nachließen, die in den vergangenen Wochen große Teile der Ostküste Australiens überschwemmt und für massive Schäden gesorgt hatten.

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING

erwirbt gemeinsam mit Bridgepoint Advisers Limited das kalifornische Unternehmen Econolite Group. In Kombination mit dem gemeinsamen Portfoliounternehmen PTV Planung Transport Verkehr GmbH soll ein vollintegrierter Anbieter marktführender Mobilitätslösungen entstehen, wie Porsche mitteilte.

ENI

verkauft seine 49-prozentige Beteiligung an der Tochtergesellschaft Enipower an die Investmentgesellschaft Sixth Street. Man werde aber die operative Kontrolle über Enipower, den zweitgrößten Stromerzeuger Italiens, behalten, teilte das Öl- und Gasunternehmen mit.

MFE-MEDIAFOREUROPE

hat seine Ankündigung wahrgemacht und sich weitere Stimmrechte an der Prosiebensat1 Media SE gesichert. Wie aus einer Mitteilung des von Silvio Berlusconi kontrollierten Medienkonzerns hervorgeht, hat er bei den Stimmrechten die Schwelle von 25 Prozent durch Käufe über den Markt übertroffen. Bisher waren dem Unternehmen mit direkter Beteiligung und über Finanzinstrumente 23,90 Prozent zuzurechnen.

MFE-MEDIAFOREUROPE

will diese Woche im Verwaltungsrat über seine Beteiligung an der spanischen Tochter beraten. Zuvor war berichtet worden, dass das von Silvio Berlusconi kontrollierte Unternehmen ein Gebot für eine vollständige Übernahme von Mediaset Espana Communication erwägt.

CITIGROUP

zieht sich weiter aus Russland zurück. Das US-Geldhaus hatte eine Woche nach Beginn des Kriegs in der Ukraine eine Überprüfung ihrer Aktivitäten in Russland eingeleitet. Die New Yorker Bank teilte am Montag mit, dass sie sich neben der Privatkundenbank, die sie eigentlich aufgeben wollte, nun auch aus anderen Geschäftsbereichen zurückziehen und kein neues Geschäft in Russland aufbauen werde.

BOEING

