+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In Norwegen und Dänemark blieben die Börsen wegen Gründonnerstag geschlossen. In Schweden (13 Uhr MESZ) und am US-Anleihemarkt (20 Uhr MESZ) findet ein verkürzter Handel statt.

FREITAG: In Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien sowie den USA findet aufgrund von Karfreitag kein Handel statt.

MONTAG: In Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz sowie Spanien findet wegen Ostermontag kein Handel statt.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:22 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.848,68 +0,54% -10,46%

Stoxx50 3.783,10 +0,58% -0,93%

DAX 14.163,85 +0,62% -10,83%

FTSE 7.616,38 +0,47% +2,66%

CAC 6.589,35 +0,72% -7,88%

DJIA 34.564,23 -0,00% -4,88%

S&P-500 4.416,18 -0,68% -7,34%

Nasdaq-Comp. 13.445,12 -1,45% -14,06%

Nasdaq-100 14.001,66 -1,52% -14,21%

Nikkei-225 27.172,00 +1,22% -5,63%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 154,78 -68

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 104,43 104,25 +0,2% 0,18 +41,3%

Brent/ICE 109,11 108,78 +0,3% 0,33 +42,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.969,11 1.977,78 -0,4% -8,67 +7,6%

Silber (Spot) 25,43 25,74 -1,2% -0,32 +9,1%

Platin (Spot) 987,80 989,90 -0,2% -2,10 +1,8%

Kupfer-Future 4,73 4,72 +0,2% +0,01 +6,2%

Die Ölpreise geben einen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder ab. Mit etwas Verzögerung belaste der überraschend starke Anstieg der US-Ölvorräte, heißt es. Die Internationale Energieagentur hat zudem am Vortag erklärt, dass die Nachfrage in diesem Jahr wegen der Lockdowns in China schwächer ausfallen wird, während die zusätzlichen Mengen aus den strategischen Reserven der USA und ihrer Verbündeten dazu beitragen dürften, den Verlust russischer Fördermengen auszugleichen.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Uneinheitlich - Am letzten Handelstag vor der Osterpause richten sich die Blicke verstärkt auf die beginnende Berichtssaison. Hier stehen vor allem weitere Zahlen aus dem Banken-Sektor im Blickpunkt. Nach den enttäuschenden Quartalszahlen von JPMorgan Chase am Vortag haben vor Börsenbeginn Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup und Morgan Stanley mit ihren Ergebnissen überzeugt. Neben den Banken-Zahlen steht die Twitter-Aktie im Fokus, die um 2,5 Prozent auf 46,93 Dollar steigt. Elon Musk will den Kurznachrichtendienst nach seinem kürzlichen Einstieg nun offenbar vollständig übernehmen. Der Tesla-Gründer gab in einer Einreichung bei der US-Börsenaufsicht SEC ein Angebot über 54,20 Dollar pro Aktie bekannt. Twitter würde dadurch mit mehr als 43 Milliarden Dollar bewertet. Überzeugende Quartalszahlen haben die US-Banken vorgelegt. Dabei verzeichneten Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs und die Citigroup zwar teils deutliche Gewinnrückgänge, lagen aber dennoch über den Erwartungen der Analysten. Während es für die Aktien von Goldman Sachs, Morgan Stanley und Citigroup nach oben geht, verlieren Wells Fargo deutlich. Beobachter verweisen darauf, dass bei Wells Fargo die Auflösung von Rückstellungen ein schwaches Hypothekengeschäft kompensiert habe.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Etwas fester - Für den Aktienmarkt lieferte die Bestätigung der Leitzinsen durch die EZB keinen Impuls, vielmehr wurden Aktien durch den kleinen Verfall der Optionen auf die Indizes am Mittag leicht gestützt. Obwohl die Risiken für Inflation und Wachstum höher eingestuft werden, bewegte sich die EZB keinen Zentimeter in Richtung einer früheren Anhebung der Leitzinsen vorwärts, was aber kaum Auswirkungen auf den Aktienmarkt hatte. Überraschend legte VW erste Eckdaten vor, die an der Börse nicht gut ankamen, die Aktie verlor 1,5 Prozent. Drägerwerk brachen nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal und einer Gewinnwarnung um 4,7 Prozent ein. Voestalpine gewannen 1,5 Prozent. Der Stahlhersteller hat die Mehrheit an seinem Stahlwerk in Texas an Arcelormittal verkauft. Dies sei schneller als erwartet erfolgt, hieß es im Handel. Ericsson fielen nach Erstquartalszahlen um 5,0 Prozent. Diese lagen beim Umsatz zwar leicht über den Markterwartungen, beim Gewinn wurden diese aber deutlich verfehlt. Atlantia legten um 4,3 Prozent zu. Die Benetton-Familie will gemeinsam mit Blackstone ein Gebot über 12,7 Milliarden Euro oder 23 Euro je Anteilsschein für Atlantia abgeben. Benetton hält bereits 33 Prozent der Anteile. Damit kommt das Konsortium ACS zuvor, die ebenfalls Interesse an dem Infrastruktur-Anbieter aufweist. Hermess stiegen um 2,7 Prozent. Das Umsatzwachstum von 27 Prozent im ersten Quartal sei "beeindruckend", so Bryan Garnier. Die Aktien der Werbeagentur Publicis gewannen 1,8 Prozent. Auch hier lag das organische Umsatzwachstum mit 10,5 Prozent weit über der Prognose von knapp 6 Prozent, wie es im Handel hieß.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:35 Uhr Mi 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0827 -0,6% 1,0917 1,0854 -4,8%

EUR/JPY 136,28 -0,4% 136,90 136,43 +4,1%

EUR/CHF 1,0193 +0,2% 1,0185 1,0144 -1,8%

EUR/GBP 0,8287 -0,2% 0,8310 0,8322 -1,4%

USD/JPY 125,87 +0,1% 125,40 125,69 +9,4%

GBP/USD 1,3066 -0,4% 1,3139 1,3041 -3,4%

USD/CNH (Offshore) 6,3923 +0,2% 6,3749 6,3804 +0,6%

Bitcoin

BTC/USD 39.937,34 -3,1% 41.215,90 40.914,25 -13,6%

Der Dollar-Index zieht um 0,7 Prozent an, nachdem sich die Marktzinsen erholt haben. Anleger trennen sich Staatsanleihen, was Beobachter mit den Konjunkturdaten erklären. Die Zahl der Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe sei so niedrig wie zuletzt 1970, was von einem extrem knappen Angebot an Arbeitskräften zeuge.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat das Niveau ihrer Leitzinsen bestätigt und wie erwartet beschlossen, die Monatsvolumen der Nettoanleihekäufe wie geplant bis Juni auf 20 Milliarden Euro zu verringern. Einige Analysten hatten erwartet, dass die EZB als Reaktion auf die hohe Inflation das Enddatum für die Ankäufe von Vermögenswerten vorverlegen und möglicherweise eine frühere Zinserhöhung signalisieren würde. Der Euro rutscht in der Folge unter die Marke von 1,08 Dollar. In der Spitze kostete die Gemeinschaftswährung 1,0924 Dollar.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend im Plus haben die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag notiert. Damit reagierten sie auf die Vorgaben der Wall Street, wo es vor allem an der Nasdaq steil aufwärts gegangen war. Hier half die Hoffnung, dass die Inflation ihren Zenit erreicht haben könnte. Zuversicht kam auch aus China, denn es wird erwartet, dass die People's Bank of China am Freitag die Leitzinsen senken und die Reserveranforderungen für Banken nach unten nehmen wird. Derweil hat am Donnerstag die südkoreanische Notenbank den Leitzins um ein Viertelprozent nach oben genommen. In Japan waren es im Gefolge der Nasdaq vor allem die Technologie- und Elektronikwerte, die den Nikkei-225 nach oben führten. Der am Vortag auf ein 20-Jahrestief gefallene Yen beförderte ebenfalls die Kauflaune. Seit Anfang März ist der Dollar um rund 10 Yen gestiegen. Finanzwerte blieben angesichts gesunkener US-Renditen erneut hinter dem Markt zurück. Der Kospi in Südkorea tendierte nach der Leitzinserhöhung nur unverändert. In ihrer vierten Anhebung seit August 2021 hat die Bank of Korea den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,5 Prozent nach oben genommen. Zudem signalisierte sie, dass die stärker als erwartet anziehende Inflation weitere Zinserhöhungen im späteren Jahresverlauf nötig machen könnte. Die meisten Analysten hatten die Anhebung erst für Mai erwartet. An den chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai ging es leicht aufwärts. Gebremst wurden die Kurse weiterhin von den harten Lockdown-Maßnahmen in Schanghai.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

MERCEDES-BENZ

Von Sindelfingen über die Schweizer Alpen und Norditalien bis nach Südfrankreich mit nur einer Batterieladung: Der Prototyp "EQQX" des Autobauers Mercedes-Benz hat die Strecke von über 1.000 Kilometern ohne Ladepause zurückgelegt, wie Mercedes mitteilte.

CROPENERGIES

erwartet nach einem erfreulichen Start in das Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende Februar) für das 1. Quartal einen deutlichen Anstieg von Umsatz, EBITDA und operativem Ergebnis. Im Vorjahresquartal hatte Cropenergies bei einem Umsatz von 214 Millionen Euro ein EBITDA von 25 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis von 15 Millionen Euro erwirtschaftet, wie der Mannheimer Biotreibstoffhersteller mitteilte.

EON

