Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Dänemark, Norwegen, Österreich und der Schweiz findet wegen Pfingsten kein Handel statt. In Schweden (Nationalfeiertag) und Südkorea (Memorial Day) bleiben die Börsen ebenfalls geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:29 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.838,42 +1,45% -10,70%

Stoxx50 3.678,19 +0,85% -3,67%

DAX 14.653,81 +1,34% -7,75%

FTSE 7.617,63 +1,12% +2,01%

CAC 6.548,78 +0,98% -8,45%

DJIA 32.902,09 +0,01% -9,46%

S&P-500 4.117,25 +0,21% -13,62%

Nasdaq-Comp. 12.027,65 +0,12% -23,12%

Nasdaq-100 12.561,36 +0,11% -23,03%

Nikkei-225 27.915,89 +0,56% -3,04%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 149,01 -90

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 118,72 118,87 -0,1% -0,15 +63,1%

Brent/ICE 119,75 119,72 +0,0% 0,03 +58,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.842,42 1.851,15 -0,5% -8,73 +0,7%

Silber (Spot) 22,07 21,93 +0,6% +0,14 -5,3%

Platin (Spot) 1.033,80 1.012,99 +2,1% +20,81 +6,5%

Kupfer-Future 4,44 4,48 -0,8% -0,04 -0,2%

Am Ölmarkt zeigen sich die Preise volatil. Der Preis für das Barrel der Sorte WTI gibt aktuell 0,1 Prozent nach, der Brent-Preis notierte nahezu unverändert. Etwas stützend wirkt, dass Saudi Aramco, der größte Ölförderer der Welt, seinen Verkaufspreis für die Region Ostasien deutlich angehoben hat. Laut Beobachtern dürfte dahinter die Erwartung einer weiter robusten Nachfrage stehen.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Nach den Abgaben zum Wochenausklang zeigt sich die Wall Street am Montag mit leichten Aufschlägen. Deutlich höhere Gewinne zu Handelsbeginn konnten nicht gehalten werden. Das Handelsumfeld zeigt sich weiter sehr volatil. Der starke US-Arbeitsmarktbericht für Mai hatte zuletzt die Sorgen vor weiter steigenden Leitzinsen wieder geschürt. Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist zu Wochenbeginn leer. Die Blicke der Investoren richten sich zudem bereits auf die Verbraucherpreise für Mai, die am Freitag veröffentlicht werden und weiteren Aufschluss über die Inflationsentwicklung liefern werden. Bei den Einzelwerten steht die Amazon-Aktie mit dem Aktiensplit im Verhältnis 1:20 im Fokus. Die Papiere gewinnen 3,2 Prozent auf 126,26 Dollar. Dieser schon länger angekündigte Schritt wird nun umgesetzt, die Anleger werden also jeweils 20-mal so viele Amazon-Aktien in ihren Depots haben wie zuvor. Twitter büßen 2,9 Prozent ein. Milliardär Elon Musk hat sein Übernahmeziel Twitter beschuldigt, der Kurznachrichtendienst wolle seinen Verpflichtungen im Rahmen der Übernahmevereinbarung nicht nachkommen. Musk selbst sieht sich damit im Recht, den Vertrag zu kündigen. Für AIkido Pharma geht es um 8,8 Prozent nach unten auf 0,27 Dollar, nachdem das Unternehmen einen inversen Aktiensplit beschlossen hat, um die Voraussetzung für die Fortführung der Börsennotierung zu erfüllen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine wichtigen Termine angekndigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Europas Börsen sind mit kräftigen Gewinnen in die Woche gestartet. Börsianer sprachen von Konjunkturoptimismus. In China ist der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich im Mai deutlich gestiegen. Das Geschäft verlief wie erwartet ruhig. Viele Marktteilnehmer in Deutschland nutzten das Pfingstfest zu einem verlängerten Wochenende. Wegen des Pfingstfestes waren außerdem die Börsen in Österreich, Schweiz, Dänemark, Norwegen und Schweden geschlossen. Im Fokus standen weiter die Zinsen, umso mehr, als am Donnerstag die EZB Zinserhöhungen ab Juli ankündigen dürfte. Die meisten Beobachter gehen davon aus, dass die EZB die Leitzinsen im Juli und September um jeweils 25 Basispunkte anheben wird. Trotz der Ankündigung der Opec die Ölproduktion auszuweiten, ging es für den Sektor zu Wochenbeginn um 1,3 Prozent nach oben. Die Aussichten bleiben günstig angesichts einer sich abzeichnenden Verknappung durch das EU-Embargo gegen russisches Öl. Repsol (+1,7%) wie auch Eni (+1,2%) könnten ab dem kommenden Monat mit Ausgleichslieferungen beginnen, wenngleich sich diese anfänglich auf einem niedrigen Niveau bewegen dürften. Flugzeugaktien waren gesucht. Im DAX legten Airbus (+2,5%) und MTU (+2,6%) überdurchschnittlich zu, in Paris stiegen Safran um 2,4 Prozent, in London BAE Systems um 2,1 Prozent. Die Analysten von Jefferies haben sich positiv zu dem Sektor geäußert. Jefferies sieht Airbus weiter als erste Wahl im europäischen Luft- und Verteidigungssektor. Just Eat Takeaway haussierten mit Aufschlägen von 11,8 Prozent nach Berichten über ein angebliches Interesse an Grubhub durch Gründer Matt Maloney sowie Private-Equity-Investor General Atlantic. Die Konsolidierungsfantasie stützte auch andere Werte im Sektor: Hellofresh gewannen 6,8 Prozent und Delivery Hero 9,4 Prozent. Überwiegend wie erwartet sind die Änderungen der Index-Zusammensetzungen der DAX-Familie ausgefallen. Für stärkere Kursbewegungen der betreffenden Aktien könnten Käufe von Indexfonds zur konkreten Umsetzung vom 17. auf den 20. Juni sorgen.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Mo, 8:36 Fr, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,0692 -0,3% 1,0729 1,0721 -6,0%

EUR/JPY 140,72 +0,3% 140,18 140,14 +7,5%

EUR/CHF 1,0366 +0,5% 1,0322 1,0317 -0,1%

EUR/GBP 0,8535 -0,6% 0,8566 0,8562 +1,6%

USD/JPY 131,62 +0,5% 130,65 130,74 +14,3%

GBP/USD 1,2528 +0,3% 1,2523 1,2521 -7,4%

USD/CNH (Offshore) 6,6580 +0,1% 6,6588 6,6484 +4,8%

Bitcoin

BTC/USD 31.228,44 +4,3% 31.226,07 29.419,07 -32,5%

Der Euro notiert etwas leichter. Er dürfte nach Einschätzung der Devisenexperten der RBC bis zum Zinstreffen der EZB am Donnerstag aber Stärke zeigen. Die Notenbanker dürften dort eine im Juli unmittelbar bevorstehende Zinserhöhung signalisieren, was im Vorfeld für Nachfrage nach dem Euro sorge. Der Dollar-Index legt 0,3 Prozent zu. Nach oben geht es auch mit dem Pfund Sterling, obgleich am Abend ein Misstrauensvotum gegen Premier Boris Johnson ansteht.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Fester - Lediglich in Sydney gaben die Kurse leicht nach. Hier steht im Laufe der Woche die Zinssitzung der australischen Notenbank auf dem Terminkalender und sorgte für Vorsicht. In den USA hatten stark ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten die Sorgen vor weiter deutlich steigenden Leitzinsen geschürt. An den chinesischen Börsen sorgten die nach und nach gelockerten Lockdown-Maßnahmen für Zuversicht. Daneben stieg der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor im Mai von sehr niedrigen 36,2 deutlich auf 41,4 und reihte sich damit nahtlos in die Reihe der zuletzt gestiegenene Einkaufsmanagerindizes ein. Nach oben ging es mit Aktien aus dem Ölsektor vor dem Hintergrund weiter steigender Ölpreise. In Tokio ging es für West Japan Railway (+4,6%) und ANA Holdings (+2,9%) kräftiger nach oben. Hier stützten Hoffnungen, dass es bald wieder zu einer Belebung der Reisetätigkeit kommen wird. Dagegen ging es angesichts der zuletzt mit Zinserhöhungsspekulationen wieder gestiegenen Marktzinsen in den USA mit den zinsempfindlichen Immobilienaktien in Hongkong nach unten.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

TWITTER

Milliardär Elon Musk hat sein Übernahmeziel Twitter beschuldigt, der Kurznachrichtendienst wolle seinen Verpflichtungen im Rahmen der Übernahmevereinbarung nicht nachkommen. Musk selbst sieht sich damit im Recht, den Vertrag zu kündigen. Musk sagte, Twitter habe sich geweigert, die notwendigen Daten zur Verfügung zu stellen, um seine eigene Bewertung der Anzahl von Spam und gefälschten Konten auf der Social-Media-Plattform zu erleichtern. Im April hatte Twitter das 44-Milliarden-Dollar-Angebot von Musk, das Unternehmen zu übernehmen und zu privatisieren, akzeptiert.

