+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Australien bleiben die Börsen wegen des Feiertages Geburtstag der Königin (regionaler Feiertag)geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.22 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.724,45 -1,70% -13,35%

Stoxx50 3.600,19 -1,35% -5,72%

DAX 14.198,80 -1,71% -10,61%

FTSE 7.483,08 -1,45% +2,82%

CAC 6.358,46 -1,40% -11,11%

DJIA 32.752,34 -0,48% -9,87%

S&P-500 4.091,16 -0,60% -14,16%

Nasdaq-Comp. 12.004,19 -0,68% -23,27%

Nasdaq-100 12.550,29 -0,51% -23,10%

Nikkei-225 28.246,53 +0,04% -1,89%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 147,83% -86

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 121,52 122,11 -0,5% -0,59 +67,0%

Brent/ICE 123,16 123,58 -0,3% -0,42 +63,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.847,35 1.853,43 -0,3% -6,08 +1,0%

Silber (Spot) 21,73 22,06 -1,5% -0,33 -6,8%

Platin (Spot) 976,85 1.009,50 -3,2% -32,65 +0,7%

Kupfer-Future 4,39 4,46 -1,6% -0,07 -1,5%

Steigenden Marktzinsen drücken den Goldpreis. Die Erdölpreise geben ebenfalls nach. Inflation und Leitzinsanhebungen könnten die Konjunktur abwürgen und so die Erdölnachfrage belasten, heißt es.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Die Wall Street knüpft am Donnerstag an die Vortagesverluste an. Denn die EZB hat für Juli und September Zinserhöhungen angekündigt und ihre Inflationsprognose für 2022 und 2023 angehoben. "Die Inflationsprognose für nächstes Jahr ist deutlich höher als gedacht", kommentiert ein Händler. Damit müsste der Zinserhöhungszyklus länger laufen." Dass nun auch auf der anderen Seite des Atlantiks die Zinswende eingeläutet ist, belastet die US-Börsen. Die bekannten Belastungsfaktoren eines sinkenden Wachstums gepaart mit hoher Inflation und steigenden Zinsen verhinderten eine durchgreifende Trendwende am US-Aktienmarkt, heißt es. Dazu passen etwas schwächer als erhofft ausgefallene wöchentliche Arbeitsmarktdaten in den USA. Tesla steigen um 3 Prozent - nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch die UBS. Five Below fallen um 3,5 Prozent ab. Steigende Kosten haben dem Einzelhändler sinkende Erstquartalsergebnisse beschert. Oxford Industries klettern um 5,1 Prozent. Das Textilunternehmen übertraf mit den Erstquartalszahlen die Markterwartungen und hob die Umsatzprognose an. NXP gewinnen mit neuen Spekulationen über ein Interesse Samsungs 6,7 Prozent.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Keine Daten mehr angekündigt.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Aktienmärkte sind von der Zinsentscheidung der EZB deutlich ins Minus gedrückt worden. Die Ankündigung einer Zinserhöhung um 0,25 Prozent erst auf der nächsten Juli-Sitzung wurde als die kleinstmögliche Reaktion auf die hohe Inflation gewertet. Zudem verschreckte die Inflationsprognose. Der Zinserhöhungszyklus müsste als Konsequenz nun länger laufen als bisher gedacht. Dies trieb besonders in Italien die Renditen nach oben. Unter Druck standen europaweit die zinssensiblen Technologiewerte wie Infineon (-3,4%). Einzelhandelstitel fielen mit zwei Gewinnwarnungen. Wie aktuell das Problem eines Inflationsdrucks durch eine Lohn-Preis-Spirale ist, zeigten die Warnstreiks deutscher Hafenarbeiter. Logistik-Aktien wie Deutsche Post und Hapag-Lloyd fielen bis zu 3,2 Prozent. Der Online-Händler und Zalando-Wettbewerber Boozt hatte den Ausblick gesenkt. Die Aktien brachen 18 Prozent ein. In London hatte DFS Furniture gewarnt, die Titel fielen um 12 Prozent. Zalando verloren 8,5 Prozent, Westwing 7,8 Prozent. Beiersdorf legten um 4,2 Prozent zu. Neben der baldigen Wiederaufnahme in den DAX-Index trieben positive Aussagen vom Kapitalmarkttag. Bei EDF ging es um 6,3 Prozent noch oben. Kurstreiber war ein Bericht, wonach die Regierung eine vollständige Übernahme erwäge.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 10:00 17:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0646 -0,7% 1,0698 1,0738 -6,4%

EUR/JPY 142,87 -0,7% 142,86 143,78 +9,2%

EUR/CHF 1,0421 -0,6% 1,0481 1,0467 +0,5%

EUR/GBP 0,8510 -0,4% 0,8563 0,8559 +1,3%

USD/JPY 134,17 -0,0% 133,46 133,88 +16,6%

GBP/USD 1,2512 -0,2% 1,2495 1,2547 -7,5%

USD/CNH (Offshore) 6,6965 -0,1% 6,6923 6,6899 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 30.179,75 -0,7% 30.506,34 30.459,14 -34,7%

Der Euro zeigt sich nach den EZB-Beschlüssen und der anschließenden Pressekonferenz mit Präsidentin Christine Lagarde deutlich schwächer. Zwischenzeitlich hatte die Gemeinschaftswährung mit Aufschlägen reagiert. Lagarde legte nahe, dass bei der angekündigten zweiten Leitzinserhöhung im September ein Schritt von 50 Basispunkten keineswegs sicher sei, so die Analysten von Monex Europe.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Schwache US-Vorgaben und anhaltende Konjunktursorgen haben die Aktienmärkte belastet. Dabei wurden die Verluste im späten Handel teilweise noch ausgebaut. Schwache Konjunkturaussichten drückten weiter auf das Sentiment, hieß es. Befeuert wurden diese am Vortag von Weltbank und OECD, die ihre globalen Wachstumsprognosen kräftig gesenkt hatten. Dazu kamen die weiter gestiegenen Ölpreise, welche die Sorgen vor einer anhaltend hohen Inflation schürten. In Schanghai belasteten zudem erneute Corona-Sorgen. Keinen stützenden Einfluss hatten gute chinesische Handelsdaten. In Seoul stand unter anderem der Transportsektor mit den anhaltenden Streiks der südkoreanischen Lkw-Fahrer unter Druck. In Sydney zeigten sich die Rohstoffwerte schwächer. Auch der Nikkei-225 in Tokio gab die Gewinne im späten Handelsverlauf wieder ab. Etwas gestützt wurde das Sentiment vom weiterhin schwachen Yen. Subaru stiegen um 2,1 Prozent, Nissan Motor um 1,9 Prozent und Softbank um 1,7 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen bei Softbank auch auf die kräftigen Gewinne der Alibaba-Aktie in den USA, an der das Unternehmen beteiligt ist. Für die Alibaba-Titel ging es um weitere 1,2 Prozent aufwärts. Grund sind Hoffnungen auf eine Lockerung der chinesischen Regulierungen für den Technologie-Sektor. Dagegen knickten Sharp um 5,7 Prozent ein. Für das Fiskaljahr rechnet der Konzern mit einem Rückgang des Nettogewinns um 32 Prozent.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Cherry kauft für bis zu 25 Millionen Euro Aktien zurück

Die Cherry AG legt ein Aktienrückkaufprogramm auf. Der Hersteller von Peripheriegeräten für Desktop-Computer will er vom 13. Juni dieses Jahres bis zum 30. Juni kommenden Jahres bis zu 2 Millionen eigene Aktien zurückkaufen. Das würde bis zu 8,2 Prozent des derzeitigen Grundkapitals entsprechen. Maximal 25 Millionen Euro würde Cherry der Aktienrückkauf kosten. Die erworbenen Aktien können den Angaben zufolge zu allen von der Hauptversammlung im vergangenen Jahr genehmigten Zwecken verwendet werden, insbesondere auch als Akquisitionswährung oder für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme.

Immofinanz-Großaktionär lehnt Dividende für 2021 ab

Die Aktionäre der österreichischen Immofinanz AG gehen bei der Dividende leer aus. Wie das Immobilienunternehmen mitteilte, hat der Mehrheitsaktionär CPI Property die Gesellschaft darüber informiert, dass er die Ausschüttung einer Dividende für 2021 nicht unterstützt. Stattessen soll der Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorgetragen werden. Für 2020 waren 0,75 Euro je Aktie ausgeschüttet worden.

Frankreich geht Sicherheitsbeschwerde gegen EDF-Kernkraftwerk nach

Die französische Staatsanwaltschaft untersucht mutmaßliche Sicherheitsprobleme in einem von der EDF SA betriebenen Kernkraftwerk. Die Staatsanwaltschaft in Marseille hatte die Ermittlungen im vergangenen Monat eingeleitet, nachdem ein ehemaliger Spitzenbeamter des südfranzösischen Kraftwerks Tricastin Anzeige erstattet und dem Kraftwerk vorgeworfen hatte, eine Politik der Vertuschung von Sicherheitsvorfällen betrieben zu haben. Die Strafverfolgungsbehörden untersuchten nun, ob das Kraftwerk Menschen gefährdet oder gegen Atom- und Umweltvorschriften verstoßen hat.

Credit Suisse sieht sich bei Lizenzantrag für China auf Kurs

Die Credit Suisse sieht sich beim Genehmigungsverfahren für den Start ihrer in China ansässigen Bank auf Kurs. "Es gab einige Nachrichten, dass wir unseren Lizenzantrag für die LIB verschieben, was nicht stimmt. Wir sind in dieser Hinsicht voll auf Kurs", sagte Chief Executive Officer Thomas Gottstein. Zuvor hatte Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, dass die Bank den geplanten Start ihrer China-Bank verschoben habe, ein Zeichen dafür, dass die Bank bei ihren Expansionsplänen im Reich der Mitte auf die Bremse treten werde

