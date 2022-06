Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

WOCHENTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages wegen des Feiertages Juneteenth, dem Gedenktag zur Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung aus der Sklaverei, geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (18.00 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD

EuroStoxx50 3.469,83 +0,91% -19,28%

Stoxx50 3.399,09 +1,11% -10,98%

DAX 13.265,60 +1,06% -16,49%

FTSE 7.121,81 +1,50% -4,99%

CAC 5.920,09 +0,64% -17,24%

DJIA 29.888,78 0% -17,75% (Freitag)

S&P-500 3.674,84 +0,22% -22,90% (Freitag)

Nasdaq-Comp. 10.798,35 +1,43% -30,98% (Freitag)

Nasdaq-100 11.265,99 +1,24% -30,97% (Freitag)

Nikkei-225 25.771,22 -0,74% -10,49%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 143,32 -103

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 110,07 109,56 +0,5% 0,51 +51,2%

Brent/ICE 113,73 113,12 +0,5% 0,61 +50,8%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 124,06 124,10 +5,4% 6,32 +50,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.839,00 1.840,30 -0,1% -1,31 +0,5%

Silber (Spot) 21,63 21,67 -0,2% -0,04 -7,2%

Platin (Spot) 935,65 933,70 +0,2% +1,95 -3,6%

Kupfer-Future 4,02 4,01 +0,1% +0,01 -9,5%

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fester - Das Geschäft wurde als ruhig beschrieben und weitgehend impulslos. In den USA wird aufgrund eines Feiertags am Berichtstag nicht gehandelt. Stützend wirkten die ruhigen Anleihemärkte. Sorgen macht aber unverändert die Inflation: In Deutschland sprangen die Erzeugerpreise im Mai um 33,6 Prozent zum Vorjahr. Das ist der größte Anstieg seit 1949. Negativ bewertete der Markt die Wahlschlappe von Emmanuel Macrons Ensemble-Bündnis bei der Parlamentswahl. Der CAC-40-Index in Paris zeigte sich indes wenig beeindruckt vom Wahlausgang - der Index stieg 0,6 Prozent, und blieb damit kaum hinter der gesamteuropäischen Entwicklung zurück. Bankenwerte stellten mit Aufschlägen von 3,3 Prozent mit großem Abstand den Tagesgewinner. Die Branche profitierte von der jüngsten Erholung am Anleihemarkt. Im Fokus bei den Einzelaktien standen Valneva. Der US-Pharmariese Pfizer beteiligt sich nun mit 8,1 Prozent an Valneva. Die Aktien sprangen darauf um fast 30 Prozent. Für Bayer ging es 1,3 Prozent nach oben. Der Konzern hat den vierten Glyphosat-Prozess in Folge gewonnen. Hellofresh stiegen um 4,1 Prozent. Der im DAX verbliebene Lieferdienst wurde nach Händlerangaben nun höher in den Portfolios gewichtet, nachdem Delivery Hero (+3,8%) den Index verlassen musste. Zurück im DAX sind zudem Beiersdorf (+4,3%). Euromoney haussierten an der Londoner Börse mit Aufschlägen von 26,1 Prozent. Das Unternehmen befindet sich in Übernahmegesprächen mit einem Private-Equity-Konsortium bestehend aus Astorg Asset Management Sarl and Epiris LLP.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:40 Uhr Fr, 17:55 % YTD

EUR/USD 1,0535 +0,4% 1,0523 1,0473 -7,4%

EUR/JPY 142,21 +0,4% 141,95 141,56 +8,7%

EUR/CHF 1,0175 -0,0% 1,0176 1,0176 -1,9%

EUR/GBP 0,8599 +0,2% 0,8605 0,8581 +2,3%

USD/JPY 135,00 +0,0% 134,91 135,17 +17,3%

GBP/USD 1,2250 +0,2% 1,2230 1,2203 -9,5%

USD/CNH (Offshore) 6,6849 -0,4% 6,6800 6,7176 +5,2%

Bitcoin

BTC/USD 20.789,56 +2,1% 19.880,08 20.583,80 -55,0%

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Während sich die Indizes in Schanghai und Hongkong behaupten konnten, ging es andernorts abwärts. Der Nikkei-Index in Tokio büßte 0,7 Prozent ein und in Seoul sackte der Kospi sogar um 2 Prozent ab. Auch im australischen Sydney (-0,6%) ging es nach unten, bereits das siebte Mal in Folge. Die Sorgen vor global weiter stark steigenden Zinsen und damit die Gefahr eines Abgleitens in die Rezession drückten weiter auf die Stimmung. US-Finanzministerin Janet Yellen hatte am Wochenende nochmals vor "inakzeptabel hohen" Preisen gewarnt, die auch für den Rest des Jahres Bestand haben dürften. Zudem rechnet sie mit einer Verlangsamung der Wirtschaft. An den chinesischen Börsen sorgte derweil für Unterstützung, dass die chinesische Notenbank die ein- und fünfjährigen Referenzzinsen für Bankkredite wie erwartet unverändert ließ. Am Aktienmarkt in Hongkong zogen unterdessen Immobilienaktien kräftig an aus Erleichterung darüber. Für zusätzlichen Rückenwind sorgten Daten aus der Immobilienbranche, wonach sich das Momentum bei den Immobilienverkäufen zuletzt verbessert hat. In Sydney bekamen insbesondere Rohstoffaktien die grassierende Sorge vor einer drohenden Rezession zu spüren.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

Bafin verhängt Strafe von 600.000 Euro gegen Cewe Stiftung

Ein Versäumnis bei einer Stimmrechtsmitteilung kommt der Cewe Stiftung & Co. KGaA teuer zu stehen. Die Finanzaufsicht Bafin hat Anfang des Monats eine Geldbuße in Höhe von 600.000 Euro gegen den Konzern verhängt, wie die Behörde mitteilte. Der Fotoentwickler habe die Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nicht rechtzeitig vorgenommen. Das Unternehmen kann gegen den Bußgeldbescheid Einspruch einlegen.

Mutares übernimmt Heat Transfer Technology von Siemens Energy

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares übernimmt das Geschäft mit Technologie für Wärmeübertragung von Siemens Energy. Finanzielle Einzelheiten nannte die Mutares SE & Co KGaA nicht. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal erwartet. Die Sparte Heat Transfer Technology ist den Angaben zufolge ein Spezialist auf dem Gebiet der Abhitzedampferzeugnisse für gasbefeuerte Kraftwerke und Energieeffizienzanwendungen im industriellen Maßstab.

Generali sucht einen Kompromiss für Nachfolge von Caltagirone - Kreise

Assicurazioni Generali sucht offenbar nach einem Kompromisskandidaten für die Besetzung eines freien Sitzes im Board bei der anstehenden Sitzung am Mittwoch. "Am Mittwoch geht es vor allem darum, einen Kompromiss zu finden, mit dem sowohl die Mehrheit als auch die Minderheit im Verwaltungsrat zufrieden sind", sagte eine informierte Person. Ersetzt werden soll die Position von Francesco Gaetano Caltagirone, dem zweitgrößten Investor, der im Mai aus dem Board ausgetreten war.

IPO/Tianqi Lithium will bei Hongkong-IPO 1 Mrd USD erlösen - Kreise

In Hongkong bahnt sich der bisher größte Börsengang des Jahres an dem Handelsplatz an. Einer der größten Lithiumproduzenten Chinas, die Tianqi Lithium Corp, habe mit der Vermarktung seines IPOs begonnen und strebe einen Erlös von mehr als 1 Milliarde US-Dollar an, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Tianqi ist bereits seit 2010 an der Börse in Shenzen notiert, die Marktkapitalisierung beträgt laut Factset 26 Milliarden US-Dollar.

