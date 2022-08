Indizes in diesem Artikel KOSPI 2.493,1

0,1% Charts

News

Analysen

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DIENSTAG: In Singapur waren die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

+++++ AKTIENMÄRKTE (17.53 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD*

EuroStoxx50 3.715,37 -1,11% -13,56%

Stoxx50 3.651,22 -0,31% -4,38%

DAX 13.534,97 -1,12% -14,79%

FTSE 7.488,15 +0,08% +1,32%

CAC 6.490,00 -0,53% -9,27%

DJIA 32.793,56 -0,12% -9,75%

S&P-500 4.122,91 -0,41% -13,50%

Nasdaq-Comp. 12.486,02 -1,25% -20,19%

Nasdaq-100 12.997,76 -1,23% -20,36%

Nikkei-225 27.999,96 -0,88% -2,75%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 156,36 -41

*zu Vortag

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 90,26 90,76 -0,6% -0,50 +26,1%

Brent/ICE 96,75 96,65 +0,1% 0,10 +29,9%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 196,50 191,00 +1,8% 3,45 +215,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.795,11 1.789,00 +0,3% +6,11 -1,9%

Silber (Spot) 20,47 20,67 -1,0% -0,20 -12,2%

Platin (Spot) 936,03 943,93 -0,8% -7,90 -3,6%

Kupfer-Future 3,60 3,59 +0,3% +0,01 -18,8%

Die Ölpreise zeigen sich nach der Erholung am Vortag wenig verändert. Anhaltende Sorgen wegen der wirtschaftlichen Aussichten hatten dem Preis zugesetzt, doch seit den starken US-Arbeitsmarktdaten am Freitag wurde einige Gewinne verbucht. Zudem fließt durch den südlichen Strang der Druschba-Pipeline nach Angaben der Betreiberfirma Transneft seit Donnerstag kein russisches Erdöl mehr nach Europa, was die Preise stützt.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Etwas leichter - Es herrsche Zurückhaltung im Vorfeld der US-Verbraucherpreise für Juli, die am Mittwoch bekannt gegeben werden. Hier erhoffen sich Anleger weitere Hinweise über das Zinstempo der US-Notenbank. Micron Technology zeigen sich unter Druck, nachdem der Chiphersteller seine Umsatzprognose für das vierte Quartal gesenkt hat. Die Aktie verliert 5,5 Prozent. Der Impfstoffhersteller Novavax hat im zweiten Quartal überraschend den Verlust ausgeweitet. Der Kurs bricht um 28,8 Prozent ein. Im Gefolge fallen Moderna und Biontech um 6,1 bzw. 4,9 Prozent. Turtle Beach stürzen um 33,7 Prozent ab. Der Verwaltungsrat hat sich gegen einen Verkauf des Unternehmens entschieden. News Corp hat in seinem vierten Geschäftsquartal von einer andauernden Stärke im Anzeigengeschäft und dem schnellen Wachstum der Wall-Street-Journal-Muttergesellschaft Dow Jones & Co profitiert. Der Kurs der B-Aktien klettert um 5,1 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des

privaten American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Schwächer - Ein paar Impulse für die Einzelwerte lieferte noch die laufende Berichtssaison. Ansonsten war der Datenkalender recht leergefegt, der wichtigste Termin der Woche ist die Veröffentlichung der Inflationsdaten aus den USA am Mittwoch. Bis zu ihrer Vorlage dürften die Aktienmärkte eher seitwärts tendieren, hieß es an der Börse. Mit Abschlägen von 3,3 Prozent führte der Technologiesektor in Europa die Verliererliste in Europa mit Abstand an. Der Chiphersteller Micron hat seine Umsatzprognose für das vierte Quartal gesenkt. Die Munich Re hat mit ihrem Gewinn im zweiten Quartal trotz Belastungen beim Kapitalanlageergebnis durch die Inflation und die sich abkühlende Wirtschaft sowie den Ukraine-Krieg die Analystenprognosen übertroffen, für die Aktie ging es um 1,8 Prozent nach oben. Sartorius (-2,1%) stärkt sein Portfolio an Lösungen für neuartige Therapien mit der Übernahme der britischen Albumedix für etwa 415 Millionen Pfund. Als sehr gut wurden die Zahlen von Fraport (+2%) und Dufry (+4,1%) im Handel eingeschätzt. Mit Vorsicht ging der Markt in die Zahlenvorlage und vor allem den Ausblick von Deliveroo. Nach der jüngsten Erholungsrally sei das Enttäuschungspotenzial im Liefersektor hoch, hieß es im Handel. Delivery Hero fielen 6,1 Prozent, Hellofresh 7,2 Prozent und Zalando 5,9 Prozent. Just Eat Takeaway verloren 7,4 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 9:05 Uhr Mo, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0226 +0,3% 1,0205 1,0217 -10,1%

EUR/JPY 138,06 +0,3% 137,65 137,48 +5,5%

EUR/CHF 0,9741 +0,0% 0,9735 1,0489 -6,1%

EUR/GBP 0,8457 +0,2% 0,8446 0,8433 +0,7%

USD/JPY 134,99 -0,0% 134,91 134,54 +17,3%

GBP/USD 1,2092 +0,1% 1,2080 1,2115 -10,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7536 -0,1% 6,7607 6,7587 +6,3%

Bitcoin

BTC/USD 23.120,84 -3,1% 23.831,16 24.093,25 -50,0%

Der Dollar gibt weiter nach, der Dollar-Index fällt um 0,2 Prozent. Im Handel spricht man von Anzeichen, dass die US-Inflation ihren Peak gesehen haben könnte. Dies könne die US-Notenbank animieren, den Fuß vom Gas bei den Zinserhöhungen zu nehmen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Überwiegend etwas fester - Anleger trauten sich nicht so recht aus der Deckung, hieß es mit Blick auf wichtige Inflationsdaten in den USA am Mittwoch. Seit den überaus überzeugenden US-Arbeitsmarktdaten ist die Zinsdebatte wieder das beherrschende Thema und hierbei könnten die Verbraucherpreise neue Hinweise auf den geldpolitischen Straffungskurs der US-Notenbank liefern. Die Indizes auf dem chinesischen Kernland stiegen - mit Rückenwind des Sektors Erneuerbarer Energien, aber auch Kohlewerte stützten. Der HSI in Hongkong nahm zwischenzeitlich etwas an Fahrt auf - angetrieben von Immobilienaktien , nachdem die Möglichkeit einer Senkung der Steuer auf Hauskäufe ins Spiel gebracht wurde. Die Euphorie legte sich aber schnell angesichts der Immobilienkrise rund um den strauchelnden Großkonzern Evergrande. Der Nikkei-225 zählte mit einem Abschlag von 0,9 Prozent zu den schwächsten Handelsplätzen. Belastet wurde der japanische Leitindex von schwachen Geschäftsausweisen. Der Kospi in Südkorea zeigte sich derweil etwas fester, Aktien aus den Bereichen Lebensmittel und Unterhaltung sowie Einzelhandel stützten. Technologiewerte verloren dagegen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

DWS ernennt Nachfolger für Organisationschef Mark Cullen

Der Vermögensverwalter DWS verstärkt die Geschäftsführung mit zwei neuen Mitgliedern. Karen Kuder wird dem Gremium als Chief Administrative Officer (CAO) beitreten, wie die Deutsche-Bank-Tochter mitteilte. Zudem werde Angela Maragkopoulou als Chief Operating Officer (COO) in das Gremium aufrücken. Die Managerinnen übernehmen damit die Aufgaben von Mark Cullen, der die Geschäftsführung der DWS zum Jahresende verlassen werde. Er war für IT, Betriebsorganisation, Geldwäsche und Datenschutz zuständig. Dem Gremium gehören damit künftig drei Frauen und vier Männer an.

Wegen Hackerangriff geschlossene 7-Eleven-Läden in Dänemark öffnen wieder

Nach einem Cyberangriff auf das Kassensystem der US-Kette 7-Eleven in Dänemark haben die Geschäfte nach und nach wieder geöffnet. "Wir haben den Betrieb in einigen Geschäften über Nacht wieder aufgenommen", erklärte das Unternehmen am Dienstag. "Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe des Tages weitere öffnen werden."

Micron Technology gibt Umsatzwarnung ab

Der Chiphersteller Micron Technology hat seine Umsatzprognose für das vierte Geschäftsquartal wegen einer schwachen Nachfrage nach Computer-Chips gesenkt. Die Erlöse im laufenden Quartal sollen nun am unteren Ende der Spanne von 6,8 Milliarden bis 7,6 Milliarden US-Dollar liegen, wie der US-Konzern mitteilte. Die Konsensschätzung liegt derweil bei 7,28 Milliarden Dollar. Um dem aktuellen Umfeld Rechnung zu tragen, schraubte das Unternehmen einige Ausgabenpläne zurück. Kommendes Geschäftsjahr 2022/23 dürften die Gesamtinvestitionen dann im Vergleich zum Vorjahr deutlich sinken.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2022 12:09 ET (16:09 GMT)