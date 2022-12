Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:29 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD*

EuroStoxx50 3.835,70 -3,51% -10,76%

Stoxx50 3.693,60 -2,96% -3,27%

DAX 13.986,23 -3,28% -11,95%

FTSE 7.426,17 -0,93% +1,51%

CAC 6.522,77 -3,09% -8,81%

DJIA 33.164,34 -2,36% -8,73%

S&P-500 3.897,13 -2,46% -18,23%

Nasdaq-Comp. 10.844,80 -2,92% -30,68%

Nasdaq-100 11.375,62 -3,11% -30,30%

Nikkei-225 28.051,70 -0,37% -2,57%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 138,6 -164

*zu Vortag

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,52 77,28 -1,0% -0,76 +10,5%

Brent/ICE 81,90 82,70 -1,0% -0,80 +13,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 135,50 131,51 +3,0% +3,99 +102,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.777,53 1.807,35 -1,6% -29,82 -2,8%

Silber (Spot) 23,20 23,98 -3,2% -0,78 -0,5%

Platin (Spot) 1.009,15 1.029,05 -1,9% -19,90 +4,0%

Kupfer-Future 3,84 3,88 -1,0% -0,04 -13,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigen sich mit Abgaben. Fed-Chairman Powell hatte am Vortag erklärt, dass die US-Notenbank die Zinssätze im nächsten Jahr weiter anheben wird, auch wenn die Wirtschaft in eine mögliche Rezession abrutscht. Zudem waren die chinesischen Wirtschaftsdaten für November "viel schwächer als erwartet, was die Nachfrageaussichten weiter eintrübt", so Tina Teng, Analystin bei CMC Markets.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Sehr schwach - Die Aussagen der US-Notenbank vom Vortag werden an den Finanzmärkten zunehmend als falkenhaft wahrgenommen. Die Fed hatte nicht nur den Leitzins wie erwartet um 50 Basispunkte auf 4,25 bis 4,50 Prozent angehoben, sondern auch signalisiert, dass der Zinshöhepunkt 2023 mit etwa 5,1 Prozent höher liegen dürfte als noch im September mit etwa 4,60 Prozent projiziert. Daneben senkten die Notenbanker ihre Erwartungen für das Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 von 1,2 auf 0,5 Prozent deutlich. Zudem stehen die Zinsentscheidungen der Bank of England (BoE) und vor allem der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus. Die EZB hat wie weithin erwartet die Leitzinsen um 50 Basispunkte auf 2,00 Prozent angehoben. Belastend wirkt jedoch die Erhöhung der Inflationsprognose für 2023 auf 6,3 Prozent. Auch die BoE hat ihren Leitzins wie erwartet um 50 Basispunkte auf 3,50 Prozent erhöht. Die US-Konjunkturdaten treten dagegen in den Hintergrund. Besser als der Markt hält sich die Tesla-Aktie. Vorbörsliche Indikationen hatten noch auf ein kräftiges Minus hingedeutet. Tesla-Chef Elon Musk hat in dieser Woche weitere Tesla-Aktien im Wert von mehr als 3,5 Milliarden Dollar verkauft. Es war das zweite Mal, dass sich Musk nach der Übernahme von Twitter von Tesla-Aktien trennt. Musk hatte bereits im April, August und November Tesla-Aktien verkauft und hält nun noch etwa 13,4 Prozent, womit er weiter der mit Abstand größte Aktionär ist. Novavax knicken um fast Prozent ein. Das Impfstoffunternehmen hat die Ausgabe neuer Aktien im Wert von bis zu 125 Millionen Dollar sowie einer Wandelanleihe bekanntgegeben, was beides gewinnverwässernd wirkt.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Sehr schwach - Die Europäische Zentralbank (EZB) hat wie erwartet die Leitzinsen um 50 Basispunkte erhöht. Belastend wirkte jedoch die Anhebung der Inflationsprognosen. Nach den Worten von Präsidentin Christine Lagarde wird die EZB für einige Zeit das aktuelle Tempo ihrer Zinserhöhungen beibehalten. Im Handel war von einer falkenhaften EZB-Entscheidung die Rede - damit nähmen auch die Rezessionsrisiken zu. Vor der EZB hatte bereits eine falkenhaft aufgenommene geldpolitische Sitzung der US-Notenbank die Märkte belastet, genauso wie schwache Wirtschaftsdaten aus China. Dazu kamen schwache US-Einzelhandelsumsätze. Schlusslicht bei den Branchen waren Einzelhandelswerte (-4,0%) und Techwerte (-4,7%). H&M verloren 6,8 Prozent. Bei den Umsatzzahlen zum vierten Quartal hatten Händler mit einer etwas stärkeren Entwicklung gerechnet. Allerdings sei die Stimmung für die gesamte Branche nicht gut, weil in China die Einzelhandelsumsätze im November deutlicher als erwartet gesunken seien. Die zinssensiblen Techaktien wurden von falkenhaften Kommentaren auf den US- und EZB-Notenbanksitzungen belastet. Unter Druck standen auch die stark vom Geschäft in China abhängige Aktien der Luxusgüter-Hersteller. LVMH, Hermes, Richemont und Kering verloren bis zu 5,6 Prozent. Wachstumssorgen im Sektor und Berichte über ein angebliches Interesse an Schenker, der Logistiktochter der Deutschen Bahn, schickten Deutsche Post um 7,2 Prozent in den Keller. Ceconomy brachen um 13 Prozent ein. Das Unternehmen verbuchte im abgelaufenen Geschäftsjahr unter dem Strich einen Gewinn, der aber deutlich geringer als im Vorjahr ausfiel. Die Metro-Aktie hielt sich mit einem Minus von 0,3 Prozent gut. Der Großhandelskonzern lässt das zweite Jahr in Folge die Dividende ausfallen, nachdem er im abgelaufenen Geschäftsjahr den Verlust ausgeweitet hat. Die Mittelfristziele wurden - inflationsbedingt - aber angehoben. Bei Siemens Healthineers (-5,6%) wurde auf einen "Bloomberg"-Artikel verwiesen. Danach soll das Unternehmen Interesse an Teilen des Medizintechnikkonzerns Medtronic haben. Munich Re schlossen 2,6 Prozent im Minus, nachdem der Rückversicherer eine Gewinnprognose von 4 Milliarden Euro für 2023 abgegeben hatte, die auf einer neuen verpflichtenden Rechnungslegung basiert. Diese könnte laut Jefferies deutlich steigen, nicht nur durch die Änderung der Bilanzierung, sondern auch die Preissteigerung im Markt insgesamt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:29 Mi, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,0643 -0,4% 1,0654 1,0645 -6,4%

EUR/JPY 146,29 +1,1% 144,61 143,66 +11,8%

EUR/CHF 0,9882 +0,1% 0,9874 1,0821 -4,8%

EUR/GBP 0,8692 +1,1% 0,8602 0,8587 +3,4%

USD/JPY 137,45 +1,5% 135,77 134,93 +19,4%

GBP/USD 1,2242 -1,5% 1,2387 1,2399 -9,5%

USD/CNH (Offshore) 6,9830 +0,5% 6,9637 6,9480 +9,9%

Bitcoin

BTC/USD 17.446,94 -2,2% 17.729,69 18.088,87 -62,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar zieht deutlicher an. Die Erhöhung des Leitzinses um 50 Basispunkte und die Signale der US-Notenbank, die Zinsen im nächsten Jahr auf über 5 Prozent anzuheben - höher als zuvor erwartet - hat den Dollar-Abwärtstrend gestoppt, so ING-Währungsanalyst Francesco Pesole. Der Euro legte nach der EZB-Zinsentscheidung zeitweise kräftig zu und kletterte in der Spitze bis auf 1,0736 Dollar. Inzwischen kommt die Gemeinschaftswährung jedoch zurück. Das Pfund weitet nach der erwarteten Zinserhöhung der BoE seine Abgaben aus. "Die Tatsache, dass die Mitglieder der BoE in Bezug auf die Geldpolitik der Bank nicht einer Meinung sind, hat bei den Händlern für weitere Verwirrung gesorgt", so AvaTrade-Analyst Naeem Aslam. Höhere Zinsen würden auch die Krise bei den Lebenshaltungskosten verschärfen und der Wirtschaft schaden, was ein weiterer Grund für die Schwäche des Pfund Sterling sei.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Donnerstag mit Verlusten geschlossen. Sie folgten der Wall Street, wo falkenhaft interpretierte Aussagen der US-Notenbank die Kurse im Verlauf etwas ins Minus gedrückt hatten. Hinzu kamen schwache Konjunkturdaten aus China. Wie erwartet, hob die Fed den Leitzins um 50 Basispunkte an. Zugleich wurde eine weitere Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung signalisiert. Die Hoffnung auf eine künftig gemäßigtere geldpolitische Straffung der Fed sei damit der Sorge vor einem wirtschaftlichen Abschwung gewichen, hieß es, auch mit Blick auf die von der Fed gesenkte Wachstumsprognose. Zudem richteten sich die Blicke der Anleger auf die erwarteten Zinserhöhungen und begleitenden Aussagen der EZB und der Bank of England am Nachmittag (MEZ), was im Vorfeld für Zurückhaltung sorgte. Chinas Wirtschaftstätigkeit ist im November von den strikten Covid-19-Maßnahmen spürbar beeinträchtigt worden. Teil-Lockdowns führten vielfach zu Produktionsunterbrechungen und lasteten auf dem privaten Konsum, Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze verfehlten im November die Erwartungen, wenngleich die Produktion zumindest zulegte. Die chinesische Zentralbank hat unterdessen bei neuen Liquiditätsoperationen wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen, was als Signal gesehen wird, dass sie die Leitzinsen zunächst unverändert lassen dürfte.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

VOLKSWAGEN

