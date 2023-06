Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:16 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD*

EuroStoxx50 4.343,14 -0,4% +14,5%

Stoxx50 3.983,08 -0,5% +9,1%

DAX 16.111,32 -0,6% +15,7%

FTSE 7.569,31 -0,3% +1,8%

CAC 7.294,17 -0,3% +12,7%

DJIA 34.005,59 -0,9% +2,6%

S&P-500 4.381,02 -0,6% +14,1%

Nasdaq-Comp. 13.623,49 -0,5% +30,2%

Nasdaq-100 15.019,98 -0,4% +37,3%

Nikkei-225 33.388,91 +0,1% +28,0%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 133,84 +137

*zu Vortag

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,21 71,78 -2,2% -1,57 -12,1%

Brent/ICE 75,10 76,09 -1,3% -0,99 -10,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,25 34,90 +6,7% +2,35 -56,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.936,53 1.947,64 -0,6% -11,12 +6,2%

Silber (Spot) 23,17 23,93 -3,2% -0,76 -3,4%

Platin (Spot) 966,75 978,35 -1,2% -11,60 -9,5%

Kupfer-Future 3,87 3,89 -0,4% -0,02 +1,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise geben etwas deutlicher nach. Die Notierungen für die Sorten WTI und Brent sinken um bis zu 2,2 Prozent. Belastet werden die Preise von Nachfragesorgen, nachdem die erwarteten Stützungsmaßnahmen Pekings für die schwächelnde Wirtschaft des Landes bisher ausgeblieben sind. Die chinesische Leitzinssenkung stützte nur kurzzeitig.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Schwach - Nach der jüngsten Gewinnstrecke agierten die Anleger nun vorsichtiger, heißt es aus dem Markt. Getrübt wird das Sentiment etwas vom Ausbleiben eines Konjunkturprogramms in China, um die dort schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln. Der Markt hatte zuletzt fest mit solch einer Maßnahme gerechnet. Die chinesische Notenbank hat zwar ihren Referenzzins für Bankkredite (Loan Prime Rate - LPR) an Unternehmen und Haushalte um 10 Basispunkte gesenkt. Doch haben einige Marktteilnehmer Zweifel, ob dies ausreichen wird, um die chinesische Wirtschaft zurück auf Kurs zu bringen. Die Sorgen vor einer globalen Konjunkturschwäche nehmen zu, so Marktteilnehmer. Zudem richten sich die Blicke bereits auf die halbjährliche Kongress-Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch. Die Paypal-Aktie gewinnt 2,7 Prozent. Der Zahlungsdienstleister will die erwarteten Erlöse aus einem Deal mit KKR an seine Aktionäre weitergeben. Für Intel ist der Weg für den Bau des angekündigten Werks in Magdeburg frei. Wie der US-Chipkonzern mitteilte, hat er mit der Bundesregierung eine überarbeitete Absichtserklärung unterzeichnet. Die Bundesregierung werde nun 9,9 Milliarden Euro an staatlichen Subventionen bereitstellen statt der ursprünglich vorgesehenen 6,9 Milliarden Euro, wie Dow Jones Newswires aus Regierungskreisen erfuhr. Die Aktie kann sich dem schwachen Marktumfeld jedoch nicht entziehen und gibt um 4,4 Prozent nach. Die Aktie von Tesla steigt um 1,7 Prozent. Nach Ford (-2,6%) und GM (-2,4%) hat sich nun auch der Elektroauto -Hersteller Rivian dazu durchgerungen, die Ladestecker und -technologie von Tesla zu übernehmen. Die Titel von Rivian steigen daraufhin um rund 3,0 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:00 Fedex Corp, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Ganz im Bann der Chemie ist am Dienstag der Handel an den europäischen Aktienmärkten verlaufen. Nach einem Schock über eine Gewinnwarnung von Lanxess am Vormittag hielt im Verlauf auch Covestro die Marktteilnehmer in Atem. Der Kurs schoss um 12,9 Prozent nach oben auf 45,51 Euro. Wie Nachrichtenagenturen unter Verweis auf Kreise schrieben, hat die Abu Dhabi National Oil Company Covestro wegen einer möglichen Übernahme angesprochen. Bis zum frühen Nachmittag waren auch Covestro im Sog von Lanxess stark gefallen. Lanxess brachen um 15,4 Prozent ein, die Gewinnwarnung löste zudem Rezessionsängste am Gesamtmarkt aus. Im DAX fielen im Sog von Lanxess die Aktien von BASF um 3,2 Prozent, im MDAX gaben Evonik 3,5 Prozent ab und Wacker Chemie um 4,5 Prozent. Weil die von Lanxess ausgesendete Schockwelle nur die zyklische Chemie betraf und weniger konjunkturunabhängigere Branchenwerte wie die nahezu unveränderten Air Liquide oder Symrise (-0,8%), hielt sich der europäische Stoxx-Chemieindex noch relativ gut. Sein Minus von 0,9 Prozent wurde von dem der Basic Resources mit 2,2 Prozent Abschlag deutlich übertroffen. Thyssenkrupp gaben 3,3 Prozent ab, aber auch stark konjunkturabhängige Industrietitel wie Kion und Jungheinrich litten unter den von Lanxess ausgelösten Konjunktursorgen. Auf der anderen Seite stieg der Index der Versorger um 0,7 Prozent, der Index der Pharmaaktien konnte sich behaupten. Hier gewannen Sanofi 3,7 Prozent, nachdem ein Schiedsgericht zugunsten des Pharma-Konzerns gegen Boehringer entschieden hat. Bei den Versorgern gewannen Iberdrola 2,1 Prozent auf 11,95 Euro, das Unternehmen will mindestens 31 Cent Dividende zahlen, wie ein Marktteilnehmer sagte. Für UBS ging es um 2,4 Prozent nach unten. Der Markt schloss mögliche Strafzahlungen im Zusammenhang mit der Pleite des Vermögensverwalters Archegos Capital nicht aus. Die Credit Suisse, die vergangene Woche formell von der konkurrierenden UBS übernommen wurde, hatte wegen Archegos den größten Handelsverlust in ihrer Geschichte erlitten.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:34 Uhr Mo, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0905 -0,2% 1,0928 1,0927 +1,9%

EUR/JPY 154,20 -0,5% 155,22 155,00 +9,9%

EUR/CHF 0,9803 +0,2% 0,9795 0,9789 -1,0%

EUR/GBP 0,8564 +0,4% 0,8550 0,8539 -3,2%

USD/JPY 141,41 -0,4% 142,04 141,83 +7,9%

GBP/USD 1,2734 -0,5% 1,2781 1,2797 +5,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1868 +0,3% 7,1731 7,1643 +3,7%

Bitcoin

BTC/USD 27.102,38 +1,3% 26.814,88 26.401,12 +63,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar zeigt sich moderat fester. Der Dollar-Index legt um 0,1 Prozent zu. Der Greenback hat deutlich an Aufwärtsdynamik verloren, nachdem die US-Notenbank vergangene Woche zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr keine Zinserhöhung vorgenommen hat, wie die MUFG Bank anmerkt. "Das langsamere Tempo der Zinserhöhungen unterstreicht, dass die Fed vorsichtiger wird, was die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen angeht, und mehr Zeit haben möchte, um die eingehenden Daten zu bewerten", sagt Währungsanalyst Lee Hardman. Die Fed habe signalisiert, dass sie die Zinssätze in diesem Jahr noch zwei weitere Male anheben könnte, aber die Märkte seien skeptisch, ob dies angesichts der sich abzeichnenden Desinflation notwendig sei, so Hardman. Während die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Juli hoch sei, könnte die Fed bis September eine Pause einlegen.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Die Stimmung an den ostasiatischen Aktienmärkten ist am Dienstag mehrheitlich eingetrübt geblieben. Eine Leitzinssenkung in China verlieh den Märkten kaum Auftrieb. Sie war mehrheitlich so erwartet worden, allerdings kursierten vereinzelt höhere Erwartungen, die enttäuscht wurden. Händler sprachen insgesamt von Sorgen mit Blick auf die an Dynamik verlierende konjunkturelle Erholung in China nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen. Man habe sich ein Durchstarten der Konjunktur erhofft, doch dies sei ausgeblieben. Außerdem herrschte weiterhin Enttäuschung darüber, dass es noch immer kein umfassendes Konjunkturpaket gibt, womit der Markt bereits am vergangenen Wochenende gerechnet hatte. Die Enttäuschung über die Maßnahmen Chinas zur Ankurbelung der lahmenden Konjunktur ließen sich insbesondere in Hongkong (-1,6%) ablesen. Der Composite in Schanghai büßte nur 0,5 Prozent ein. Der Kospi fiel um 0,2 Prozent. Die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen sei sehr ausgeprägt, hieß es dort mit Blick auf die vorherige Rally. Erneut stemmte sich Australien gegen den regionalen Trend, der S&P/ASX-200 legte um 0,9 Prozent zu auf ein Zweimonatshoch. Gestützt wurde der Markt von der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Notenbanksitzung. Es zeigt, dass die Entscheidung über die jüngste Zinsanhebung eine knappe war und die Kommentare laut Volkswirten weitaus weniger falkenhaft als in den Vormonaten. Das schürte Spekulationen, dass nun zumindest eine Zinserhöhungspause anstehen dürfte. Dazu passend wertete der Austral-Dollar zum US-Dollar um ein halbes Prozent ab.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

BAYER

will sein klassisches Agrargeschäft in angrenzende Märkte ausweiten und sich damit zusätzliches potenzielles Geschäftsvolumen von mehr als 100 Milliarden Euro erschließen. Bayer spricht von einer "regenerativen Landwirtschaft", die er bis Mitte der 2030er Jahre auf mehr als 160 Millionen Hektar Fläche "vorantreiben und gestalten" will.

COMMERZBANK

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 20, 2023 12:21 ET (16:21 GMT)