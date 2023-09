Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:24 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD*

EuroStoxx50 4.275,98 +0,8% +12,7%

Stoxx50 4.007,10 +0,7% +9,7%

DAX 15.781,59 +0,7% +13,3%

FTSE 7.736,65 +1,0% +2,8%

CAC 7.330,79 +0,7% +13,2%

DJIA 34.711,99 +0,6% +4,7%

S&P-500 4.452,80 +0,2% +16,0%

Nasdaq-Comp. 13.662,89 -0,1% +30,5%

Nasdaq-100 15.181,04 -0,1% +38,8%

Nikkei-225 33.023,78 -0,7% +26,6%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 129,9 +48

*bezogen auf Schlusskurs des Vortages

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 91,00 91,20 -0,2% -0,20 +16,2%

Brent/ICE 93,86 94,34 -0,5% -0,48 +14,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,45 36,78 +1,8% +0,67 -54,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.945,12 1.931,30 +0,7% +13,82 +6,7%

Silber (Spot) 23,56 23,33 +1,0% +0,23 -1,7%

Platin (Spot) 939,60 944,05 -0,5% -4,45 -12,0%

Kupfer-Future 3,74 3,72 +0,7% +0,03 -2,0%

Die Notierungen für die Ölsorten Brent und WTI behaupten die jüngsten Gewinne weitgehend. Grund für den jüngsten Preisanstieg war eine anhaltende Angebotslücke, da Saudi-Arabien und Russland an ihren Förderkürzungen festhalten. Derweil sind die wöchentlichen Rohöllagerbestände in den USA deutlicher gefallen als erwartet.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Uneinheitlich - Im Fokus steht der mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank. Erwartet wird, dass die Fed (20 Uhr MESZ) die Leitzinsen unverändert belassen wird. Im Fokus dürften vor allem die ergänzenden Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell stehen. Am Markt erhofft man sich hier Hinweise über den weiteren Zinskurs der Fed. Bei einigen Marktteilnehmern haben zuletzt unerwartet gute Wirtschaftsdaten aus den USA und der Anstieg der Ölpreise auf ein Zehnmonatshoch in dieser Woche Befürchtung aufkommen lassen, dass der Inflationsdruck sich als hartnäckig erweisen könnte und die Fed länger an einer falkenhaften Zinspolitik festhalten könnte. Ford gewinnen 0,1 Prozent. Der Autohersteller hat sich mit der kanadischen Gewerkschaft Unifor auf einen neuen vorläufigen Tarifvertrag geeinigt und damit einen zweiten Streik verhindert. Boeing notieren unverändert. Der Flugzeughersteller hat die Prognose für den Bedarf an Verkehrsflugzeugen in China in den nächsten zwei Jahrzehnten dank des Wirtschaftswachstums und der Erholung des inländischen Luftverkehrs erhöht. Philip Morris (+0,5%) erwägt mehreren Informanten zufolge Optionen für ihre größte Pharmasparte, darunter den Verkauf einer Beteiligung. Bei dem Geschäftsbereich handelt es sich um die britische Vectura Group. Goldman Sachs (+0,4) ist mehreren Informanten zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen über den Verkauf ihres Spezialkreditgeschäfts GreenSky an eine Gruppe von Investoren. Der Wert eines Deals läge bei etwa 500 Millionen Dollar. Steelcase hat im zweiten Geschäftsquartal einen höheren Nettogewinn verzeichnet, während der Umsatz leicht zurückging. Die Aktie gewinnt 26 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Projektionen zu Zinsen, Wachstum,

Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell

Fed-Funds-Zielsatz

PROGNOSE: 5,25% bis 5,50%

zuvor: 5,25% bis 5,50%

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fester - Der Handel wurde vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend dennoch als zurückhaltend beschrieben. Positive Nachrichten gab es von der Inflationsfront: In Deutschland sind die Erzeugerpreise im August wie erwartet im Jahresvergleich um 12,6 Prozent gesunken. Ein Hoffnungsschimmer kam auch aus Großbritannien. Dort stiegen die Verbraucherpreise im August in der Kernrate zwar um 6,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr; Ökonomen hatten aber mit 6,8 Prozent deutlich mehr erwartet. Immobilienaktien profitierten: Persimmon gewannen 5,1 Prozent, für Taylor Wimpey ging es 5,6 Prozent nach oben. Unicredit legten um 4,7 Prozent zu, nachdem die italienische Bank bekannt gegeben hatte, im Rahmen ihres Rückkaufprogramms 2023 vorzeitig Aktien im Wert von 2,5 Milliarden Euro zurückzukaufen. Baloise rutschten nach Vorlage der Halbjahreszahlen um 6,4 Prozent ab. Laut UBS hat der Versicherungskonzern mit dem Nettogewinn die Erwartung um 6 Prozent verfehlt, wofür vor allem das Lebensversicherungsgeschäft verantwortlich sei. Dazu erwarte Baloise, dass eine Reihe von Naturkatastrophen die Ergebnisse des zweiten Halbjahres negativ beeinflussen werden. Für Pearson ging es nach dem überraschenden Abgang von CEO Andy Bird um 1 Prozent nach unten. Delivery Hero stiegen um 7,1 Prozent. Das Unternehmen will sich nach Informationen der Wirtschaftswoche offenbar von einem Teil seines Asien-Geschäfts trennen. Der Wettbewerber Grab könnte für sechs Foodpanda-Landesgesellschaften umgerechnet etwas mehr als eine Milliarde Euro zahlen. Delivery Hero bestätigte, sich in frühen Verhandlungen zu befinden. Talanx verlor 10 Prozent auf 59,20 Euro. Der Versicherer hat knapp 4,9 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und gut 1,6 Millionen Aktien aus dem HDI-Besitz im Schnellverfahren platziert - zu einem Stückpreis von 61,50 Euro nach einem Schlusskurs von 65,80 Euro, der ein Allzeithoch war.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Mi, 8:25 Di, 17:12 % YTD

EUR/USD 1,0730 +0,5% 1,0691 1,0691 +0,2%

EUR/JPY 158,34 +0,3% 158,14 157,92 +12,8%

EUR/CHF 0,9595 +0,1% 0,9595 0,9595 -3,1%

EUR/GBP 0,8648 +0,4% 0,8654 0,8622 -2,3%

USD/JPY 147,57 -0,1% 147,93 147,73 +12,5%

GBP/USD 1,2407 +0,1% 1,2354 1,2399 +2,6%

USD/CNH (Offshore) 7,2914 -0,2% 7,3110 7,3006 +5,3%

Bitcoin

BTC/USD 27.180,92 +0,1% 27.053,66 27.198,75 +63,7%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar im Vorfeld der Zinsentscheidung moderat leichter. Der Dollar-Index fällt um 0,4 Prozent. Der Greenback könnte nach der Fed-Entscheidung steigen, selbst wenn die Zinssätze unverändert bleiben sollten, falls es Hinweise auf eine weitere Zinserhöhung gibt, so die Analysten von Unicredit Research. Eine Bestätigung dürfte die Stärke des Dollars nicht beeinträchtigen und "könnte ihn sogar noch etwas anheben", wenn Powell "die Tür für eine weitere Zinserhöhung bis Ende des Jahres offen lässt".

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Etwas leichter - Die Teilnehmer zeigten sich vorsichtig im Vorfeld der US-Notenbank-Entscheidung. Es wird zwar nicht mit einer Zinserhöhung gerechnet, doch dürften sich die Fed-Repräsentanten eher falkenhaft äußern. Am japanischen Markt wurde der Nikkei belastet von Elektronik- und Spiele-Aktien. Derweil sind Japans Exporte im August den zweiten Monat in Folge gesunken, was auf eine schwächere Nachfrage nach Brennstoffen und Halbleiterausrüstungen zurückzuführen ist. Auch in Schanghai gab der Leitindex nach. Die chinesische Notenbank (PBoC) hat den Referenzzins für Bankkredite (Loan Prime Rate) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen nach einer Senkung im vergangenen Monat. Der Hongkonger Markt folgte der Wall Street abwärts. Die Risikoaversion könnte noch länger die Stimmung dominieren, vermutete Tina Teng, Marktanalystin bei CMC Markets. Gegen den Trend drehte der Kospi in Südkorea ins Plus. Transportwerte zeigten sich fester, während Energieaktien nachgaben. Hyundai Motor stiegen um 2,6 Prozent. Der Autohersteller wird 12,6 Milliarden US-Dollar in eine neue Elektrofahrzeug- und Batterieproduktion in den USA investieren. In Sydney sank der S&P/ASX 200 den dritten Tag in Folge, gedrückt von der Schwäche der Rohstoffwerte.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

BRENNTAG

erwirbt in den USA Colony Gums, einen familiengeführten Hersteller von Stabilisatormischungen und Anbieter von Mischdienstleistungen mit einem Jahresumsatz von 38 Millionen Dollar aus North Carolina. Damit werde das bestehende Brenntag-Angebot ergänzt, sagte Michael Friede, CEO von Brenntag Specialties. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

DEUTSCHE BÖRSE

hat nach dem vorläufigen Ergebnis für die Übernahme der dänischen Simcorp rund 94 Prozent der ausstehenden Aktien und Stimmrechte angedient bekommen. Herausgerechnet sind dabei die Treasury-Aktien von Simcorp, teilte der Börsenbetreiber mit. Die Angebotsfrist für die Übernahme endete am Dienstag.

FRESENIUS

Die mehrheitlich zu Fresenius Kabi gehörende mAbxience wird für den US-Pharmakonzern Abbott Labs einige Nachahmerpräparate von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln - sogenannte Biosimilars - aus den Bereichen Onkologie, Frauengesundheit und Atemwegserkrankungen herstellen. 2025 sollen die ersten Präparate auf den Markt kommen, teilte Fresenius Kabi mit.

AAREAL BANK

