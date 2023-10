Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Japan findet wegen des Feiertags "Tag des Sports" kein Handel statt und in Südkorea wegen des Feiertags "Tag des koreanischen Alphabets".

In den USA ruht wegen des "Columbus-Day" der Anleihehandel.

+++++ AKTIENMÄRKTE 18:34 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD*

EuroStoxx50 4.144,43 +1,1% +9,3%

Stoxx50 3.888,74 +0,8% +6,5%

DAX 15.229,77 +1,1% +9,4%

FTSE 7.494,58 +0,6% -0,0%

CAC 7.060,15 +0,9% +9,1%

DJIA 33.348,99 +0,7% +0,6%

S&P-500 4.293,22 +0,8% +11,8%

Nasdaq-Comp. 13.366,91 +1,1% +27,7%

Nasdaq-100 14.894,15 +1,2% +36,2%

Nikkei-225 30.994,67 -0,3% +18,8%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 127,97 -20

*bezogen auf Schlusskurs des Vortages

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,03 82,31 +0,9% +0,72 +6,7%

Brent/ICE 84,68 84,07 +0,7% +0,61 +3,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.832,47 1.820,29 +0,7% +12,18 +0,5%

Silber (Spot) 21,57 20,93 +3,1% +0,65 -10,0%

Platin (Spot) 882,15 859,50 +2,6% +22,65 -17,4%

Kupfer-Future 3,63 3,55 +2,3% +0,08 -4,6%

Die Ölpreise steigen nach den jüngsten Abgaben wieder leicht. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhen sich um bis zu 0,9 Prozent.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Fester - Im Handelsverlauf erholen sich die US-Börsen von anfänglichen Verlusten. Ein genauerer Blick auf die US-Arbeitsmarktdaten lindert die Zinserhöhungsängste, die der unerwartet starke Beschäftigungsaufbau im September zunächst geschürt hatte. Aus den sogenannten Payrolls wird ersichtlich, dass der US-Arbeitsmarkt trotz der kräftigen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank weiterhin robust aufgestellt ist. So wurden im September deutlich mehr Stellen als erwartet geschaffen. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 3,8 Prozent. Die Stundenlöhne stiegen jedoch wie im Vormonat nur um moderate 0,2 Prozent und damit etwas weniger als die von Ökonomen erwarteten 0,3 Prozent. Exxon Mobil (-2,1%) steht offenbar kurz vor der Akquisition von Pioneer Natural Resources (+10,4%), eine Mega-Übernahme mit einem potenziellen Wert von rund 60 Milliarden US-Dollar. Tesla geben 0,9 Prozent nach. Der Elektroautobauer hat die Preise für seine Fahrzeugmodelle Model 3 und Model Y in den USA gesenkt. Außerdem wurde der Preis für das Langstreckenfahrzeug Model Y herabgesetzt. Die Aktie von HP Inc fällt um 0,7 Prozent. Berkshire Hathaway hat am Dienstag weitere 3,1 Millionen Aktien verkauft und die Beteiligung auf unter 10 Prozent reduziert. Die südkoreanische Telekom-Regulierungsbehörde will Google und Apple mit einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 48 Millionen Euro belegen. Es geht um den Vorwurf, dass die Unternehmen ihre Marktdominanz missbraucht haben sollen. Die Aktie der Google-Mutter Alphabet notierte 1,6 Prozent höher, Apple gewinnen 1,1 Prozent. Levi Strauss verbessern sich mit der Erholung des Markts um 0,9 Prozent. Der Gewinn des Jeansherstellers blieb im dritten Quartal u.a. aufgrund der schwachen Nachfrage im Großhandel und einer Wertminderung hinter den Erwartungen zurück.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Fester - Für kurzfristig heftige Schwankungen in Aktien, Anleihen und Devisen sorgte ein extrem starker US-Arbeitsmarktbericht. In Folge ist die Erwartung an der Börse deutlich gestiegen, dass die US-Notenbank die Zinsen dieses Jahr nochmals erhöhen wird und erst später im kommenden Jahr den Zinssenkungszyklus startet. Damit bestätigt sich das Mantra der US-Notenbank, dass die Leitzinsen für einen längeren Zeitraum hoch bleiben. Konjunkturseitig kamen aus Deutschland durchwachsene Signale. Ein Hoffnungsschimmer lieferte der Auftragseingang im August. Nach dem starken Rückgang im Juli stieg er im August stärker als erwartet. Derweil blickt die chemische Industrie mit noch mehr Pessimismus in die Zukunft. Das Ifo-Geschäftsklima für die Branche ist im September weiter gefallen. Für kräftigen Druck auf Philips (-6,8%) sorgte eine kritische Stellungnahme der US-Medikamentenaufsicht FDA zu den Problemen mit den Philips-Beatmungsgeräten. Die FDA ist weiter "sehr unzufrieden" mit dem Status des Rückrufs. Als potenzielles Übernahmeziel wurde der britische Versicherer Aviva gespielt, der Kurs stieg um gut 5 Prozent. Die Analysten von AJ Bell verweisen auf ein Gerücht, dass ausländische Unternehmen wie Allianz, Intact Financial und Tryg zu den potenziell interessierten Parteien gehören sollen. Der Sportartikelkonzern Puma bewegt sich mit seiner Geschäftsentwicklung im dritten Quartal "im Rahmen der ursprünglichen Erwartung" und sieht sich laut Puma-Chef Arne Freundt bei seinen Jahreszielen auf Kurs. Freundt reagierte in dem Vorabbericht der Euro am Sonntag mit diesen Äußerungen auf Analystenkommentare, wonach Puma im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückbleiben könnte. Die Aktie erholte sich nach dem Absturz um 11 Prozent am Vortag um 2,5 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

zuletzt +/- % Fr, 8:56 Do, 17:22 % YTD

EUR/USD 1,0581 +0,3% 1,0535 1,0524 -1,2%

EUR/JPY 157,88 +0,8% 156,95 156,37 +12,5%

EUR/CHF 0,9629 +0,0% 0,9631 0,9624 -2,7%

EUR/GBP 0,8645 -0,1% 0,8657 0,8655 -2,3%

USD/JPY 149,22 +0,5% 148,97 148,61 +13,8%

GBP/USD 1,2240 +0,4% 1,2169 1,2158 +1,2%

USD/CNH (Offshore) 7,3060 -0,0% 7,3119 7,3157 +5,5%

Bitcoin

BTC/USD 27.883,87 +1,5% 27.497,30 27.832,18 +68,0%

Der US-Dollar gibt anfängliche Gewinne ab und tendiert etwas leichter. Der Dollarindex sinkt um 0,2 Prozent, der Euro wertet auf und nähert sich der Marke von 1,06 Dollar, nachdem er nach Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten kurzzeitig unter 1,05 Dollar gerutscht war.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Uneinheitlich - Für etwas Erleichterung sorgte der Ölpreis, der am Vortag erneut gesunken war, was Inflationssorgen etwas dämpfte. Im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten herrschte dennoch Unsicherheit, nachdem andere Daten vom US-Arbeitsmarkt im frühen Wochenverlauf kein einheitliches Bild gezeichnet hatten. Die Daten gelten als wichtiges Kriterium für die Geldpolitik der US-Notenbank. In Japan wurde der Nikkei von der Schwäche bei Energie-, Auto- und Finanzwerten gedrückt. Dass die Ausgaben der privaten Haushalte im August nicht so stark rückläufig waren wie erwartet, stützte nicht. Am Hongkonger Markt ging es dagegen kräftig aufwärts. Hier waren es Aktien von Technologieunternehmen und Verbraucherdienstleistern, die den Markt stützten. Gekauft wurden aber auch Bankaktien. Deutlich nach oben ging es daneben für Immobilienaktien . Country Garden, China Vanke und Longfor gewannen je über 2 Prozent. In Südkorea drehte der Kospi ins Minus. Zurückhaltung vor den US-Arbeitsmarktdaten habe die Teilnehmer zu Verkäufen veranlasst, hieß es. In Australien hat die Börse mit einem leichten Plus geschlossen, musste aber den dritten Wochenverlust in Folge hinnehmen. Die Banken Macquarie, ANZ, Commonwealth, NAB und Westpac - die zusammen mehr als 20 Prozent des ASX 200 nach Marktkapitalisierung ausmachen - gewannen zwischen 0,5 und 2,1 Prozent. Der Vermögensverwalter Magellan verringerte die Gewinne im Finanzsektor und stürzte um 18,5 Prozent ab, nachdem er für September Nettoabflüsse in Höhe von 2 Milliarden Austral-Dollar gemeldet hatte.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

DAIMLER TRUCK

bindet den für Nordamerika zuständigen Vorstand für zwei weitere Jahre. Wie der Konzern mitteilte, wurde der Vertrag von John O'Leary bis Ende März 2026 verlängert. Der Manager gehört dem Führungsgremium seit Dezember 2021 an.

PERSONIO

wird nicht vor 2025 an die Börse gehen. "Wir werden mittelfristig an die Börse gehen. Aber nicht in diesem Jahr und auch nicht 2024", sagte Personio-Chef Hannes Renner dem Handelsblatt. Zunächst konzentriere sich die Firma auf das weitere Wachstum, die Weiterentwicklung des Angebots und die Kundenzufriedenheit. Bisher hatte die Aussage des Unternehmens gelautet, frühestens Ende 2024 and die Börse zu gehen.

STEINHOFF

soll am Freitag, den 13. Oktober 2023 endgültig liquidiert werden. Ab diesem Tag werde die Gesellschaft und ihre Aktien nicht mehr existieren, teilte die Steinhoff International Holdings NV am Freitag mit. Das Unternehmen ist primär an der Frankfurter Wertpapierbörse und sekundär an der JSE Limited in Südafrika notiert.

SCHOTT PHARMA

Die BofA Securities Europe hat die Greenshoe-Option bei Schott Pharma in vollem Umfang ausgeübt, woraus sich ein endgültiges Emissionsvolumen von 935 Millionen Euro bei dem Börsengang ergab. Wie Schott Pharma mitteilte, liegt der Streubesitz bei 23 Prozent.

AMGEN

will trotz eines Rückschlags bei der US-Gesundheitsbehörde FDA an seinen Zulassungsbestrebungen für das Medikament Lumakras zur Behandlung von Lungenkrebs festhalten. Amgen kündigte an, eng mit der FDA zusammenzuarbeiten. Zuvor hatte ein Ausschuss der Behörde gegen die Zulassung gestimmt.

