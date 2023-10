Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ AKTIENMÄRKTE (18:35 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD*

EuroStoxx50 4.136,12 -1,5% +9,0%

Stoxx50 3.942,62 -0,8% +8,0%

DAX 15.186,66 -1,5% +9,1%

FTSE 7.599,60 -0,6% +2,6%

CAC 7.003,53 -1,4% +8,2%

DJIA 33.772,77 +0,4% +1,9%

S&P-500 4.344,96 -0,1% +13,2%

Nasdaq-Comp. 13.470,90 -0,8% +28,7%

Nasdaq-100 15.069,38 -0,8% +37,8%

Nikkei-225 32.315,99 -0,5% +23,8%

EUREX Stand +-Ticks

Bund-Future 129,68 +86

*bezogen auf Schlusskurs des Vortages

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,69 82,91 +4,6% +3,78 +11,4%

Brent/ICE 89,62 86,00 +4,2% +3,62 +9,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.924,07 1.869,07 +2,9% +55,00 +5,5%

Silber (Spot) 22,69 21,88 +3,7% +0,82 -5,3%

Platin (Spot) 879,68 873,00 +0,8% +6,68 -17,6%

Kupfer-Future 3,57 3,59 -0,7% -0,02 -6,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise steigen um über 4 Prozent. Hintergrund sind Befürchtungen vor einer Ausweitung des Krieges in Israel, beispielsweise auf den Iran, einen Unterstützer der Hamas. In der Folge könnte dadurch das Ölangebot aus der Region negativ beeinträchtigt werden, heißt es. Dazu haben die USA Sanktionen gegen zwei Öltanker und ihre Eigner verhängt, weil sie russisches Rohöl über der westlichen Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel transportiert haben. Es ist die erste Durchsetzung dieser Art durch die US-Regierung.

+++++ FINANZMARKT USA +++++

Die sich anbahnende Eskalation im Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas lastet auf der Stimmung an der Wall Street. Während die Hamas zu einem "Tag des Zorns" aufgerufen hat, bereitet Israel offenbar eine Bodenoffensive im Gaza-Streifen vor. Dazu kommt, dass das Wochenende bevorsteht, an dem die Anleger nicht unmittelbar auf neue Entwicklungen reagieren können. Bremsend wirkt auch, dass sich die Stimmung der US-Verbraucher im Oktober eingetrübt hat. Auch überzeugend ausgefallene Quartalszahlen der großen US-Banken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo kommen gegen die Kaufzurückhaltung kaum an, wenngleich sie zumindest helfen, dass sich der Dow-Jones-Index behaupten kann. Die wieder fallenden Renditen nach dem massiven Anstieg am Vortag stützen allenfalls leicht. Zumal sie vor allem deswegen fallen, weil viele Akteure Anleihen in ihrer Funktion als sicherer Hafen kaufen. Unitedhealth ziehen um 1,6 Prozent an. Der Krankenversicherer hat im dritten Quartal mehr verdient als von Analysten erwartet und seine Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Qualcomm verbilligen sich um 1,8 Prozent. Der Chiphersteller will im Dezember seine Belegschaft um etwa 2,5 Prozent verkleinern. Im August hatte Qualcomm gewarnt, dass das Umsatzwachstum von einer Erholung der Mobilfunkverkäufe und der Verkäufe in China abhänge. Microsoft geben um 1,1 Prozent nach. Dass die britische Wettbewerbsbehörde die geplante Übernahme des Videospielanbieter Activision Blizzard nach Zugeständnissen genehmigt und damit den Weg frei gemacht hat für die 75 Milliarden Dollar schwere Transaktion, dürfte allgemein erwartet worden sein und beflügelt den Kurs nicht mehr.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Schwach - Die durchweg überzeugenden Quartalszahlen der US-Banken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo sowie ein deutlicher Rückgang der Renditen am US-Anleihemarkt stützten nur kurzzeitig. Unter Druck standen vor allem die Werte aus der Windkraftbranche. Die Aktien von Sartorius knickten im DAX nach schwachen Drittquartalszahlen und einer gesenkten Prognose ein. Für Vorsicht - zumal vor dem Wochenende, an dem die Anleger auf die weitere Entwicklung nicht reagieren können - sorgte der Krieg in Israel, wo nun offenbar eine Bodenoffensive Israels gegen die Hamas bevorsteht. Sartorius brachen um 13,3 Prozent ein und waren DAX-Schlusslicht. Zu den schwachen Drittquartalszahlen kam noch eine gesenkte Prognose für 2023. Der Umsatz wird im laufenden Jahr 17 Prozent tiefer als im Vorjahr gesehen. Die Citigroup sprach dazu von Margenschwäche in allen Sparten. Merck KGaA (-3,1%) fielen im Sog ebenfalls deutlich. Kräftig abwärts ging es auch für Siemens Energy (-3,4%). Wie bei anderen Werten der Windkraftbranche belastete hier, dass der Staat New York Strompreiserhöhungen für Offshore-Parks abgelehnt hat. Vor allem davon betroffen ist der dänische Windparkbetreibers Orsted (-9,4%), mit dem Siemens Energy laut den Analysten von Citi enge Beziehungen unterhält. Das Problem betreffe aber alle Branchenwerte, da die Investitionstätigkeit dadurch gekappt werden dürfte, hieß es. Encavis rutschten um 2,7 Prozent ab, Vestas um 0,4 Prozent und Nordex um 1,5 Prozent. Der europäische Bankensektor konnte nicht von den überzeugenden Quartalsergebnissen von JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo profitieren. Der Branchen-Index fiel um 1,4 Prozent. Novo Nordisk gewannen mit einem erhöhten Ausblick 0,9 Prozent.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:11 Uhr Do, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,0512 -0,2% 1,0543 1,0553 -1,8%

EUR/JPY 157,27 -0,3% 157,82 158,02 +12,1%

EUR/CHF 0,9479 -0,8% 0,9565 0,9564 -4,2%

EUR/GBP 0,8657 +0,1% 0,8645 0,8639 -2,2%

USD/JPY 149,61 -0,1% 149,70 149,74 +14,1%

GBP/USD 1,2142 -0,3% 1,2194 1,2215 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 7,3091 -0,0% 7,3068 7,3089 +5,5%

Bitcoin

BTC/USD 26.781,87 +0,1% 26.794,30 26.689,78 +61,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Leichter - Inflationsdaten aus den USA vom Vortag hatten Befürchtungen geschürt, dass die US-Notenbank die Zinsen noch länger auf hohem Niveau belassen könnte. Derweil deuteten Daten zu den chinesischen Exporten an, dass sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zumindest stabilisiert. Die Ausfuhren gingen im September weniger stark zurück als angenommen. Auch der Inflationsdruck lässt nach. Die Verbraucherpreise stagnierten auf Jahressicht im vergangenen Monat, während Volkswirte einen Anstieg um 0,2 Prozent prognostiziert hatten. Die Erzeugerpreise gingen in der Jahresrate etwas stärker zurück als vermutet. Alles in allem signalisierten die Daten nach Meinung von Beobachtern, dass ein gewisser Spielraum für weitere Wirtschaftsstimuli besteht. Kräftig abwärts ging es in Hongkong. Vor allem Technologiewerte mit Kursverlusten von durchschnittlich 3,2 Prozent zogen den Index nach unten. Der als zinsempfindlich geltende Sektor wurde von den deutlich gestiegenen US-Anleiherenditen belastet.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR +++++

ALSTRIA OFFICE

Die Eigentümer von Alstria Office sollen in den Genuss einer Sonderdividende kommen. Der Immobilienkonzern, der mehrheitlich dem kanadischen Investor Brookfield gehört, kündigte eine Sonderdividende von 250 Millionen Euro an, über die eine außerordentliche Hauptversammlung entscheiden soll. Zudem wird Alstria zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

HAWESKO

Die erhoffte Erholung bei der Weinhandelsgruppe bleibt aus. Wie das Unternehmen mitteilte, senkt es auch wegen der anhaltend schlechten Verbraucherstimmung die Prognose für das Gesamtjahr. Im dritten Quartal schrieb Hawesko wegen einer Abschreibung rote Zahlen.

KION

hat im dritten Quartal deutlich besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Der MDAX-Konzern profitierte von einer anhaltenden Stabilität der Lieferketten und damit höheren Produktionsmengen sowie von positiven Effekten aus im Vorjahr angestoßenen operativen Maßnahmen. Die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr erhöhte die Kion Group.

KNORR-BREMSE

hat den Vertrag von Claudia Mayfeld als Personalvorständin per Mai 2024 um fünf Jahre verlängert. Darüber hinaus trägt sie als Vorstandsmitglied auch weiterhin die weltweite Verantwortung für Integrität, Recht, IP und Datenschutz. Claudia Mayfeld kam 2021 ins Vorstandsgremium von Knorr-Bremse.

LEIFHEIT

Bei Leifheit läuft es besser als gedacht. Der Haushaltsgerätehersteller hob auf Basis vorläufiger Neunmonatszahlen die Jahresprognose an.

TECHEM

Investmentbanken strecken einem Zeitungsbericht zufolge die Fühler nach Interessenten für den Heizungsableser Techem aus. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, wollen sie im November Informationsmemoranden an mögliche Interessenten für das Unternehmen schicken, dessen Wert auf rund 8 Milliarden Euro taxiert wird. Sie sollen bis Jahresende Angebote einreichen.

NOVO NORDISK

Der Erfolg der Adipositas- und Diabetes-Medikamente Wegovy und Ozempic lässt Novo Nordisk zuversichtlicher werden. Der dänische Pharmakonzern erhöhte seine Prognose für das Gesamtjahr.

AMAZON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 13, 2023 12:39 ET (16:39 GMT)