Das US-Medien- und Telekommunikationsunternehmen AT&T hat im ersten Quartal einen nicht liquiditätswirksamen Gewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit seinen Pensionsverpflichtungen verbucht.

Versuch der Bildung von erster US-Gewerkschaftsvertretung bei Amazon gescheitert

Der Versuch der Bildung der ersten Gewerkschaftsvertretung beim Onlineversandhändler Amazon in den USA ist gescheitert. Bei der live übertragenen Stimmauszählung erreichte das Nein-Lager am Freitag die Mehrheit.

Boeing weist 16 Airlines auf mögliches neues 737-MAX-Problem hin

Nur wenige Monate nach der Wiederzulassung der Boeing 737 MAX hat der Flugzeughersteller bei einzelnen Maschinen vor einem möglichen Problem mit der Elektrik gewarnt. Boeing rief 16 Kunden auf, das Problem vor einem weiteren Einsatz zu beheben.

EMA prüft Zusammenhang zwischen Vakzin von Johnson & Johnson und Blutgerinnseln

Nach Berichten über vier Thrombosefälle nach einer Impfung mit dem Corona-Vakzin des US-Herstellers Johnson & Johnson prüft die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) einen möglichen Zusammenhang. Wie die EMA am Freitag mitteilte, wurden drei Thrombosefälle in den USA gemeldet und ein weiterer im Rahmen einer klinischen Studie an einem nicht näher genannten Ort.

Altmaier bietet Tesla Hilfe "auf dem kurzen Dienstweg" an

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Verständnis für Teslas Klage über zu lange Genehmigungsverfahren gezeigt und Unterstützung angedeutet. Er teile die Kritik des US-Elektroautobauers über zu viel Bürokratie in Deutschland, sagte Altmaier bei einer digitalen Pressekonferenz.

