Microsoft will den KI-Spezialisten Nuance Communications Inc. für 56,00 US-Dollar je Aktie übernehmen und damit seine Cloud-Strategy in der Gesundheitsbranche beschleunigen. Die Transaktion bewertet Nuance aus Burlington in Massachusetts mit 19,7 Milliarden Dollar, einschließlich Schulden. Microsoft will den Kaufpreis komplett in bar bezahlen. Je Aktie offeriert Microsoft eine Prämie von 23 Prozent auf den Schlusskurs von Nuance am Freitag von 45,58 Dollar.

Jack Mas Ant Group soll Finanzholding unter PBoC-Aufsicht werden

Der von dem Milliardär Jack Ma kontrollierte Finanztechnologie-Riese Ant Group soll eine Finanzholding werden und damit der Aufsicht der chinesischen Zentralbank unterstellt werden. Die Behörden gehen damit einen weiteren Schritt hin zu einer neuen Ära strengerer Regulierung für Internetunternehmen.

April 12, 2021 12:31 ET (16:31 GMT)