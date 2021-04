Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) will die ursprünglich für Ende des Monats geplante Markteinführung seines Corona-Impfstoffs in Europa verschieben. Johnson & Johnson wisse vom Auftreten von Blutgerinnseln in Kombination mit einer niedrigen Thrombozytenzahl bei einer geringen Anzahl von Menschen, die mit dem Vakzin des Pharmakonzerns geimpft worden seien, hieß es in einer J&J-Stellungnahme.

LVMH übertrifft Erwartungen mit starkem Umsatzplus im 1. Quartal

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat im ersten Quartal ein überraschend kräftiges Umsatzplus erzielt. Profitieren konnte das Unternehmen unter anderem von der Integration des US-Juweliers Tiffany. Die Erlöse kletterten laut Mitteilung organisch um 30 Prozent auf 13,96 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren die Umsätze wegen der Belastungen aus der Corona-Pandemie abgesackt. Im Vergleich zum ersten Quartal 2019 stiegen die Erlöse um 8 Prozent.

FDA und CDC empfehlen Impfstopp mit Johnson & Johnson-Vakzin

Nach dem Astrazeneca-Impfstoff gegen Covid-19 besteht wohl auch beim Vakzin von Johnson & Johnson ein seltenes Thromboserisiko. Die beiden führenden Bundesbehörden für öffentliche Gesundheit, FDA und CDC, forderten am Dienstag eine sofortige Aussetzung bei der Verwendung des Impfstoffs von J&J in den USA, nachdem sechs Empfänger dort sechs bis 13 Tage nach der Impfung ein Blutgerinnsel entwickelten.

Apple könnte am 20. April neues Produkt präsentieren

Apple könnte kommende Woche ein neues Produkt präsentieren. Apples virtuelle Assistentin Siri hat der Webseite MacRumors zufolge durchsickern lassen, dass der Konzern am 20. April im Rahmen einer Veranstaltung ein neues Produkt präsentieren will. Fragt man Siri, wann der nächste Apple-Termin ist, so antwortet Siri, dass dies am 20. April - kommenden Dienstag - sei, in Apple Park in Cupertino, Kalifornien.

Boeing steigert 1Q-Auslieferungen um 54 Prozent

Boeing hat im ersten Quartal 77 Verkehrsflugzeuge ausgeliefert, ein Plus von 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die meisten der Flugzeuge, 63, waren vom Typ 737 mit schmalem Rumpf. In der vergangenen Woche hatte der Luftfahrt- und Rüstungskonzern auf ein neues Problem mit seinen 737-Max-Jets hingewiesen - ein mögliches Problem mit einer Komponente der elektrischen Stromversorgung.

Mitfahrdienst Grab geht mit bisher größter Spac-Fusion an die Börse

Der Fahr- und Essenslieferdienst Grab schließt sich mit einer Mantelgesellschaft zusammen und kommt auf diese Weise zu einer Börsennotierung. Das Betreiberunternehmen aus Singapur fusioniert nach eigenen Angaben mit der Altimeter Growth Corp, einer von Altimeter Capital in Kalifornien gesponsertem Special Purpose Acquisition Company (Spac). Die Grab Holdings wird dabei mit 39,6 Milliarden US-Dollar bewertet.

